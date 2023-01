Les insultes raciales d’un employé mettent une entreprise de béton de la Colombie-Britannique en danger de dommages-intérêts pour discrimination

Une entreprise de béton de la région métropolitaine de Vancouver doit payer le prix des insultes raciales qu’un de ses employés a utilisées contre un autre, a statué le Tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique.

Raul Martinez Johnson a déposé une plainte auprès du tribunal il y a plusieurs années après avoir déclaré que de nombreux collègues de Whitewater Concrete Ltd. l’avaient régulièrement discriminé et l’avaient forcé à démissionner.

Martinez Johnson s’identifie comme Maya et Noir. Il a travaillé comme charpentier dans l’entreprise de mars à novembre 2019, période pendant laquelle il a déclaré que ses collègues l’appelaient les mots espagnols pour «singe» et «singe», entre autres insultes raciales plus graves. Il a dit que le jour où il a démissionné, l’un de ces collègues l’a également agressé.

Dans sa décision du mois dernier, la membre du tribunal, Amber Prince, a déclaré qu’elle avait trouvé qu’il y avait suffisamment de preuves pour étayer certaines des allégations, mais pas toutes. Plus précisément, elle a découvert qu’un collègue nommé Nicolas Pacheco avait qualifié Martinez Johnson de singe ou de singe à au moins deux reprises.

Pacheco a admis cela, mais a fait valoir qu’il avait pensé que Martinez Johnson n’était que latino et qu’il ne pouvait donc pas avoir voulu dire les remarques de manière raciste. Il a dit qu’il avait plutôt voulu dire que Martinez Johnson était parfois négligent dans son travail et exprimait souvent des opinions «archaïques» ou «primitives» sur les femmes.

Prince a déclaré que l’intention n’avait pas d’importance dans une décision de discrimination. Tout ce qui compte, c’est si cela s’est produit et si le destinataire en a subi un impact négatif.

“Ce stéréotype est particulièrement nocif car il a été exploité par les Européens pendant des siècles pour justifier la domination coloniale sur des personnes considérées comme” primitives “, moins” civilisées “et donc moins humaines”, a-t-elle écrit dans sa décision du 23 décembre. “M. Martinez Johnson est un expert de sa propre expérience.

Martinez Johnson a témoigné que les remarques l’avaient embarrassé et lui avaient manqué de respect. Dans un échange de texte présenté comme preuve, il a comparé le nom appelant à être traité “comme un chien”.

Prince a déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour la convaincre que l’utilisation d’autres insultes raciales ou l’agression s’était produite. Elle a également rejeté une affirmation distincte de Martinez Johnson selon laquelle Whitewater Concrete n’a rien fait à propos des choses, désignant un superviseur qui a facilité une conversation entre les hommes lorsque les problèmes se sont posés.

Malgré cela, l’entreprise est toujours sur la ligne pour les actions de ses employés. Prince a conclu que les insultes raciales de Pacheco équivalaient à de la discrimination et a déclaré que lui et Whitewater Concrete étaient responsables de payer 2 500 $ à Martinez Johnson pour atteinte à sa dignité, à ses sentiments et à son respect de soi.

