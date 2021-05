Les insulaires dont les ancêtres ont dirigé la Mutinerie sur le Bounty reçoivent des coups de Covid après un voyage épique de 15000 miles

En 1879, le navire de la marine britannique HMS Bounty naviguait de Tahiti aux Antilles, mais au cours des 17 mois de voyage, un énorme fossé s’est développé entre l’équipage et son jeune capitaine coriace – William Bligh.

Au milieu du Pacifique Sud, une rébellion a éclaté et le capitaine Bligh et une poignée d’hommes fidèles ont été forcés de monter dans un petit bateau ouvert et de mourir.

Miraculeusement, ils ont réussi à survivre et à parcourir 4000 miles en lieu sûr, bien qu’ils se trouvent dans certaines des mers les plus reculées et les plus impitoyables du monde.

Leur histoire a été racontée à plusieurs reprises sur le grand écran, y compris dans le film de 1962 Mutiny on the Bounty avec Marlon Brando et Trevor Howard.