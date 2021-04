Les interdictions de voyager à l’intérieur du pays pour freiner les infections à Covid-19 peuvent augmenter la propagation de la maladie: étude

Une nouvelle étude utilisant des données de l’Inde et de cinq autres pays révèle que l’utilisation des interdictions de voyager dans le pays pour contrôler les infections à Covid-19 peut être déconseillée. Selon leur durée, ces restrictions peuvent conduire à plus d’infections au lieu de diminuer dans l’ensemble, en particulier lorsqu’il existe une importante population de migrants urbains-ruraux, a-t-il indiqué. Alors que l’Inde se bat contre une deuxième vague sévère de Covid-19, les gouvernements des États sont à nouveau confrontés à la question: devraient-ils utiliser des interdictions de voyager pour contrôler la transmission de la maladie? Lors de la première vague de Covid-19, la plupart des États ont choisi cette option. Les difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs migrants les empêchant de rentrer chez eux dans leurs villages ont été considérées comme un sacrifice nécessaire pour réduire la propagation de la maladie dans les régions rurales de l’Inde.

Dans la deuxième vague, le gouvernement de Delhi a exhorté les migrants à ne pas partir. D’autres villes peuvent emboîter le pas.

Un nouveau document de recherche rédigé par des universitaires de l’Université de Chicago suggère que l’imposition d’interdictions de voyager peut contre-intuitivement augmenter la propagation totale de la maladie, créant ainsi une situation perdante.

Ce résultat se produit lorsqu’un pays a une importante population de migrants qui est empêchée de quitter un hotspot urbain et de retourner dans les zones rurales. Les chercheurs montrent que si l’effet net d’une interdiction de voyager est de retarder le mouvement de ces personnes, plutôt que de l’empêcher complètement, la politique peut conduire à plus de cas dans l’ensemble.

Le document utilise des données détaillées sur la migration rurale-urbaine, les politiques d’interdiction de voyager et les cas de Covid-19 pour montrer que ce résultat perdant s’est produit en Inde lors de la première vague, en raison des interdictions de voyager imposées aux migrants souhaitant quitter Mumbai.

Élaborant sur les résultats, Anant Sudarshan, directeur pour l’Asie du Sud de l’Institut de politique énergétique de l’Université de Chicago et l’un des auteurs de l’étude, a déclaré: «Le verrouillage national de la première vague a piégé des millions de migrants à l’intérieur de grandes villes comme Mumbai qui étaient rapides. – des points chauds de coronavirus en croissance.

«Finalement, les gens ont pu partir, mais les variations de la politique gouvernementale signifiaient que la durée de leur détention dépendait de l’endroit où ils voulaient aller. Dans le cas des districts ruraux où les gens pouvaient rentrer plus rapidement – en utilisant les trains spéciaux Shramik par exemple – les cas ont légèrement augmenté à destination.

«Mais pour les zones où les interdictions étaient en vigueur plus longtemps, il y avait une augmentation beaucoup plus intensive du coronavirus, probablement parce que la population de retour était maintenant plus susceptible d’être infectée, ayant été piégée dans le hotspot plus longtemps.

Outre Mumbai, le document analyse plus en détail les données de cinq autres pays où la migration est répandue: la Chine, l’Indonésie, les Philippines, l’Afrique du Sud et le Kenya.

Ensemble, ces pays représentent environ 40% de la population mondiale et tous ont eu des flambées initiales dans quelques zones sensibles.

Les chercheurs ont utilisé des données épidémiologiques, des données sur la migration et des informations sur les interdictions de voyager de tous ces pays pour montrer que bien que des interdictions exceptionnellement longues puissent contribuer à réduire le nombre total de cas, des durées modérées sont associées à une augmentation significative de la propagation de la maladie.

Fiona Burlig, professeure adjointe à la Harris School of Public Policy de l’Université de Chicago, l’un des co-auteurs de l’étude, ajoute: «Les preuves indiquent que si la durée d’une interdiction de voyager n’est pas assez longue, nous pouvons mettre fin imposant des difficultés aux gens tout en voyant perversement une plus grande propagation de l’infection.

«Il est facile de se tromper sur la durée car il n’est pas possible de prédire à l’avance quelle devrait être la durée optimale, et dans une démocratie, de telles restrictions ne peuvent pas être facilement maintenues. Il peut être intéressant de laisser les gens rentrer chez eux tôt, et même de les encourager à le faire, plutôt que de les forcer à rester. «

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici