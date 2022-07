Les intempéries et les inondations devraient se propager de l’est à la Virginie-Occidentale

“Je crois que le changement climatique est réel”, a déclaré M. Beshear aux journalistes. «Je crois que cela provoque des conditions météorologiques plus violentes. Cela dit, je ne sais pas pour celui-ci et s’il est ou non connecté, et je ne veux pas déprécier ou politiser ce que ces gens traversent.

On ne sait pas comment les décès de jeudi dans le Kentucky se sont produits, mais M. Beshear a déclaré qu’il était probable que des personnes soient mortes au milieu de la nuit – “peut-être même dans leur sommeil”.

M. Beshear aussi demandé l’aide fédérale pour répondre aux inondations. “Les dommages subis sont énormes et la récupération sera un effort à long terme”, a-t-il déclaré. “Cette aide est essentielle à nos efforts et essentielle pour notre peuple.” Il a également créé un fonds national de secours contre les inondations pour aider les personnes touchées par les inondations.

Les responsables de l’État avaient également recommandé aux gens d’évacuer la plaine inondable du lac Panbowl à Jackson, dans le Kentucky, en raison d’un «déversement boueux» sur un barrage local. Plus de 100 résidences et plus d’une dizaine de commerces pourraient se retrouver sur le chemin des inondations.