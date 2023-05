Les instruments de l’époque de l’Holocauste de Violins of Hope seront joués par l’Orchestre symphonique d’Elgin – Shaw Local

Dix-huit instruments de musiciens juifs sauvés de l’époque de l’Holocauste et restaurés par des maîtres luthiers israéliens se rendront sur la scène du Centre culturel Hemmens à Elgin entre les mains des membres de l’Orchestre symphonique d’Elgin à 20 h le 20 mai.

Comme vous le dira Isabella Lippi, violon solo de l’ESO, les musiciens n’ont pas souvent l’occasion de jouer d’autres instruments que les leurs, indique un communiqué de presse. C’est pourquoi elle et ses collègues musiciens à cordes attendent avec impatience le concert Violins of Hope de l’ESO. Les musiciens de l’ESO joueront sur 17 violons et un alto appartenant à des musiciens juifs avant et pendant l’Holocauste.

Les instruments font partie d’une collection de 70 pièces présentées dans des expositions et des concerts organisés par JCC Chicago à travers l’Illinois dans le cadre du projet Violins of Hope qui se déroule maintenant jusqu’en septembre.

« J’ai déjà entendu parler des Violons de l’espoir, et je me sens très privilégié d’avoir l’opportunité de participer à cet incroyable concert », a déclaré Lippi dans le communiqué. «Je suis très curieux et excité de jouer de ces violons, car c’est une façon si intime de se connecter avec les âmes de ces courageux musiciens. C’est toujours un régal de jouer sur un instrument différent car cela n’arrive pas souvent, alors j’attends ce concert avec impatience !

Violins of Hope vise à apporter une prise de conscience et une perspicacité en racontant des histoires de résilience, de résistance et d’unité grâce à la puissance d’une expérience musicale. Chaque instrument de la collection a sa propre histoire sur la vie d’un musicien juif. Certaines sont des histoires de survie, car jouer pour les soldats allemands a sauvé de nombreuses vies juives. D’autres sont désespérées, comme l’histoire du violon jeté d’un train par un musicien juif alors qu’il se rendait dans un camp de concentration.

Ces histoires seront partagées lors d’une conversation pré-concert par le musicologue et auteur de « Violins of Hope » James A. Grymes à partir de 19 h le 20 mai au Hemmens.

À 20 h, le concert de l’ESO, avec « Adagietto » de Mahler, « Theme From Schindler’s List » de John Williams et la Sinfonia n° 10 en si mineur de Mendelssohn, commencera. Le programme sera dirigé par le directeur artistique de l’Elgin Youth Symphony Orchestra, Matthew Sheppard.

« Je suis touché par cette idée (de jouer des instruments de l’Holocauste) ; l’expérience sera tout autre chose », a déclaré Carol Dylan, violoniste à l’ESO, dans le communiqué. « C’est un grand honneur de jouer de ces instruments, de les aider à chanter à nouveau après toutes ces années. Ce faisant, nous donnons la parole aux victimes et leur message d’espoir.

Le concert de l’ESO présente le plus d’instruments Violins of Hope lors d’un concert dans la région de Chicago.

Les billets pour le concert Violins of Hope de l’ESO commencent à 20 $ et sont disponibles sur le site Web de l’ESO, www.ElginSymphony.org, et de 10 h à 15 h jusqu’au vendredi en appelant sa billetterie au 847-888-4000. Les billets étudiants coûtent 10 $ et les jeunes de 17 ans et moins peuvent assister gratuitement avec un adulte accompagnateur; la limite est d’un billet jeune gratuit par achat de billet adulte.

Le concert Violins of Hope de l’ESO est rendu possible par la Seigle Foundation et JCC Chicago, en partenariat avec la bibliothèque publique Gail Borden et la City of Elgin Cultural Arts Commission. Pour une liste de tous les événements Violins of Hope à travers l’Illinois, visitez www.jccchicago.org/violins-of-hope.

À propos de Violons pour l’espoir

Les luthiers israéliens, Amnon et Avshalom Weinstein, ont passé les 20 dernières années à collecter et à réparer 70 violons et autres instruments à cordes de l’époque de l’Holocauste du monde entier, certains avec l’étoile de David au dos et d’autres avec des noms et des dates inscrits sur l’instrument. . Ensemble, ils ont localisé et restauré avec amour les violons pour récupérer leur héritage perdu, donner la parole aux victimes et renforcer les messages essentiels d’espoir, d’harmonie et d’humanité.

Les violons ont voyagé dans des villes du monde entier, notamment Rome, Tel Aviv, Berlin, Cleveland, Londres, Washington, Sarasota, Birmingham, Fort Wayne, Phoenix, San Francisco, Los Angeles, Richmond et maintenant Chicago. Pour plus d’informations, visitez www.violons-de-l’espoir.com.