Les internautes adorent la vision hilarante de la police de Mumbai sur le verrouillage du COVID-19 avec des acteurs de Bollywood

La police de Mumbai est connue pour ses manières originales d’infuser des informations avec un contenu plein d’esprit dans ses publications sur les réseaux sociaux. Non seulement ces publications sont amusantes, mais elles font clairement passer le message.

Mumbai est sous verrouillage en raison du COVID-19 depuis plus d’un mois maintenant et la police de la ville publie régulièrement sur ses poignées de médias sociaux pour demander aux gens d’agir comme des citoyens responsables et de rester à la maison.

Insufflant des références à la culture pop avec un message social, la police de Mumbai l’a encore fait avec sa dernière campagne #BeBollyGood.

La police de Mumbai a lancé sa campagne avec la «première superstar» du cinéma indien, Rajesh Khanna. Utilisant le dialogue emblématique de l’acteur légendaire, «Pushpa, je déteste les larmes», les flics ont exhorté Mumbaikar à commander de la nourriture à la maison pendant la pandémie. «Pushpa, nous détestons les briseurs de règles! Reste à la maison, rey… »le message était sous-titré.

Le prochain en ligne pour la campagne était Shehanshah de Bollywood, Amitabh Bachchan. «Big-B» lunder – porter votre masque sous le nez », lit-on dans le message, rappelant aux citoyens de porter leur masque correctement. Dans la légende, les flics ont utilisé une référence du film à succès de Big B ‘Mohabbatein’: « Ne pas porter de masque correctement n’est pas votre Parampara, Pratishtha, anushasan. »

La police a également utilisé la référence de l’actrice Kajol de manière spirituelle. «Vous ne pouvez pas nous ‘Kajol’ penser qu’il est essentiel d’obtenir des chocolats», ont-ils écrit, ajoutant: «Tricheur, tricheur, tricheur… C’est ce que vous êtes!» Dans la légende faisant référence à son film à succès «kuch Kuch Hota Hai».

L’utilisation du nom de l’acteur Ayushmann Khurrana était plutôt drôle. « ‘Ayush, Mann’ ja – il est très imprudent de sortir inutilement », a lu le message avec la légende, « Soyez ‘Zyada Saavdhan’ aujourd’hui pour vous assurer que tout est ‘Shubh Mangal’ tous les jours. »

Pour les deux messages suivants, la police de Mumbai a utilisé la référence de Deepika Padukone et de son mari Ranveer Singh pour faire leurs annonces d’intérêt public.

Junior Bachchan a également été présenté dans la campagne #BeBollyGood. Prenant une interprétation amusante de son nom, le message disait: « ‘Abhi’ fist bump, ‘Shek’ hands quand c’est plus sûr s’il vous plaît! » avec la légende «Guru», Mumbai ho ya ‘Delhi-6 pieds distance zaruri hai! La distanciation sociale ko ‘abhi alvida na kehna’ », prenant une référence des films à succès d’Abhishek« Guru »et« Kabhi Alvida Naya Kehna ».

En utilisant le dialogue à succès de Vidya Balan de «The Dirty Picture», la force dans son message a écrit: «’Safety sirf teen cheezon ki wajah se milti hain – Precaution Precaution Precaution – Aur stay home precaution hai’. «Gagnez ‘Vidya’ à la maison ‘Balan, vous pourrez rencontrer vos camarades de classe plus tard», lit-on dans le post.

Le dernier acteur à figurer dans la campagne est Kalki. Utilisant son nom de façon peu commune, la police de Mumbai a demandé aux gens de prendre les précautions nécessaires. «’Kal-ki’ sne dekha hai? Mais prendre des précautions aujourd’hui est un meilleur plan pour demain », lit-on dans le message avec une légende,« Zindagi na milegi doobara! Alors pourquoi risquer cela en flânant dans votre «ravin»?

Les messages filmés ont frappé avec défi un cordon avec les gens et les internautes se déchaînent à cause des références de Bollywood. Ainsi, une fois de plus, l’équipe des médias sociaux de la police de Mumbai a attiré l’attention avec ses publications distinctives et informatives.