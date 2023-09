Les intérêts communautaires préoccupés par le propriétaire d’une entreprise de San Francisco deviennent un obstacle à l’ouverture de magasins

SAN FRANCISCO — L’un des plus grands défis auxquels San Francisco est confrontée est de savoir comment rendre la ville plus conviviale pour les entreprises. Une propriétaire de petite entreprise s’est récemment rendue devant le commissaire à l’urbanisme de SF pour parler des défis auxquels elle a été confrontée pour ouvrir un magasin de plantes et un bar à vin dans le Mission District.

« J’encourage la commission de planification à trouver des moyens raisonnables et officiels de protéger et de préserver ce qui doit l’être tout en permettant une bouffée d’air frais dans ce couloir particulier, sans que les citoyens normaux soient victimes de jeux de pouvoir politique », a déclaré Naz. Khorram a déclaré à la Commission de planification de San Francisco plus tôt ce mois-ci.

Elle se plaint du fait que des règles strictes dans certains domaines peuvent rendre les choses très difficiles pour les propriétaires d’entreprise potentiels. Dans son cas, il s’agit de Mission Street, où depuis des années des règles ont été mises en place pour préserver le caractère du quartier.

Khorram, cependant, pense que ces règles doivent être réexaminées.

« Nous avons regardé autour de nous », a déclaré Khorram à propos de l’emplacement d’Arcana. « C’était vraiment important pour moi de ne marcher sur les pieds de personne, de faire en sorte que nous ayons un endroit qui ne déplace personne. Et c’était le bon endroit pour moi. J’ai aimé l’emplacement. »

Ouvrir le restaurant, le bar à vin, le magasin de plantes et l’espace événementiel n’a jamais été facile. Puis sont venus la pandémie, les retards, les factures croissantes et le parcours de Khorram à travers le processus d’approbation des permis de San Francisco.

« J’avais d’excellentes relations avec quelques organisations à but non lucratif de mon quartier », a déclaré Khorram. « Ils m’ont soutenu et m’ont donné du pouvoir. Mais de l’autre côté, j’avais des gens qui ne me soutenaient pas et me disaient que je n’étais pas à ma place. »

Remplacer un magasin de chaussures sur Mission Street signifierait devoir contacter diverses organisations de quartier, un processus qui, selon Khorram, s’est largement bien déroulé, avant de se retrouver perdue entre ce qui est réellement requis par les lignes directrices de planification et ce qui peut être souhaité par n’importe quel groupe du quartier. .

« Et ils me poussaient à fermer à 22 heures », a-t-elle expliqué. « On m’a dit que je n’étais pas autorisé à être un restaurant végétalien et végétarien. Si je veux avoir une fresque murale sur mon parc ou si je veux avoir des œuvres d’art dans mon entreprise, ils me fourniront, par exemple, une liste. d’artistes que je devrais choisir dans cette liste. »

Invitée à signer un accord sur certaines de ces conditions, elle a refusé, même si elle craignait que cela puisse compromettre sa candidature auprès de la ville.

« Nulle part dans le service de planification ou dans les documents officiels de la ville il n’est dit que vous devez signer un protocole d’accord avec les gens », a-t-elle déclaré. « Cela n’a aucun sens. »

C’était là, dit-elle, sa véritable frustration : le fait que le processus lui donnait le sentiment de devoir respecter un ensemble de règles qui n’étaient pas entièrement écrites. Ce n’est pas la première fois que cette préoccupation est soulevée, mais elle est rarement soulevée aussi publiquement.

« Je ne suis pas la seule personne », a déclaré Khorram à propos de son inconfort face au processus. « Je connais tellement de gens, mais personne ne veut sortir parce que tout le monde a une entreprise ici. Tout le monde veut avoir une autre entreprise ici ou quelle qu’en soit la raison, comme si personne ne voulait s’occuper uniquement de cela. »

Erick Arguello, fondateur et président de Calle 24, attribue cependant à ce même processus la contribution à la protection du couloir de la 24e rue en tant que quartier culturel latino.

« Les chiffres racontent une histoire », a expliqué Arguello. « De 2000 à 2022, nous avons perdu plus de 14 000 Latinx dans le quartier à cause de la gentrification et des déplacements. Nous avons traversé le boom de la bulle Internet, qui a été considérable. Mais le boom technologique a été beaucoup plus important et a eu un effet négatif bien plus important. sur la communauté. »

Il attribue au processus de participation communautaire le mérite d’avoir aidé son district à gérer les changements inévitables.

« Fondamentalement, ils sont vraiment prêts à intégrer ces entreprises dans la communauté et en fait, cela leur sert mieux en tant qu’entreprises lorsque vous êtes intégré et connaissez la communauté et connaissez les problèmes de la communauté », a expliqué Arguello. « Et donc vous construisez une relation à partir de cela. Je pense que l’histoire est importante. Le contexte des choses, vous savez, les gens comprennent vraiment la situation dans son ensemble. Parce que si les gens ne comprennent pas la situation dans son ensemble, ils pensent que c’est une chose mystérieuse qui est gérer les choses. Mais c’est très intentionnel, très ouvert.

Khorram a déclaré qu’elle comprend que cela peut aider à protéger et à préserver le quartier, mais elle estime que « les processus sont abusés ». Elle a expliqué qu’elle s’exprimait dans l’espoir de combler certaines vitrines vacantes de Mission Street. Elle pense que la complexité du processus d’autorisation est dissuasive.

« Je suis devenue politique presque parce que j’y ai été forcée », a-t-elle déclaré. « Alors que tout ce que je voulais, c’était ouvrir une entreprise, la faire fonctionner et faire exactement ce que je fais aujourd’hui. »

La Mission n’est pas la seule à avoir son propre ensemble de procédures. Les quartiers autour de la ville ont des règles d’utilisation conditionnelle différentes, des limites sur les chaînes de vente au détail, etc. Mais San Francisco tente également de réduire une partie de la bureaucratie longtemps considérée comme peu favorable aux petites entreprises.

L’une des discussions à l’heure actuelle à l’hôtel de ville porte sur la manière d’équilibrer ces idées, en réduisant les formalités administratives, tout en bénéficiant de contributions et de protections locales. La Mission est au centre de ce débat depuis des décennies et, à cet égard, elle ne montre aucun signe de changement.

