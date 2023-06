Les internautes commencent à critiquer la tenue vestimentaire d’Uorfi Javed lorsqu’elle utilise un nouveau masque facial | Regarder la vidéo

Uorfi Javed est de retour avec une autre apparence distinctive. La diva, qui est réputée pour son sens excentrique du style et sa tenue imaginative, a de nouveau été photographiée portant un costume de masque distinctif. L’actrice a reçu plus d’abus pour avoir choisi la mauvaise tenue vestimentaire.

Le nouveau look d’Uorfi Javed a été repéré une fois de plus portant une tenue frappante. Elle a enfilé une tenue coordonnée pastel ornée d’un masque. Elle a continué à adopter la posture la plus assurée pour les caméras, comme toujours.