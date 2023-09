Les interdictions de modération du contenu des médias sociaux se dirigent vers la Cour suprême

Les plus gros reproches du GOP concernant la modération du contenu des grandes technologies auront leur journée aux États-Unis plus haute juridiction. Vendredi, la Cour suprême convenu pour entendre les arguments en faveur des grands projets de loi de Floride et du Texas qui tentent d’empêcher les grandes entreprises technologiques de modérer la désinformation ou d’autres discours. Le résultat pourrait potentiellement bouleverser complètement les protections du premier amendement dont bénéficient la plupart des grandes plateformes de médias sociaux.

Les discussions tourneront autour de la Floride BS 7072 et la loi du Texas HB20qui font tous deux grandes entreprises technologiques dont les plateformes de médias sociaux sont vulnérables des poursuites s’ils osent modérer l’utilisateur contenu. Il existe quelques différences entre les deux projets de loi (le projet de loi de Floride parle davantage de plateformes bloquant spécifiquement des personnalités politiques), bien que la plupart des plaintes concernant cette « censure » proviennent de grands groupes R.figures de proue républicaines. Ces factures ont suscité beaucoup de consternation en ligne, suffisamment pour que certains Redditors traitez le gouverneur du Texas, Greg Abbott, de « petit bébé pisse ».

Malgré leurs similitudes, les projets de loi de Floride et du Texas ont eu des résultats très différents devant le système judiciaire américain. La Floride a adopté son propre grand projet de loi technologique en 2021, permettant aux gens de poursuivre les sociétés de médias sociaux jusqu’à 100 000 $ pour modération du contenu de leurs publications. L’année suivante, la Cour d’appel du 11e circuit a jugé la loi inconstitutionnelle à l’exception de quelques dispositions qui permettaient aux utilisateurs d’accéder à leurs données jusqu’à 60 jours après avoir été bannis.

Le propre projet de loi du Texas était très similaire à celui de la Floride dans le sens où il permettait aux utilisateurs de poursuivre les sociétés de médias sociaux pour avoir exercé le droit de vote. interdire le marteau ou il suffit de supprimer des messages. La loi était centrée sur les plateformes comptant plus de 50 millions d’utilisateurs mensuels actifs, ce qui, par coïncidence, évitait d’avoir un impact sur les grandes plateformes de droite comme la Parler, aujourd’hui disparu et Vérité sociale. C’était bloqué pour la première fois devant les tribunaux fédérauxmais il y a un an jour pour jour, la Cour d’Appel du 5ème Circuit a donné le feu vert au HB 20. Le juge conservateur Andy Oldham a notoirement écrit dans sa décision que la loi « refroidit la censure », et non la parole. Il est même allé jusqu’à pour appeler « l’obsession des plateformes pour les terroristes et les nazis… hypothétique ».

Les grands groupes commerciaux de technologie qui ont été repousser ces lois étaient en colère contre la décision du 5ème Circuit. NetChoice et la Computer & Communications Industry Association étaient les deux principales forces qui contestaient à la fois le Floride et Texas lois. Les États et les groupes commerciaux a soutenu le fait de porter l’écart devant SCOTUS.

Ces projets de loi constituent essentiellement une revanche sur des années de campagnes de pression menant à des mesures de modération du contenu. Les partisans du projet de loi proclament que les plateformes allant de Facebook à TikTok sont de facto des places publiques, ce qui signifie que toute modération de discours est une limitation de leurs idées. Pas grave que la plupart de ces arguments proviennent de politiciens d’extrême droite comme la représentante Marjorie Taylor Greene. désinformation ainsi que visiblement incisif et un contenu carrément violent.

Pourtant, il est possible que si la Cour suprême se range du côté des États sur leurs lois « anti-censure », des experts ont déjà déclaré à Gizmodo que plus d’une douzaine d’États rouges supplémentaires adopteront une législation similaire. Le résultat probable serait que ces plateformes ramasseraient simplement leurs jouets et partiraient. tout État qui promulgue l’un de ces projets de loi. Sinon, ils seraient confrontés à la perspective d’interdire certains contenus aux utilisateurs de certains États. mais en le permettant chez les autres.