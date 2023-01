Les insurrections de capitaux au Brésil et aux États-Unis font écho à des violations violentes ailleurs

Des milliers d’émeutiers, partisans de l’ancien président brésilien d’extrême droite Jair Bolsonaro, qui refusent d’accepter sa défaite électorale après des allégations de fraude infondées, ont saccagé dimanche un bâtiment clé du gouvernement dans la capitale brésilienne. L’assaut contre la démocratie brésilienne a immédiatement fait des comparaisons avec les émeutes du Capitole américain un an plus tôt. Attaque contre le palais présidentiel, le Congrès défie la démocratie brésilienne Le 6 janvier 2021, les partisans du président américain Donald Trump ont envahi le Capitole américain, interrompant des audiences cruciales de certification des élections, dans des scènes de chaos qui ont stupéfié les observateurs du monde entier. Tout comme au Brésil, des membres de la foule ont été vus attaquer la police, briser des fenêtres, piller les chambres et envahir les bureaux des législateurs.

Bien qu’elles soient inédites pour le Capitole des États-Unis et sans précédent depuis la transition du Brésil vers la démocratie, de telles scènes ne sont pas inconnues dans le large éventail des affaires mondiales. L’histoire moderne regorge de cas de manifestants, allant de mouvements pacifiques pro-démocratie exigeant des comptes à des foules en colère cherchant à renverser des gouvernements, violant des édifices législatifs.

Voici quelques exemples de moments où des émeutiers ou des manifestants ont envahi des bâtiments gouvernementaux dans d’autres parties du monde.

Des manifestants pro-démocratie ont pris d’assaut le parlement de Hong Kong à l’été 2019. Portant des casques, des masques et des lunettes de protection, des centaines de manifestants ont brisé des fenêtres et franchi des barrières pour envahir le bâtiment du gouvernement, où ils ont peint à la bombe les murs et défiguré des portraits de législateurs. Le vandalisme était une démonstration de force relativement inhabituelle dans ce qui avait été une manifestation largement pacifique et un mouvement à grande échelle contre un projet de loi qui autoriserait les extraditions vers la Chine continentale. Le projet de loi signalait les mesures prises par la Chine pour resserrer son emprise sur le régime semi-autonome de l’île.

En octobre, des manifestants ont occupé des bâtiments gouvernementaux au Kirghizistan, protestant contre la légitimité des récentes élections législatives. Les manifestants sont descendus sur le principal bâtiment politique du pays d’Asie centrale, jetant des documents et des meubles dans les rues et déclenchant des incendies. Quelques heures après l’infraction, la commission électorale du Kirghizistan a annulé les résultats.

Après six semaines de combats brutaux dans la région contestée du Haut-Karabakh, l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont conclu un accord de cessez-le-feu en novembre qui a accordé à l’Azerbaïdjan une grande partie du territoire qu’il avait récupéré lors des affrontements. Les termes de l’accord ont suscité la colère dans la capitale arménienne, Erevan, où des manifestants ont pris d’assaut le parlement du pays et d’autres bâtiments gouvernementaux pendant la nuit. Les manifestants ont laissé des éclats de verre et détruit des meubles dans leur sillage et saccagé le bureau du Premier ministre Nikol Pashinyan.

En 1998, des manifestations et des émeutes ont éclaté dans toute l’Indonésie dans le cadre d’un mouvement étudiant réclamant la démission du président Suharto, au pouvoir depuis les années 1960. En mai de cette année-là, des manifestants, en partie en réponse aux meurtres d’étudiants par les forces de sécurité, ont occupé des bâtiments gouvernementaux et ont continué d’appeler à la démission de Suharto. Les troubles civils et les manifestations ont finalement conduit le dictateur à démissionner et ont vu la montée de la démocratie dans un pays qui organise désormais les plus grandes élections démocratiques au monde le jour même.

En juillet, le gouvernement serbe, confronté à l’augmentation des cas de coronavirus, a cherché à imposer un confinement à l’échelle nationale pour endiguer la propagation. Des manifestants se sont rassemblés devant le parlement de Belgrade, démasqués, pour protester contre les nouvelles restrictions. Ils ont franchi une barrière mise en place par des agents de sécurité et ont pris d’assaut le bâtiment du gouvernement. Finalement, la police les a chassés, a rapporté Reuters.

En octobre 2014, des manifestants au Burkina Faso, irrités par la volonté du président Blaise Compaoré de prolonger son règne de 27 ans, ont incendié le bâtiment du parlement du pays, saccagé des bureaux et incendié des voitures. L’opposition à la candidature du président à la réélection a vu des manifestations à travers le pays, avec des membres de l’armée, dont un ancien ministre de la Défense, se joindre aux manifestations, selon la BBC.