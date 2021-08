Les internautes accusent Anu Malik d’avoir « copié » l’hymne national israélien pour sa chanson Mera Mulk Mera Desh ! | Buzz News

New Delhi: Après que le gymnaste israélien Artem Dolgopyat ait remporté la deuxième médaille d’or d’Israël aux Jeux olympiques, les internautes ont commencé à inonder Twitter de tweets sur la chanteuse et compositrice musicale Anu Malik. Pourquoi? Vous pourriez demander. Après que Dolgopyat ait remporté la médaille d’or, l’hymne national israélien, « Hatikvah », a été joué à Tokyo et le drapeau israélien a été hissé en l’honneur du gymnaste.

Lorsque quelques internautes indiens ont regardé la vidéo, ils ont trouvé des similitudes entre l’hymne national d’Israël et la chanson de 1996 d’Anu Malik Mera Mulk Mera Desh. Bientôt, ce n’était pas seulement un mais des centaines de tweeples qui s’accordaient sur ce fait et le nom d’Anu Malik était bientôt en vogue sur Twitter dans le top 10.

De nombreux internautes ont critiqué le compositeur pour avoir » copié « , » volé » l’hymne national d’un autre pays et se sont moqués de lui.

Découvrez leurs tweets et leur réaction à la controverse:

Il a fallu 25 ans et l’or olympique pour réaliser qu’Anu Malik copie « Mera Mulk Mera Desh » https://t.co/Nrgd3uokSM – (@kabeerbackup) 1 août 2021

Ainsi, Anu Malik n’a même pas épargné l’hymne national israélien en copiant la mélodie de Mera Mulk Mera Desh de Diljale en 1996 Grâce à Internet, nous savons maintenant celapic.twitter.com/LtQMyU5dp2 – Monica (@TrulyMonica) 1 août 2021

Bollywood a copié l’hymne national d’Israël, c’est le prochain niveau ….. Anu Malik !! https://t.co/bZ0VUjJ0dG – Veer Phogat (@VeerPhogat1) 1 août 2021

Anu Malik avait confiance qu’Israël ne remportera jamais une médaille d’or et son vol restera caché https://t.co/PJQClHAJHx – Coupe droite (@StraightCut_) 1 août 2021

Anwar Sardar ‘Anu’ Malik s’inspire de l’hymne national d’Israël pour une chanson. https://t.co/XLH4SlWMWv – Yajmane (@Yajmane) 1 août 2021

Non, il n’y a pas que toi. 100% vrai. Je ne peux pas m’en remettre. Anu Malik a en fait copié l’hymne national israélien pour l’une de ses chansons ! Utha le re baba WDTT https://t.co/GvXdvlusyu – Anand Ranganathan (@ARanganathan72) 1 août 2021

C’est officiel! Anu Malik est le gars le plus « inspiré » dont j’ai jamais entendu parler ! Wow. https://t.co/TcqG2QP0FE – Gautam Govitrikar DMD (@Gautaamm) 1 août 2021

HAHAha…. Anu Malik a littéralement copié l’hymne national israélien pour une chanson… Et ils l’ont remarqué ! en 2011 !! Vous ne pouvez pas inventer ça.. !! https://t.co/d8vNQEXbUO – Sameer (@Sawei94) 1 août 2021

Anu Malik est un compositeur de musique renommé à Bollywood et a donné de nombreux tubes au cours de sa carrière. Il est connu pour des chansons telles que ‘Tumse Milke Dilka Jo Haal’, Eli Re Eli, Baazigar O Baazigar, Chamma Chamma, etc.

Cependant, le chanteur a eu son lot de polémiques. Il a été accusé de harcèlement sexuel par plusieurs chanteuses comme Neha Bhasin, Shweta Pandit et Sona Mohapatra elle-même, lors du mouvement #MeToo en Inde.

Après l’accusation de Me Too, Anu Malik avait démissionné de son poste de juge de l’Indian Idol. Il a cependant publié plus tard une déclaration réfutant toutes les affirmations comme étant fausses et une cause de grande douleur.