Les intentions génocidaires d’Israël ne s’arrêtent pas à Gaza

Si l’idéologie sioniste n’est pas maîtrisée, il existe une menace réelle qu’Israël étende sa guerre génocidaire à la Cisjordanie et au Liban, écrit Emad Moussa.

L’affaire de la CIJ est la première étape significative pour mettre fin aux intentions génocidaires d’Israël à Gaza et au-delà, écrit Emad Moussa. [Getty]

Il existe plusieurs manières d’établir l’intention génocidaire. Il peut s’agir d’une incitation verbale explicite, comme les nombreuses déclarations faites par Israël au cours des trois derniers mois.

Mais cela peut également être déduit du ciblage physique systématique d’un groupe spécifique de personnes et de leurs biens, du type d’armes utilisées et même de la manière méthodique avec laquelle les meurtres sont exécutés.

Les attaques soutenues d’Israël contre les civils de Gaza qui ont tué plus de 24 000 Palestiniens, le déplacement forcé de la plupart d’entre eux, la création délibérée d’une grave crise humanitaire et la 500+ Les déclarations annihilatrices des responsables israéliens et des personnalités clés pointent toutes vers une intention génocidaire au sens de la Convention sur le génocide.

Ces intentions ne sont pas réservées uniquement à Gaza.

Israël a depuis longtemps déclaré son intention d’annexer toute la Cisjordanie, où au moins 343 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre, le ministre des Finances d’extrême droite Bezalel Smotrich appelant à « l’effacement » des villages palestiniens plus tôt cette année.

Alors que les attaques d’Israël au Liban et que le Hezbollah s’implique davantage dans les échanges militaires en réponse à l’attaque de Gaza, la rhétorique génocidaire d’Israël a également pris un caractère transfrontalier.

Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant menacé que l’armée copierait à Beyrouth l’expérience de Gaza : « Si le Hezbollah commet des erreurs de ce genre, ceux qui en paieront le prix seront d’abord les citoyens du Liban. Ce que nous faisons à Gaza, nous savons comment le faire à Beyrouth.

Ce n’est pas nouveau. Le chef de l’armée Aviv Kohavi a averti début 2023 que si une guerre éclatait avec le Hezbollah, « Israël renverrait le Liban 50 ans en arrière » par ce qu’il a appelé « des vagues de puissance de feu ». De même, Naftali Bennett, alors ministre de l’Éducation de Netanyahu, averti en 2017, qu’Israël « renverrait le Liban au Moyen Âge ».

En 2000, l’armée israélienne a envisagé une nouvelle stratégie, baptisée Doctrine Dahiya, visant à cibler délibérément les civils à des fins militaires tactiques.

En fait, c’est au cours de la guerre entre Israël et le Hezbollah en 2006 qu’Israël a perfectionné sa stratégie consistant à cibler délibérément les civils et les infrastructures civiles à des fins militaires, surnommée la doctrine Dahiya en hommage à un quartier du sud de Beyrouth.

Au cours des 34 jours de conflit, 1 200 civils libanais ont été tués. Aujourd’hui, avec le redéploiement considérablement accru de la doctrine à Gaza, le consensus est qu’Israël est non seulement capable mais également disposé à déclencher une campagne génocidaire contre le Liban.

L’Afrique du Sud a misé sur une telle intention génocidaire, sur le plan juridique et conceptuel, pour déposer des accusations de génocide contre Israël auprès de la Cour internationale de Justice (CIJ).

Israël a répondu aux accusations par le rejet, le déni et les menaces de panique. Les responsables israéliens – ainsi que l’équipe juridique israélienne présente au procès – ont eu recours à la première page du livre de hasbara : pour renverser la réalité et accuser les victimes d’Israël des mêmes accusations portées contre l’État sioniste.

Peu importe qu’une puissance occupante ne puisse catégoriquement revendiquer l’intention génocidaire des personnes mêmes qu’elle occupe et contre lesquelles elle pratique régulièrement un nettoyage ethnique. Non seulement c’est juridiquement et moralement indéfendable, mais c’est aussi pratiquement impossible.

Au-delà de ces erreurs, on est particulièrement frappé par la facilité avec laquelle les responsables israéliens expriment leur intention génocidaire. Cette scène a été si répandue qu’elle a incité un groupe de personnalités publiques israéliennes à envoyer une lettre adressée au procureur général de l’État, exigeant qu’il prenne des mesures contre la normalisation des menaces de génocide.

Il y a une logique derrière cet illogique, disent certains. Le 7 octobre a certainement brisé le sentiment de sécurité déjà fragile de la plupart des Juifs israéliens, lorsqu’ils ont vu leur « armée invincible » s’effondrer devant une milice. Tout cela s’est traduit par de l’hystérie, puis par une frénésie de vengeance aveugle et de massacres, au nom de la légitime défense.

L’intégration de la Shoah (Holocauste) dans tout cela – que ce soit sur le plan émotionnel ou stratégique (cependant, de manière irréaliste) – a donné aux massacres un sentiment de légitimité historique. Et, dans ce contexte apparemment existentiel, la disproportion, la criminalité à grande échelle et la nature des cibles sont devenues sans importance.

Cette contextualisation étroite, ou plutôt décontextualisation, ne parvient pas à expliquer l’ampleur des massacres et des destructions. Cela ne correspond à aucune stratégie militaire régulière ni à aucune règle d’engagement connue.

Les réactions génocidaires ne se produisent pas du jour au lendemain. Elles sont précédées d’un long processus d’endoctrinement profond des auteurs potentiels et de déshumanisation des victimes potentielles.

Sur la voie de la Solution finale, par exemple, l’Allemagne nazie a diffusé des messages de propagande assez fréquemment pour canaliser les poursuites contre les Juifs – plus tard la Shoah – vers des réponses acceptables au problème juif perçu.

Un féroce campagne La propagande anti-musulmane et la déshumanisation ont ouvert la voie au massacre de Srebrenica dans les années 1990. Le génocide au Rwanda a suivi une trajectoire similaire.

Depuis sa création à la fin du XIXe siècle, le mouvement sioniste a entrepris de nettoyer ethniquement la Palestine de sa population indigène. Israël n’aurait pas vu le jour sans le massacre et l’expulsion massive des Palestiniens en 1948.

Cela a été « moralement » soutenu par la création et la normalisation de récits unilatéraux légitimant les objectifs coloniaux sionistes.

Entre autres choses, en catégorisant faussement la Palestine comme une terre sans population ; un État juif en Palestine comme justice historique ou rédemption pour les victimes juives de la Shoah ; et relier le pays aux mythes bibliques en tant que faits historiques.

Chaque mythe, à chaque étape du projet colonial de peuplement sioniste, exigeait l’effacement du passé, de la présence, de l’action et du mérite des Palestiniens en matière de droits humains fondamentaux.

La déshumanisation signifiait que les Juifs israéliens conservaient leur image positive et noble de victimes perpétuelles, même avec des droits bien supérieurs. La contestation d’une telle vision du monde, principalement par les « Palestiniens inférieurs », a été réduite à une contestation du droit des Juifs à exister, de l’antisémitisme ou du terrorisme.

Cela a permis de présenter chaque guerre israélienne comme ein breira (pas de choix) et de justifier le déploiement d’une violence extrême, voire de massacres. L’alternative, disent-ils, serait une autre Shoah. Le contexte et les lois de causalité ne s’appliquent pas ici.

Avec cet endoctrinement profond et long, les tendances génocidaires sionistes ne sont guère un phénomène marginal.

Dans un sondage un mois après le début de l’attaque actuelle contre Gaza, 57,5 ​​% des Juifs israéliens ont déclaré que l’armée avait utilisé trop peu de puissance de feu ; 36,6 % ont déclaré que c’était le montant approprié ; et seulement 1,8 % ont déclaré que c’était trop.

Parallèlement, des centaines de députés israéliens, de personnalités publiques, de rabbins, de dirigeants communautaires, de professeurs et de journalistes signé un document appelant à la fin de l’aide humanitaire à Gaza. En fait, un appel à la famine massive, à un lent génocide.

À Gédéon LéviSelon le chroniqueur israélien de Haaretz, la brutalité de cette guerre à Gaza (et les incitations contre le Liban) ne suscite pratiquement aucune critique de la part du public. Il semble y avoir un accord consensuel sur les meurtres de masse, et la minorité de voix dissidentes est généralement muselée.

Pendant ce temps, dans les grands médias israéliens, ce que l’on voit généralement, ce sont des images de bâtiments détruits à Gaza ou de frappes aériennes dans le sud du Liban, souvent prises par des drones ou des caméras montées sur des casques, toutes décrites comme des opérations militaires valeureuses associées aux « histoires héroïques et tragiques » des soldats. . Les dizaines de milliers de victimes civiles israéliennes restent souvent invisibles.

Pas un mot sur l’occupation, le blocus de Gaza, ni sur la raison pour laquelle le Hezbollah s’attaque à l’armée israélienne, mais beaucoup d’incitations colériques de la part des journalistes, en direct des studios d’information, contre les Palestiniens et, parfois, contre les Libanais.

« Israël aurait dû déclencher la guerre en tuant 100 000 Gazaouis. » dit commentateur Zvi Yehezkeli de la Treizième chaîne israélienne.

Ces incitations ont maintenant été utilisées comme preuve devant la CIJ par l’Afrique du Sud. Cette affaire historique est importante car c’est la seule mesure significative jusqu’à présent pour tenter de freiner les intentions génocidaires d’Israël à Gaza et l’empêcher de faire de même en Cisjordanie et au Liban.

Mais ce n’est que le début. La justice pour la Palestine nécessite plus qu’un verdict de la CIJ, des manifestations de masse mondiales ou une minorité de juifs israéliens courageux qui se sont éloignés du courant dominant.

Nous devons aborder le problème à la racine, avec une discussion sérieuse sur la nature du sionisme.

Non seulement pour protéger les Palestiniens de l’extermination, mais aussi pour sauver le collectif israélo-juif de lui-même.

Le Dr Emad Moussa est un chercheur et écrivain palestino-britannique spécialisé dans la psychologie politique des dynamiques intergroupes et des conflits, se concentrant sur la région MENA avec un intérêt particulier pour Israël/Palestine. Il a une formation en droits de l’homme et en journalisme et contribue actuellement fréquemment à plusieurs médias universitaires et médiatiques, en plus d’être consultant pour un groupe de réflexion basé aux États-Unis.

