Les instruments à vent ne crachent pas le COVID plus que la parole : étude

Arratia et ses collègues ont utilisé un compteur de particules, un humidificateur et un laser vert pour visualiser et mesurer la quantité et la rapidité avec lesquelles les aérosols jaillissaient des instruments à vent (pensez aux cuivres et aux bois) alors que les membres de l’orchestre jouaient de leur instrument en continu pendant près de 2 minutes. Ils ont mesuré le débit de nombreux instruments, notamment des flûtes, des clarinettes, des trompettes et des tubas.

«Nous sommes probablement l’une des premières études à combiner les mesures de débit et de concentration d’aérosols pour étudier la dispersion des aérosols des instruments à vent», déclare Paulo Arratia, PhD, professeur de génie mécanique et de mécanique appliquée à l’université, qui a dirigé l’étude.

Une nouvelle recherche de l’Université de Pennsylvanie, avec des membres de l’Orchestre de Philadelphie, trouvé que les instruments à vent ne propagent pas les particules de COVID-19 plus loin ou plus rapidement qu’un humain ne le ferait pendant un discours normal.

19 août 2022 – Bonne nouvelle pour les mélomanes et les musiciens également : les instruments à vent ne semblent pas projeter plus de particules de COVID-19 que la parole, selon une nouvelle étude.

Les chercheurs ont créé un environnement semblable à du brouillard près de l’ouverture de l’instrument à l’aide d’un humidificateur à ultrasons. Un laser vert éclairait le brouillard artificiel. Avec autant d’humidité dans l’air et une source de lumière qui traversait, Arratia et les autres chercheurs ont pu mesurer l’abondance et la vitesse des particules aérosolisées.

La plupart des particules libérées avaient moins d’un micromètre d’épaisseur, comme ce qui se produirait lors d’une respiration et d’une parole normales.

Les particules virales n’ont pas été éjectées de l’ouverture des instruments à vent aussi violemment que lorsqu’une personne tousse ou éternue, dit Arratia. En effet, le débit était inférieur à 0,1 mètre par seconde, près de 50 fois plus lent que la vitesse d’une toux ou d’un éternuement, qui oscille entre 5 et 10 mètres par seconde, selon l’étude.

Et les particules de la plupart des instruments n’ont parcouru qu’environ 6 pieds avant de se désintégrer aux niveaux de courant d’air de fond. Seuls deux instruments de l’étude, la flûte et le trombone, ont envoyé des particules à plus de 6 pieds avant que l’aérosol ne tombe à des niveaux indétectables. Par conséquent, garder les joueurs de bois et de cuivres à 6 pieds l’un de l’autre peut également contribuer à réduire la propagation et la contamination des particules de COVID-19 pendant les performances en direct, dit Arratia.