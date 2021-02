Les instructions cruciales de Maguire à Rashford entendues lors de la victoire de Man Utd contre Newcastle

Harry Maguire a semblé jouer un grand rôle dans le premier but de Manchester United lors de la victoire 3-1 contre Newcastle dimanche alors que des images de lui criant des instructions à Marcus Rashford ont été révélées.

Rashford a ouvert le score après une demi-heure de rencontre à Old Trafford avec une belle finition à l’intérieur du poteau proche de Karl Darlow.

Et bien qu’Allan Saint-Maximin ait égalisé pour les Magpies peu de temps après, les buts de Daniel James et Bruno Fernandes en deuxième période ont scellé les trois points pour United.

La frappe de Rashford n’était que son deuxième but en Premier League de 2021, et il espère que cela marquera le début d’une série de buts plus prolifique dans les semaines à venir.

Mais il a bien pu remercier le capitaine de United, Maguire, pour ses conseils dans les secondes qui ont précédé son arrivée.

Les caméras côté terrain ont capté l’audio à partir du moment où Rashford a reçu le ballon sur l’aile gauche de la passe de Maguire.

L’arrière central lui lance un cri « entre dans la surface! », À quel point il a effectivement coupé à l’intérieur et affronte l’arrière droit de Newcastle, Emil Krafth.

Maguire ajoute alors « allez sur Rashy! » et encourage ensuite « prenez-le! »