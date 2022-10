Les insulaires autochtones remportent l’affaire climatique de l’ONU contre l’Australie – ouvrant la porte à d’autres

Comme ça arrive6:46Les nations autochtones remportent l’affaire climatique de l’ONU contre l’Australie – ouvrant la porte à d’autres

La semaine dernière, Yessie Mosby, insulaire du détroit de Torres, a reçu un appel de ses avocats qui lui a donné la chair de poule et l’a fait pleurer.

Le comité des droits de l’homme des Nations Unies a conclu que l’Australie avait violé les droits de son peuple en ne le protégeant pas adéquatement des effets du changement climatique.

“J’ai été choqué. Je suis juste passé en mode silencieux au début, et j’ai dit: ‘Pouvez-vous répéter cela?’ Elle s’est répétée et j’ai juste poussé le plus grand cri et j’ai dit: “Oh, merci, Seigneur!” “, A déclaré Mosby Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

“J’avais aussi mes aînés autour de moi et j’ai pu partager la bonne nouvelle avec eux, et le village est passé en mode fête.”

La plainte, déposée en 2019 par Mosby et sept autres insulaires du détroit de Torres et leurs enfants, fait partie d’un nombre croissant d’affaires climatiques portées dans le monde pour des raisons de droits de l’homme, et la décision devrait enhardir les autres.

‘Mérite d’être défendue’

Les insulaires du détroit de Torres comprennent plusieurs nations autochtones qui vivent sur de petits groupes d’îles basses disséminées entre l’Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Mosby vit sur l’île de Masig : un atoll corallien en forme de larme, qui, selon lui, a subvenu aux besoins de son peuple pendant des milliers d’années, mais qui connaît un déclin environnemental rapide en raison de la montée du niveau de la mer.

Depuis 2019, il affirme que l’île a perdu cinq mètres de terrain.

De vastes étendues de cocotiers ont été emportées. Il y a moins de poissons, dit-il, et les insulaires doivent donc s’éloigner plus que jamais du rivage pour ramener de la nourriture à la maison. Et les oiseaux de mer qui vivaient autrefois sur l’île diminuent.

Mosby dit que l’île de Masig perd rapidement des terres et de la biodiversité en raison de l’élévation du niveau de la mer. (Greg Nelson/ACS/350.org Australie)

Pourtant, il dit que sa maison est un endroit magnifique, riche d’une culture qui remonte à 60 000 ans et qui est toujours pratiquée aujourd’hui.

“Cette île est géniale. Ça vaut la peine de se battre, je vais vous le dire”, a-t-il déclaré. “En plus de cela, c’est sacré parce que nos proches sont enterrés à travers cette île.”

Ramasser des os

Ce sont ces proches enterrés qui ont poussé Mosby à se joindre à la plainte pour atteinte aux droits de l’homme contre l’Australie. Tout a commencé, dit-il, en 2018, lorsque l’érosion côtière a causé de graves dommages aux sites funéraires locaux.

Il dit que son oncle est venu en courant vers lui avec un regard inquiet sur son visage et l’a informé que les restes des ancêtres de la femme de Mosby étaient dispersés le long de la plage. Il a passé la journée avec un seau à ramasser ses os.

“Et mec, ça m’a brisé”, a-t-il dit. “Comme, nous ramassions ses restes comme des coquillages sur la plage.”

Il dit que les insulaires du détroit de Torres ont fait part de leurs préoccupations concernant leurs lieux de sépulture au gouvernement conservateur de l’époque.

“Cela nous a affectés mentalement, physiquement et spirituellement, et j’ai dit que maintenant quelque chose devait être fait”, a-t-il déclaré. “Nous avons donné au gouvernement une invitation à venir voir notre maison, ce que le gouvernement a refusé … alors cela m’a poussé, vous savez, à rejoindre ce combat.”

Implications mondiales pour les peuples autochtones

L’affaire a été déposée lorsque l’ancien gouvernement conservateur australien était au pouvoir. Depuis lors, le Parlement a adopté une législation sur la réduction des émissions et le ministre du Changement climatique et de l’Énergie, Chris Bowen, s’est rendu dans les îles cette année.

Le comité de l’ONU a déclaré qu’en ne prenant aucune mesure pour freiner le changement climatique, l’ancien gouvernement avait violé deux des trois droits de l’homme énoncés dans un traité de l’ONU, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), concernant la culture et la vie de famille. . Il a demandé à l’Australie d’offrir aux insulaires un recours efficace.

Les demandeurs demandent au gouvernement de passer des combustibles fossiles aux énergies renouvelables, poussent la communauté internationale à maintenir le réchauffement climatique à 1,5 °C., financer des programmes pour les insulaires du détroit de Torres pour s’adapter au changement climatique et soutenir les communautés du détroit de Torres dans la construction de sources d’énergie renouvelables appartenant à la communauté.

Bien que la décision ne soit pas juridiquement contraignante, Mosby se dit optimiste que le nouveau gouvernement travaillera avec son peuple pour trouver une solution.

Le procureur général australien Mark Dreyfus a déclaré dans des commentaires envoyés par courrier électronique à Reuters que le gouvernement travaillait avec les insulaires sur le changement climatique et a souligné que l’affaire était antérieure à l’administration actuelle.

Mosby dit que l’une des raisons pour lesquelles il se bat pour son île est d’assurer un avenir à ses enfants. (Yessie Mosby)

Pendant ce temps, la décision pourrait avoir des implications considérables. Sur les 193 États membres de l’ONU, 173 d’entre eux ont ratifié le traité au cœur de cette décision. Cela inclut le Canada.

L’organisation caritative environnementale ClientEarth, qui a travaillé avec les demandeurs, a déclaré qu’il s’agissait de la première action en justice intentée par des habitants vulnérables au climat de petites îles contre un État-nation, créant plusieurs précédents.

“Si nous pouvons le faire, sachant maintenant que la porte est ouverte, elle serait ouverte à de nombreuses nations autochtones du monde entier”, a déclaré Mosby. “Et marchons dans l’unité.”