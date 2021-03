Ces attaques sont devenues de plus en plus brutales depuis le début de l’insurrection en 2017, lorsque les insurgés ont tendu une embuscade aux postes de police de la région. Ces dernières années, les militants ont attaqué des villages, détruit des écoles et des hôpitaux et décapité des centaines de personnes. Le groupe lui-même est également passé de quelques dizaines de combattants à 800 militants.

L’attaque est survenue quelques heures après que le gouvernement mozambicain et Total, la société pétrolière et gazière française, ont annoncé qu’ils reprendraient les travaux sur le projet gazier près de Palma après que la société eut suspendu ses opérations et évacué certains membres du personnel à la suite d’une série d’attaques insurgées plus tôt cette année.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy