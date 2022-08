Les insulaires du Rhode revenant de la bagarre estivale des hotspots sur le ferry

PROVIDENCE, RI (AP) – Les insulaires du Rhode qui ont afflué vers un hotspot d’été lundi pour les vacances du Jour de la Victoire se sont bagarrés dans un complexe et lors d’un trajet en ferry pour rentrer chez eux, entraînant huit arrestations.

Les combats ont commencé dans une station balnéaire de Block Island qui accueillait un festival de reggae. Il s’est poursuivi sur un ferry qui a été ajouté à l’horaire en fin de journée en raison de la surpopulation sur l’île.

La police de l’État de Rhode Island a déclaré que des soldats de l’État, ainsi que des officiers de trois villes, ont répondu au ferry peu après 21h30.

Des policiers arrivés par bateau ont sauté à bord, fouillant le ferry en tenant leurs armes.

Ils ont arrêté sept personnes, toutes originaires des villes de Rhode Island de Providence et Pawtucket, âgées de 20 à 37 ans. Cinq ont été accusées de conduite désordonnée, une a été accusée d’entrave à un officier et une fait face à une accusation d’armes. Ils ont été interpellés et libérés. Le ferry se dirigeait vers le port de Galilée à Narragansett lorsque les combats ont éclaté.

Deux personnes ont été transportées à l’hôpital avec des blessures légères.

La police d’État avait six soldats sur l’île pendant la journée pour aider le service de police local en prévision de grandes foules au Ballard’s Beach Resort. Il y a eu des troubles dans la station avant la bagarre du ferry et une personne y a été arrêtée pour s’être battue, a indiqué la police. Il a également été mis en examen pour conduite désordonnée et libéré.

L’État est le seul du pays à observer encore la fête de la Victoire, qui commémore la reddition du Japon mettant fin à la Seconde Guerre mondiale en août 1945.

The Associated Press