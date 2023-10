Les interdictions européennes des manifestations et slogans pro-palestiniens mettent à l’épreuve la liberté d’expression

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

BERLIN — Devant l’emblématique porte de Brandebourg de Berlin, 10 000 personnes se sont rassemblées en solidarité avec Israël. Les principaux partis politiques ont soutenu l’événement. Dans un discours enthousiasmant, le président allemand a salué la responsabilité nationale de « protéger la vie juive ». Quelques pâtés de maisons plus loin, des policiers en tenue anti-émeute se sont approchés d’un rassemblement beaucoup plus petit, où des manifestants défiant une interdiction de manifester brandissaient des drapeaux palestiniens. Certains participants ont été emmenés, les mains liées. D’autres se dispersèrent, exprimant leur rage.

« Tout le monde a le droit de pleurer », a déclaré Rabea, une femme de 28 ans avec de la famille dans la bande de Gaza qui a accepté d’être identifiée uniquement par son prénom lors de la dispersion de la manifestation interdite dimanche. “Chacun a le droit de raconter son histoire.”

Dans les rues d’Europe, le conflit israélo-palestinien met à l’épreuve certains des principes les plus fondamentaux du monde occidental : le droit de réunion pacifique et la liberté d’expression.

Les gouvernements nationaux et locaux des principaux pays européens ont bloqué les manifestations pro-palestiniennes et arrêté des centaines de manifestants, invoquant leur intérêt primordial pour l’ordre et la sécurité publics. Dans la ville de Berlin, les écoles ont été autorisées à interdire les foulards traditionnels kaffiyeh, les cartes d’Israël aux couleurs du drapeau palestinien et les autocollants indiquant « Palestine libre ».

Ces mesures surviennent au milieu d’une vague d’alertes à la bombe lancées contre des écoles, des sites culturels et des centres de transport. montée en flèche des rapports sur l’antisémitisme. Deux attentats terroristes mortels survenus ce mois-ci – l’assassinat d’un enseignant en France et la fusillade de ressortissants suédois à Bruxelles – n’ont pas été directement liés au conflit Israël-Hamas, mais ont néanmoins accru l’évaluation du niveau de menace en Europe.

Des voix critiques se demandent cependant si les restrictions aux manifestations sont fondées sur des préoccupations de sécurité valables ou si elles reflètent une volonté excessive et un parti pris du gouvernement – ​​soutenues alors même que la répulsion universelle face à l’horrible attaque du Hamas le 7 octobre cède la place à l’inquiétude face au nombre croissant de morts suite au bombardement israélien de Gaza.

Les dirigeants européens ont exprimé leur inquiétude quant aux pertes civiles. « Le combat doit être sans merci, mais pas sans règles », a déclaré le président français Emmanuel Macron lors d’une visite en Israël cette semaine.

Mais l’Allemagne, la France, l’Italie et la Grande-Bretagne, ainsi que le président de la Commission européenne Ursula von der Leyenont offert un soutien massif à Israël.

Ce soutien diplomatique s’est accompagné de clins d’œil à une dette impayable encore due au judaïsme. Le gouvernement du Premier ministre italien d’extrême droite Giorgia Meloni, par exemple, a soutenu le financement d’un nouveau musée de l’Holocauste, potentiellement dans la villa romaine autrefois utilisée par le dictateur fasciste du pays, Benito Mussolini.

“Il est de notre devoir de faire en sorte que les méfaits du dessein criminel nazi-fasciste et les honteuses lois raciales ne soient pas oubliés”, a déclaré le ministre italien de la Culture, Gennaro Sangiuliano, dans un communiqué. «Cela est encore plus pertinent aujourd’hui… alors que nous assistons aux massacres du Hamas en Israël.»

Les tensions liées au conflit au Moyen-Orient couvent également aux États-Unis, notamment en ligne, dans le monde des affaires et sur les campus universitaires. Mais les limites à la liberté d’expression et de réunion sont plus étendues en Europe. Dans plus d’une douzaine de pays européens, négation de l’Holocauste est un délit punissable.

« Il ne fait aucun doute que les protections du premier amendement [in the United States] sont beaucoup plus forts qu’en Europe », a déclaré Dima Khalidi, directrice de Palestine Legal, un groupe de défense pro-palestinien basé aux États-Unis. « Cela signifie que les institutions publiques et les fonctionnaires sont plus limités dans ce qu’ils peuvent censurer. Nous n’observons pas d’interdiction du port du keffieh ou du drapeau palestinien, ni d’annulation de manifestations, comme c’est le cas en Europe.»

La France – qui compte les plus grandes communautés juives et musulmanes d’Europe – a cherché à imposer l’une des interdictions les plus larges. Comme en Allemagne, les responsables français ont soutenu une démonstration de solidarité avec Israël après les attaques du Hamas. La Tour Eiffel était illuminée de l’étoile de David tandis que les manifestants chantaient l’hymne national israélien. Mais le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a donné des instructions pour interdire toutes les manifestations pro-palestiniennes, « car elles sont susceptibles de générer des troubles à l’ordre public ».

“C’est scandaleux, c’est choquant, c’est inacceptable de ne pas pouvoir s’exprimer alors qu’il y a un massacre retransmis en direct”, a déclaré Walid Atallah, 61 ans, président d’une association régionale de Palestiniens qui n’a pas été autorisée à organiser une réunion le 14 octobre. manifestation à Paris. La police a évoqué le risque de violence et l’incapacité du groupe à condamner le Hamas.

Le plus haut tribunal administratif de France a depuis s’est prononcé contre une interdiction générale sur les manifestations de soutien aux Palestiniens, mais il a admis que les autorités locales pouvaient bloquer les manifestations au cas par cas, et que « dans le contexte actuel, marqué par de fortes tensions internationales et la résurgence des actes antisémites en France », les manifestations en soutien au Hamas ou aux attaques contre Israël ont soulevé des préoccupations légitimes en matière d’ordre public.

Fanny Gallois, responsable du programme Libertés à Amnesty International France, a déclaré que l’intervention du tribunal réduisait « le risque d’interdire arbitrairement ces manifestations », mais que les autorités pouvaient toujours examiner les déclarations antérieures des organisations et trouver de vagues raisons pour les empêcher d’organiser des rassemblements.

Lors d’une manifestation autorisée dimanche après-midi à Paris, des milliers de personnes se sont rassemblées sur la place de la République. Les manifestants ont escaladé l’imposante statue de Marianne, personnification de la République française, agitant des drapeaux palestiniens et scandant : « Israël ! Criminel!” tandis que la foule en bas applaudissait.

La manifestation est restée largement pacifique, mais la police a procédé à 10 arrestations, notamment pour propos antisémites et peinture à la bombe sur la statue, Le Monde rapportecitant les autorités locales.

Le fait de brandir un drapeau fait l’objet d’un examen minutieux en Grande-Bretagne

Les responsables du gouvernement britannique n’ont pas pris de mesures pour interdire les manifestations pro-palestiniennes, mais ils ont également été accusés d’avoir outrepassé la question du type de manifestations qui devraient être autorisées. Secrétaire de maison Suella Braverman a écrit aux chefs de la police en Angleterre et au Pays de Galles, cette préoccupation devrait s’étendre au-delà des symboles et slogans explicitement pro-Hamas.

« J’encouragerais la police à se demander si des slogans tels que : « Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre » doivent être compris comme l’expression d’un désir violent de voir Israël effacé du monde », a écrit Braverman. Agitant le drapeau palestinien, dans certains contextes, peut glorifier le terrorisme, a-t-elle ajouté.

Les responsables britanniques sont particulièrement inquiets de la recrudescence des incidents antisémites ce mois-ci. celui de Londres La police métropolitaine a signalé une augmentation de 1 353 pour cent des délits antisémites, ainsi qu’une augmentation de 140 pour cent des délits islamophobes, par rapport à la même période de l’année dernière.

Mais les militants rechignent à l’idée que brandir un drapeau puisse conduire à des arrestations. Ben Jamal, directeur de la Campagne de solidarité avec la Palestine, a qualifié les instructions de Braverman de « profondément préoccupantes ».

« De tels commentaires menacent les libertés civiles et normalisent la déshumanisation des Palestiniens », a-t-il déclaré.

Rencontré la police La sous-commissaire Lynne Owens a mis en garde contre une interprétation trop large du soutien au Hamas. « L’expression d’un soutien plus large au peuple palestinien, y compris le fait de brandir le drapeau palestinien, ne constitue pas, à elle seule, une infraction pénale », a-t-elle écrit.

La police de Londres a arrêté près de 30 manifestants.

Un slogan fait débat en Autriche

À Vienne, la police a interdit une manifestation pro-palestinienne quelques heures seulement avant son début officiel parce que les organisateurs utilisaient le slogan « du fleuve à la mer » dans les invitations en ligne.

Ce slogan a été interprété de plusieurs manières. Mikel Oleaga, un organisateur du mouvement autrichien BDS – qui promeut le boycott, le désinvestissement et les sanctions contre Israël – a contesté l’idée selon laquelle il s’agissait d’un cri visant à pousser les Juifs à la mer et l’a plutôt décrit comme un appel à mettre fin à ce que les critiques considèrent comme un système de type apartheid en Israël.

Selon lui, les autorités autrichiennes sont allées trop loin. “Ils recherchent n’importe quel sifflet de chien”, a-t-il déclaré. “Il n’y a rien que la société autrichienne déteste plus que d’être qualifiée d’antisémite, même si elle compte de nombreux antisémites d’extrême droite.”

La police de Vienne a déterminé plus tard, selon un communiqué ultérieur, que la phrase «ne constitue pas une incitation à la haine.

L’Allemagne réprime les manifestations publiques

La question des slogans et des manifestations n’est peut-être nulle part plus sensible qu’en Allemagne, qui abrite la plus grande population palestinienne d’Europe, mais où l’ombre de l’Holocauste continue d’informer tant de réflexions.

La liberté d’expression, d’opinion et de réunion est protégée par la constitution allemande. Mais les autorités des 16 États fédéraux du pays ont le pouvoir de limiter les rassemblements. À Berlin, les autorités ont rejeté la plupart des manifestations pro-palestiniennes ce mois-ci. En interdisant la manifestation « Paix au Moyen-Orient » de dimanche dernier, la police a déclaré qu’elle représentait un danger immédiat « d’exclamations séditieuses et antisémites, de glorification de la violence, exprimant une volonté de recourir à la violence et donc à l’intimidation, ainsi qu’à des activités violentes ».

Hambourg, la deuxième plus grande ville d’Allemagne, a imposé une interdiction générale, bien que temporaire. Dans certaines villes, les tentatives de contourner les restrictions ont conduit à des affrontements entre la police anti-émeute et les manifestants.

Comme dans d’autres pays européens, les interdictions coïncident avec augmentation spectaculaire des actes antisémites qui ont mis les autorités en état d’alerte. Des étoiles de David ont été peintes sur les maisons de résidents juifs et des assaillants inconnus ont ciblé un centre communautaire juif et une synagogue avec des cocktails Molotov.

Josef Schuster, président du Conseil central des Juifs d’Allemagne, a déclaré que les interdictions de manifester étaient « définitivement justifiées ».

« Ces manifestations ne sont pas simplement pro-palestiniennes, mais elles sont anti-israéliennes, agressives et antisémites », a-t-il déclaré.

Dans un discours prononcé devant le parlement allemand le 12 octobre, le chancelier Olaf Scholz a déclaré que le groupe pro-palestinien Samidoun serait interdit après que ses partisans aient été vus en train de célébrer dans le quartier berlinois de Neukölln à la suite des attaques du 7 octobre contre Israël.

Mais le gouvernement subit de plus en plus de réticences. Dans un lettre ouverte Publié pour la première fois dimanche dans le journal Taz, plus de 100 artistes et écrivains juifs d’Allemagne ont condamné le comportement du pays à l’égard des partisans de la cause palestinienne.

« Ce qui nous effraie, c’est le climat de racisme et de xénophobie qui règne en Allemagne. … Nous rejetons en particulier toute confusion entre l’antisémitisme et toute critique de l’État d’Israël », peut-on lire dans la lettre.

“Bien sûr, avec l’histoire de l’Holocauste, l’Allemagne a un passif historique auquel elle veut prêter attention politiquement – ce que je trouve tout à fait compréhensible”, a déclaré Clemens Arzt, professeur de droit constitutionnel et administratif à l’École d’économie et de droit de Berlin. .

«Mais cette considération politique se répercute sur le droit, alors qu’elle ne devrait pas l’être. La « raison d’État » n’est pas un instrument juridique permettant de prendre des mesures contre les rassemblements. Et certaines autorités de l’Assemblée confondent évidemment les choses en ce moment », a-t-il déclaré.