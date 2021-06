New Delhi : La saison 2 de The Family Man a été l’émission indienne la plus regardée du week-end et pas pour rien ! Mettant en vedette Manoj Bajpayee et la superstar du Sud Samantha Akkineni dans les rôles principaux, la série a réussi à se faire remarquer pour ses performances puissantes.

Le dernier en date à attirer l’attention de tous est Chellam Sir joué par l’acteur tamoul Uday Mahesh.

Il a joué le rôle d’un membre à la retraite de la NIA -National Investigation Agency, qui a aidé Srikant dans toutes les situations cruciales de la série.

Les internautes sont impressionnés par l’acteur principal, à tel point qu’ils le traitent de super-espion humain et le comparent même à Google.

Découvrez quelques-uns des mèmes les plus hilarants ici :

Chellum Sir donne accès à des informations quand personne d’autre ne le peut. Il est essentiellement un VPN pic.twitter.com/exvoFN7RUg – Sagar (@sagarcasm) 6 juin 2021

Ces mèmes hilarants valent certainement la peine d’être regardés et vous laisseront certainement en rupture et vous feront retomber amoureux du monsieur Chellam.

Le thriller d’action « The Family Man Season 2 » est sorti à minuit (3 juin), un jour avant sa sortie prévue. Créée et produite par Raj et DK, la saison 2 met en vedette Manoj Bajpayee, Samantha Akkineni, Priyamani, Sharib Hashmi, Shreya Dhanwanthary, Sunny Hinduja, entre autres.

Le spectacle présente également une incroyable distribution du cinéma tamoul, dont Mime Gopi, Ravindra Vijay, Devadarshini Chetan, Anandsami et N Alagamperumal.