Les intentions commerciales de Meghan Markle touchées par les comparaisons avec Kate Middleton

Meghan Markle vient de faire l’objet de comparaisons majeures avec Kate Middleton.

L’ancienne correspondante royale Jennie Bond a fait ces commentaires dans l’une de ses plus récentes interviews avec Le Soleil.

Au cours de sa conversation avec le média, l’experte en langage corporel a noté les différences « marquées » et polarisantes entre la princesse Kate et Meghan Markle.

Elle a commencé par dire : « Catherine et Meghan sont en effet deux femmes très différentes et suivent désormais des chemins très différents. »

« Tout ce que fait Catherine, c’est aider les autres, les défavorisés, les jeunes et maintenant ceux qui souffrent du cancer. »

« Ce n’est pas pour l’argent, la gloire ou l’autoglorification. Il s’agit d’aider les personnes en difficulté ou en difficulté et de faire le bien.

Mais d’un autre côté, Mme Bond a déclaré : « Je crois que Meghan utilise également son pouvoir de star pour attirer l’attention sur certaines causes et personnes qui ont besoin d’aide. La campagne qu’elle et Harry ont lancée pour limiter les dangers du monde numérique pour nos enfants est admirable. Mais elle est aussi très active dans le monde commercial.

Et « Il n’y a rien de mal à cela », a-t-elle admis avant de poursuivre en disant : « Harry et Meghan ont été assez transparents lorsqu’ils ont quitté la famille royale sur le fait qu’ils voulaient avoir la liberté de gagner leur vie dans le monde commercial, nous ne devrions donc pas être surpris. quand on la voit construire sa marque.