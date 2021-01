Le vice-président chinois Wang Qishan a souligné que les avantages mutuels de se concentrer sur une coopération «gagnant-gagnant» avec les États-Unis ont une influence plus forte que leurs désaccords sur la scène mondiale.

Vendredi, le haut responsable chinois s’est entretenu avec une délégation américaine via un lien vidéo.

Selon le journal China Daily, Wang a déclaré que les relations américano-chinoises sont importantes pour la prospérité et la stabilité du monde.

«Les avantages de la coopération prouvent que la Chine et les États-Unis ont plus de coopération que de conflits et que leurs intérêts communs l’emportent sur leurs différences», Dit Wang.

Le vice-président a exprimé son espoir que les nations puissent se déplacer dans le «Esprit de non-confrontation» et se concentrer sur «Gagnant-gagnant» Partenariat.

Dans son discours, Wang a rappelé comment le conseiller à la sécurité nationale de l’époque, Henry Kissinger, s’était rendu secrètement à Pékin en 1971. Le voyage a ouvert la voie à la visite du président Richard Nixon en Chine un an plus tard, qui est devenue le point de départ de la normalisation des relations et de l’établissement de liens économiques entre les pays.

Sous le président de l’époque, Donald Trump, Washington a mené une guerre commerciale contre la Chine et a ouvertement soutenu les manifestations anti-gouvernementales à Hong Kong. Pékin a répondu en accusant les États-Unis de s’ingérer dans ses affaires intérieures.

Wu Qian, porte-parole du ministère chinois de la Défense, a averti jeudi que les efforts pour contenir la Chine sont « Mission impossible, et ne finira que par vous tirer une balle dans le pied. »

