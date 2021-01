ISL 2020-21 Score en direct, Mumbai City FC vs Hyderabad FC Dernières mises à jour: Mumbai City FC visage Hyderabad FC au GMC Stadium de Bambolim dans le Super Ligue indienne. Les Islanders, qui profitent de leur meilleure campagne à ce jour dans l’ISL, ont réussi à enregistrer huit victoires en 10 matchs et à accumuler 25 points, pour s’asseoir au sommet du tableau. L’entraîneur de Sergio Lobera à Mumbai a marqué lors de chacun de ses neuf derniers matchs où il est également resté invaincu. Au cours de cette course, Mumbai a marqué (17 buts) dans chacun de ses 9 derniers matchs. Leur défense a également été excellente. Ils n’ont concédé aucun but contre les trois meilleures équipes de la ligue. Et Lobera a crédité ses joueurs, qui ont jusqu’à présent donné des performances collectives. Suivez toutes les mises à jour en direct de Mumbai City FC vs Hyderabad dans le blog de News18 Sports.

« Je suis très heureux et fier de mes joueurs. Ce n’est pas facile de mettre en œuvre notre style de jeu en peu de temps », a déclaré Lobera. « Si nous voulons gagner des trophées, le niveau de nos joueurs indiens doit être élevé tout au long saison. »

Lors de leur rencontre précédente, Mumbai est reparti victorieuse avec une victoire 2-0. Mais Lobera a déclaré que cette fois, ce sera un match difficile pour son équipe. Le contingent indien d’Hyderabad a été impressionnant dans l’ISL-7 et c’est l’une des raisons pour lesquelles le club est toujours dans la moitié supérieure malgré le fait que ses joueurs étrangers soient incohérents.

« Je suis sûr que ça va être un bon match. Ils jouent un style similaire (au nôtre). Ils ont de bons joueurs indiens et aussi des joueurs étrangers très expérimentés. Ce sera un match différent parce qu’ils ont une équipe complète maintenant. Mais le plus important pour nous est de nous concentrer sur notre style de jeu », a déclaré Lobera.

L’entraîneur d’Hyderabad, Manuel Marquez, a admis que Mumbai était l’équipe la plus forte et a prédit que l’équipe de Lobera finirait comme championne de la saison normale. «Mumbai est bien sûr l’équipe la plus forte de cette ligue. Je continue à dire qu’ils seront les champions de la saison régulière parce que vous savez dans les barrages, pas toujours la meilleure équipe gagne. «

Marquez a déclaré que malgré les chances contre eux, son équipe s’en tiendrait à son style de football. « Nous pouvons changer certains détails de notre match demain, mais il est important de ne pas perdre notre style de jeu. Bien sûr, nous devons faire quelques changements dans la composition, mais ce sera un match très difficile », a-t-il déclaré.