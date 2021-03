Les internats du Nigeria sont devenus un terrain de chasse pour les kidnappeurs

DAKAR, Sénégal – Lorsque près de 300 écolières nigérianes ont été enlevées de leur pensionnat par le groupe islamiste Boko Haram en 2014, le monde a explosé d’indignation. Des centaines de personnes ont défilé dans la capitale du pays, le hashtag #BringBackOurGirls a été repris par la Première Dame de l’époque, Michelle Obama, et le président nigérian s’est empressé de répondre à l’enlèvement massif dans le village de Chibok.

Cela semblait une aberration. Mais depuis décembre dernier, des enlèvements massifs de filles et de garçons dans des internats du nord-ouest du Nigéria se produisent de plus en plus fréquemment – au moins un toutes les trois semaines. Vendredi dernier, plus de 300 filles ont été emmenées de leur école dans l’État de Zamfara, et la semaine précédente, plus de 40 enfants et adultes ont été enlevés dans un internat de l’État du Niger. Ils ont été libérés samedi.

Avec l’économie nigériane en crise, les enlèvements sont devenus un industrie de croissance, selon des entretiens avec des analystes de sécurité et un rapport récent sur l’économie des enlèvements. Les victimes ne sont plus seulement les riches, puissants ou célèbres, mais aussi les pauvres – et de plus en plus, les écoliers qui sont rassemblés en masse.

Les auteurs sont souvent des gangs de bandits, qui profitent du manque de services de police efficaces et de la disponibilité facile des armes à feu.