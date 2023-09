Les intérêts sur les prêts étudiants reprennent aujourd’hui

Gros plan sur une femme d’affaires bouleversée dans des lunettes ayant un problème avec un ordinateur portable, un appareil cassé ou déchargé, une femme malheureuse et confuse regardant un écran d’ordinateur, lisant de mauvaises nouvelles, une dette inattendue ou du spam

Le intérêts sur les prêts étudiants fédéraux a recommencé à s’accumuler.

Depuis mars 2020, le taux d’intérêt sur la plupart des dettes publiques en matière d’éducation a été fixé à zéro, et les citoyens ne sont soumis à aucune pénalité en cas de non-paiement.

Désormais, les emprunteurs verront leurs prêts revenir à leurs taux d’avant la pandémie, généralement compris entre 3 % et 7 %. Les taux d’intérêt sur les prêts étudiants fédéraux sont fixes une fois décaissés, mais varient en fonction du moment où ils sont contractés.

Les premiers remboursements du prêt des emprunteurs sont attendus en octobre.

« Des millions d’emprunteurs fédéraux commencent à s’adapter à la réalité de devoir à nouveau comprendre comment intégrer les remboursements de leur prêt étudiant dans leur budget », a déclaré Betsy Mayotte, présidente de l’Institute of Student Loan Advisors, une organisation à but non lucratif.

La facture mensuelle typique d’un prêt étudiant est d’environ 350 $.

Presque toutes les personnes éligibles à la pause sur les factures en ont profité, avec moins de 1% des emprunteurs éligibles continuant à rembourser leur dette d’études, selon une analyse de l’expert en enseignement supérieur Mark Kantrowitz.

Grâce à cette politique, l’emprunteur moyen a probablement économisé environ 15 000 $ en remboursements de prêts étudiants pendant la pause, dont environ 5 000 $ en frais d’intérêt.

Les emprunteurs étudiants peuvent vérifier leur taux d’intérêt sur Aide aux étudiants.gov ou avec leur réparateur.

Certaines personnes continueront de bénéficier d’une réduction des intérêts, notamment celles bénéficiant de prêts de premier cycle non subventionnés et qui bénéficient d’un sursis scolaire ou d’un délai de grâce. Les emprunteurs confrontés chômage ou autre difficultés économiques peuvent également demander des reports qui peuvent maintenir leurs intérêts en suspens.