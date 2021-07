Les institutions tanzaniennes de conservation prévoient de relocaliser les rhinocéros pour stimuler le tourisme

Deux institutions tanzaniennes de conservation ont entrepris une étude écologique conjointe visant à déplacer les rhinocéros dans le parc national d’Arusha, a déclaré un responsable.

Les parcs nationaux de Tanzanie (TANAPA) et le Tanzania Wildlife Research Institute basé à Arusha, une passerelle vers les destinations de safari, ont entrepris l’étude écologique après que le ministre des Ressources naturelles et du Tourisme Damas Ndumbaro a exhorté TANAPA à introduire des rhinocéros dans le parc national d’Arusha, rapporte Xinhua agence de presse.

Jeudi, William Mwakilema, commissaire adjoint à la conservation du tourisme et des affaires de la TANAPA, a déclaré que l’introduction de rhinocéros dans le parc national d’Arusha améliorerait le tourisme dans la région.

En mars, Ndumbaro a demandé à la TANAPA de réintroduire les rhinocéros dans le parc national de Mikumi pour permettre aux touristes d’avoir un plus grand choix d’animaux à observer. Ndumbaro a déclaré que le parc national de Mikumi se vantait autrefois de rhinocéros, mais que les animaux y ont été anéantis par des braconniers dans les années 1980.

La Tanzanie comptait environ 10 000 rhinocéros dans les années 1970 et le nombre est tombé à 65 dans les années 1990 et est remonté à 161 en 2018 et 190 en 2020. La forte baisse de la population de rhinocéros dans le pays est attribuée au braconnage et à la destruction de l’habitat.

