Les interdictions de TikTok signifient que la génération Z compte pour les politiciens

Parmi les nombreux éléments cachés dans le projet de loi de dépenses de 1,7 billion de dollars que le Congrès s’efforce d’adopter pour financer le gouvernement l’année prochaine, il y a une petite victoire pour les ennemis de TikTok : les utilisateurs de téléphones et d’appareils appartenant au gouvernement ne seront pas autorisés à installer l’application vidéo et doit le supprimer s’il est installé.

Cette décision, défendue par le sénateur républicain du Missouri Josh Hawley, est principalement symbolique, a rapporté ma collègue Sara Morrison, puisque l’application est déjà interdite dans quelques agences et départements, et ne s’appliquerait qu’aux employés de la branche exécutive du gouvernement. “Cela n’interdit pas l’application sur les téléphones des employés d’autres branches, comme les membres du Congrès ou leur personnel”, a-t-elle écrit. Cela signifie que la poignée de membres du Congrès, de membres du personnel et de stagiaires qui utilisent l’application pour communiquer avec les électeurs ou pour partager un aperçu des coulisses du fonctionnement de la législature fédérale peuvent toujours être libres de le faire.

L’interdiction de la branche exécutive serait la dernière victoire de l’aile bipartite des membres du Congrès qui ont critiqué la plate-forme sociale pour sa propriété chinoise et sa coopération potentielle avec le Parti communiste chinois (si elle demandait des données sur les utilisateurs). Les reportages de The Verge et du New York Times cette année ont confirmé les inquiétudes, trouvant des cas d’employés de ByteDance ayant un accès inapproprié aux données des utilisateurs, y compris des journalistes. Une enquête de BuzzFeed a également révélé que les employés de ByteDance basés en Chine avaient accédé à “des données non publiques sur les utilisateurs américains de TikTok”.

Dans le même temps, cela préfigure le défi que la classe politique américaine (plus âgée) aura à essayer de s’expliquer auprès des jeunes Américains – et des futurs électeurs – si l’élan pour réprimer TikTok se renforce.

Les républicains et les démocrates, en particulier au Sénat, ont exprimé leur scepticisme quant au fait que le propriétaire de TikTok, basé en Chine, ByteDance est, ou peut rester, indépendant du gouvernement chinois, surtout si le PCC tente de forcer l’entreprise à partager des données sur ses utilisateurs américains ou à se propager. propagande et désinformation spécifiquement destinées au public américain. Des législateurs comme Sens. Mark Warner de Virginie (un démocrate) et Marco Rubio de Floride (un républicain) considèrent cette menace comme un risque pour la sécurité nationale : Rubio s’est prononcé en faveur de l’interdiction de l’application sur les réseaux gouvernementaux et Warner a conseillé aux parents de ne pas pour permettre à leurs enfants d’utiliser l’application.

Une grande partie de l’inquiétude réside dans l’audience unique de TikTok : plus des deux tiers des adolescents aux États-Unis utilisent l’application, et les jeunes de moins de 30 ans constituent une pluralité de sa base d’utilisateurs, une part plus importante qu’Instagram, Twitter, YouTube ou Reddit. Par coïncidence, ces personnes devraient constituer une partie de la majorité du nouvel électorat américain dans la décennie à venir.

Ce maquillage constitue également un test pour les législateurs américains et leurs éventuelles campagnes : comment expliquez-vous à des dizaines de jeunes qui utilisent cette application tous les jours pourquoi vous souhaitez interdire leur application préférée ? Déjà, les vidéos et les sections de commentaires de TikTok sont remplies de débats sur la façon dont les utilisateurs devraient être préoccupés par un gouvernement étranger ayant des informations à leur sujet. De nombreuses conversations se terminent par un accord selon lequel la confidentialité vaut le compromis pour l’accès à l’application et proposent des suggestions sur les moyens d’éviter une éventuelle interdiction.

“Ils n’aiment pas que d’autres pays collectent nos données, ils veulent juste que les entreprises américaines collectent des données pour le gouvernement”, a lu un commentaire sur la vidéo TikTok d’un journaliste expliquant les efforts pour interdire TikTok.

“Vous devriez [be concerned] si vous regardez ce que la Chine fait avec tiktok », une autre conversation commence sur une vidéo discutant d’une interdiction. “S’il vous plaît, dites-nous ce qu’ils font, Google, [YouTube] et Facebook ne le font pas », répond un autre utilisateur.

En plus de persuader les jeunes utilisateurs, comment atteindre une génération de personnes qui ne font déjà pas confiance au gouvernement, qui ne se sentent pas liés aux élus et qui sont profondément incomprises par la classe politique, tout en éliminant de fait l’une des plus grandes avenues pour atteindre ces personnes là où elles se trouvent ?

Bien qu’une interdiction générale de TikTok aux États-Unis ne se profile pas immédiatement à l’horizon, les efforts pour contrôler ByteDance se sont accélérés cette année, en particulier au niveau des États, où plus d’une douzaine d’États ont interdit l’application sur les réseaux gouvernementaux ou publics. Ce qui a commencé comme un effort solitaire de Rubio pour qu’une agence fédérale enquête sur l’achat par ByteDance du prédécesseur de TikTok, Musical.ly, est maintenant devenu une préoccupation avec un consensus bipartisan, avec le soutien des législateurs des deux partis, des deux chambres du Congrès et des deux derniers et administration présidentielle actuelle.

Mais un problème évident existe ici. TikTok est extrêmement populaire auprès des jeunes, et la dernière fois qu’une interdiction plus large a été lancée par Donald Trump en 2020, elle n’a pas été bien accueillie par les jeunes, bien que les preuves et le scepticisme aient augmenté depuis lors. Dans l’ensemble, les préoccupations en matière de confidentialité des données invoquées par les politiciens plus âgés ne semblent tout simplement pas inquiéter les jeunes, qui sont habitués à être suivis et surveillés. Les adolescents, en particulier, sont particulièrement fidèles à l’application : près de 60 % des adolescents déclarent utiliser l’application tous les jours, et environ un sur six l’utilise constamment en une journée. Un grand nombre d’adolescents disent également qu’il leur serait difficile d’abandonner les médias sociaux en général.

Au terme d’une année à mi-mandat, de nombreux candidats, organisations politiques et groupes de sensibilisation des jeunes électeurs aux niveaux fédéral et local se sont appuyés sur TikTok pour atteindre les millions de jeunes qui utilisent l’application. “Tant que c’est le jeu en jeu, vous devez être dans l’arène”, a déclaré Colton Hess, le créateur de l’un de ces groupes de sensibilisation (appelé Tok the Vote) à l’Associated Press en septembre. TikTok a aidé ses efforts d’inscription des électeurs à atteindre des dizaines de millions, a-t-il déclaré.

TikTok est également censé être la prochaine frontière pour les candidats et les campagnes visant à étendre leur portée auprès des jeunes, m’a dit Jenifer Fernandez Ancona, la vice-présidente et cofondatrice du groupe progressiste Way to Win, lorsque je lui ai parlé des leçons les mi-mandats de 2022 offerts pour atteindre les jeunes électeurs.

« Les jeunes obtiennent leurs informations de manière très différente, il est donc important que nous tendions la main à ces personnes là où elles obtiennent réellement des informations », a-t-elle déclaré. Une poignée de politiciens le font déjà, mais les experts des jeunes électeurs pensent que davantage de cette sensibilisation doit se produire. “Investir dans de nouvelles plateformes médiatiques, dans des influenceurs sociaux sur TikTok, qui ont un public et veulent pouvoir parler de choses à leur public, nous devons investir dans ces personnes et soutenir leur travail”, a déclaré Ancona.

Déjà en 2020 et 2022, des démocrates comme le candidat au Sénat de l’Ohio Tim Ryan, le sénateur Ed Markey dans le Massachusetts, le sénateur Bernie Sanders dans le Vermont et le candidat au poste de gouverneur du Texas Beto O’Rourke ont utilisé l’application pour accroître la notoriété de leur nom, parler de la politique du Congrès, et participer aux tendances populaires auprès des jeunes. Beaucoup d’entre eux ont bénéficié de cette reconnaissance dans les urnes, remportant de fortes majorités d’électeurs de moins de 30 ans, le groupe électoral le moins susceptible de se rendre, d’être fidèle aux partis politiques et de faire confiance aux politiciens. Reste à savoir comment les futures campagnes, groupes de défense et chefs de gouvernement prévoient d’atteindre ces personnes sans un outil comme TikTok.

À l’approche d’une année de gouvernement divisé, une réglementation plus stricte et des restrictions sur TikTok pourraient être l’une des rares politiques qui vont de l’avant avec un soutien bipartite. Les politiciens seraient avisés de se présenter tôt devant un jeune public pour expliquer cela.