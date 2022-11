Les internautes chinois et les censeurs du gouvernement se battent pour un récit au milieu des manifestations de Covid

Les manifestants anti-“zéro-covid” se sont battus contre la stricte censure d’Internet en Chine pour partager leur message avec le monde.

Des manifestations ont éclaté à Urumqi dans la région du Xinjiang, après la mort de 10 personnes dans l’incendie d’un immeuble.

Les internautes ont affirmé que les autorités ne pouvaient pas accéder au bâtiment en partie à cause des barricades pandémiques.

Les internautes chinois et les censeurs du gouvernement se livrent à un jeu du chat et de la souris pour contrôler le récit autour des manifestations anti-« zéro Covid » du pays.

Les manifestations ont commencé vendredi à Urumqi, la capitale de la région de l’extrême ouest du Xinjiang, à la suite de la mort de 10 personnes dans l’incendie d’un immeuble avant de s’étendre au cours du week-end à des villes comme Pékin, Shanghai, Nanjing, Wuhan et Chengdu.

Les manifestations à Urumqi ont éclaté après que des images publiées sur les réseaux sociaux aient montré des camions de pompiers pulvérisant de l’eau de trop loin pour atteindre l’immeuble, les internautes affirmant que les autorités ne pouvaient pas se rapprocher en raison de barricades pandémiques et de voitures abandonnées par des personnes qui avaient été mis en quarantaine.

Des vidéos et des photographies des manifestations ont rapidement circulé sur les plateformes de médias sociaux chinois telles que WeChat et Weibo, où elles ont reçu des dizaines de milliers de vues avant d’être supprimées par les censeurs du gouvernement.

Les actes de défi partagés en ligne comprenaient des scènes de personnes démolissant des barricades, appelant à la démission du président chinois Xi Jinping et brandissant des feuilles de papier blanches vierges comme symbole de protestation.

Lundi, les médias sociaux chinois semblaient avoir effacé les recherches de points chauds de protestation comme “Xinjiang” et “Pékin”, tandis que des messages avec des phrases obliques comme “Je l’ai vu” – une référence à un internaute ayant vu un message récemment supprimé – étaient également censuré.

Des manifestants se rassemblent le long d’une rue avec des bougies et des bouquets de fleurs lors d’un rassemblement pour les victimes d’un incendie meurtrier ainsi qu’une manifestation contre les dures restrictions imposées par la Chine sur le Covid-19 à Pékin le 28 novembre 2022. AFP MICHEL ZHANG / AFP

“Alors que la fissure s’élargit entre le mensonge et la vérité, même ce qui ne peut être dit ou vu devient immensément symbolique”, a déclaré David Bandurski, codirecteur du China Media Project, à Al Jazeera.

« Il peut percer à travers le placage. Et c’est ce que nous avons vu ces derniers jours. Les mots “Je l’ai vu”, marquant le vide à la suite d’une vidéo de protestation supprimée, peuvent devenir puissants. Ou les étudiants qui protestent sur le campus peuvent brandir des feuilles de papier vierges et ils en disent long.

LIRE | Un journaliste de la BBC a été «battu et frappé à coups de pied par la police» à Shanghai alors qu’il couvrait les manifestations zéro Covid

De nombreux messages documentant les manifestations ont déjà franchi le Grand Pare-feu chinois à l’aide de réseaux privés virtuels (VPN) et ont été partagés sur des plateformes occidentales populaires telles que Twitter et Instagram, qui sont officiellement interdites en Chine.

Stevie Zhang, rédacteur en chef adjoint de First Draft News, une organisation à but non lucratif dédiée à la lutte contre la désinformation en ligne, a déclaré à Al Jazeera :

Pékin semble utiliser la même tactique de censure des médias sociaux chinois basée sur des mots-clés – cependant, la quantité d’informations qui passe au-delà du Grand Pare-feu est certainement remarquable.

Zhang a déclaré que les internautes échappaient aux censeurs en prenant des captures d’écran des messages avant qu’ils ne soient supprimés, puis en les partageant ou en les publiant sur les réseaux sociaux occidentaux. Les messages ont parfois bouclé la boucle en Chine via des captures d’écran Twitter.

D’autres utilisateurs ont commencé à utiliser des phrases apparemment sans rapport et non censurées pour exprimer leurs sentiments, a déclaré Zhang, en utilisant “des répétitions de” bien “, ou” bien joué “, ou” gagner “comme une sorte de manière sarcastique ou passive-agressive de mettre en évidence le incapacité pour les Chinois d’exprimer toute forme de critique.

L’utilisation d’euphémismes est une tactique courante des internautes chinois pour échapper aux censeurs du gouvernement, les abréviations et les homonymes remplaçant souvent les mots interdits. Lors du mouvement « Me Too » en Chine en 2018, de nombreux internautes ont posté sous le hashtag « rice bunny » – qui, lorsqu’il est prononcé à haute voix en chinois mandarin, ressemble à « me too » – après l’interdiction du hashtag d’origine.

Des familles dans une tour en Chine ont été enfermées dans leurs appartements lorsque leur immeuble a pris feu. Urumqi, dans la province du Xinjiang Ils ont brûlé vifs car ils ne pouvaient pas s’échapper et personne ne pouvait les atteindre à temps C’est directement sur le PCC et la stratégie de verrouillage Zero-Covid de Xi pic.twitter.com/AWQ4oJA7Qg — Jack Posobiec ???? (@JackPosobiec) 28 novembre 2022

Cette fois, les censeurs chinois ont également pris note de la quantité d’informations circulant sur des plateformes occidentales telles que Twitter, qui ces derniers jours ont été inondées de pornographie et de publicités pour les travailleuses du sexe par des bots et des comptes pro-gouvernementaux.

Twitter a perdu des milliers d’employés en raison de réductions d’effectifs et de démissions depuis qu’Elon Musk, un absolutiste autoproclamé de la liberté d’expression, a repris la plate-forme de médias sociaux le mois dernier. L’exode du personnel a inclus de nombreux employés responsables des politiques de modération et de désinformation, y compris toute l’équipe des droits de l’homme de la plateforme, que Musk a licenciée quelques jours après son achat de 44 milliards de dollars du géant des médias sociaux.

LIRE | Manifestations à travers la Chine alors que la colère monte contre la politique zéro-Covid

Les manifestations de Covid en Chine surviennent alors que le pays est aux prises avec la plupart des cas à ce jour, promouvant une nouvelle vague de verrouillages et de restrictions à la liberté de mouvement dans les grandes villes, notamment Pékin, Shanghai, Chongqing et Guangzhou. Les autorités sanitaires ont signalé 40 347 nouvelles infections pour dimanche, un cinquième record quotidien consécutif.

Les habitants d’Urumqi, où les récentes manifestations ont commencé, vivent sous de sévères restrictions depuis le 10 août, dans ce que l’on pense être le plus long verrouillage continu de Chine.

Fin mars et début avril, un verrouillage de cinq jours «disjoncteur» à Shanghai a été prolongé à deux mois, provoquant des pénuries alimentaires et de rares manifestations de mécontentement public.

La Chine est le dernier pays au monde à s’en tenir à une politique “zéro-Covid” visant à éradiquer les poussées du virus à presque n’importe quel prix. La stratégie, qui repose sur des fermetures, des contrôles aux frontières et des tests de masse, a maintenu le nombre de cas et de décès à un niveau bas par rapport à ailleurs, mais a infligé de graves coûts économiques et sociaux.