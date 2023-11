Les institutions de santé doivent exiger la fin des atrocités commises par Israël à Gaza | Conflit israélo-palestinien

Chaque matin, depuis plus de trois semaines, depuis le début des attaques contre Gaza, je me réveille avec un profond sentiment d’effroi à l’idée de ce que je vais voir sur l’écran de mon téléphone.

L’été dernier, j’étais étudiant en santé publique en Cisjordanie occupée dans le cadre d’un programme parrainé par l’Université Harvard. Mes camarades de classe, dont beaucoup étaient des Palestiniens de Gaza, avaient créé un groupe WhatsApp pour que nous puissions organiser le transport jusqu’à l’université ou planifier des rencontres après les cours.

Désormais, ce groupe WhatsApp a un objectif bien différent. Chaque soir, mes anciens camarades de classe partagent des mises à jour sur leur situation. “Ils bombardent notre quartier, notre maison a été détruite.” “Nous allons bien, mais le manque de nourriture et d’eau est un réel problème.” “Ils ont rasé la boulangerie.” « Les hôpitaux n’ont pas de carburant pour continuer à fonctionner. »

Leurs messages me remplissent de sentiments intenses, parfois contradictoires. Chaque matin, je me sens soulagé de voir leurs noms sur mon téléphone – pour confirmer qu’ils sont toujours en vie. Mais je désespère aussi de lire les nouvelles calamités qu’ils ont subies pendant mon sommeil.

La lecture de ces messages décrivant la situation désespérée de Gaza renforce également ma déception et ma frustration à l’égard des institutions médicales et de santé publique aux États-Unis.

Le programme auquel j’ai participé en Cisjordanie cet été visait à exposer les étudiants aux facteurs sociaux et structurels qui déterminent en fin de compte la santé des Palestiniens. Durant le cours, nous avons appris comment la santé des Palestiniens est profondément liée et impactée par l’occupation militaire illégale de leurs terres. L’eau, la sécurité alimentaire, l’accès aux espaces verts, l’emploi, l’éducation, la violence, le logement, la qualité des soins de santé – tout cela et bien d’autres encore sont touchés par l’occupation israélienne et contribuent à d’importantes disparités en matière de santé pour le peuple palestinien.

L’Organisation mondiale de la santé a également déclaré que les déterminants sociaux de la santé comme ceux-ci représentent jusqu’à 55 pour cent des résultats de santé pour les populations. Les facteurs contributifs des secteurs non liés à la santé peuvent dépasser ceux du secteur de la santé en termes d’impact sur les résultats en matière de santé.

Au cours de mes études à la Harvard TH Chan School of Public Health, j’ai réalisé à quel point la compréhension – et la résolution – de ces questions sont fondamentales pour notre discipline. En tant que médecin, je sais que lorsque ces facteurs externes ne sont pas pris en compte, je suis étouffé dans ma capacité de prendre soin de mes patients pour les aider à être en meilleure santé, quelle que soit ma formation en médecine.

C’est pourquoi, alors que je reçois message après message de mes amis à Gaza sur le siège, sur le manque d’électricité, d’eau, de carburant et de fournitures médicales, sur les nombreuses attaques contre les établissements de santé et le personnel médical, je ne peux m’empêcher d’être découragé par le silence assourdissant de nos institutions de santé publique sur la question.

Aujourd’hui à Gaza, tous les déterminants socio-économiques et structurels de la santé, notamment l’eau, la nourriture, l’assainissement, l’accès aux soins médicaux et au logement, sont intentionnellement compromis par Israël. Pourtant, la plupart des institutions médicales et de santé publique ne semblent pas avoir grand-chose à dire face à cette catastrophe humanitaire sans précédent.

À Gaza, les établissements de soins de santé sont pris pour cible, en violation du droit international. Personnel soignant, secouristes, en fait, tout le système de santé de la bande est totalement assiégé. Les médecins effectuent des opérations chirurgicales à la lumière de leur téléphone portable. Les hôpitaux manquent de pansements pour brûlures. Prestataires médicaux n’ont pas ce dont ils ont besoin pour fournir même le niveau de soins le plus élémentaire. Des médecins, des infirmières, d’autres travailleurs de la santé et des étudiants en médecine ont été tués et mutilés.

En tant que personne formée en santé publique et travaillant comme médecin, je sais bien que la mort et la destruction dont nous sommes témoins aujourd’hui à Gaza entraîneront demain de nouveaux problèmes de santé. Le manque d’assainissement entraînera la propagation rapide de nombreuses maladies infectieuses. Beaucoup développeront des problèmes respiratoires à cause pollution explosive et des vapeurs de phosphore blanc. Certains de ceux qui survivent à la guerre souffriront de graves traumatismes psychologiques et d’innombrables autres problèmes médicaux pendant de nombreuses années.

Soyons clairs, la crise des soins de santé palestiniens n’a pas commencé avec cette dernière escalade. Lorsque j’ai visité un centre communautaire dans un camp de réfugiés de Cisjordanie l’été dernier, j’ai vu de nombreux patients souffrant de problèmes respiratoires chroniques, liés aux gaz lacrymogènes fréquemment utilisés par l’armée israélienne dans leur communauté. Palestiniens, comme beaucoup d’Autochtones, sont également déjà confrontés à des taux plus élevés de maladies chroniques, notamment le diabète et les maladies respiratoires, que les populations non autochtones. Après la guerre d’Israël contre Gaza, la gestion de ces maladies existantes sera beaucoup plus difficile pour de nombreux Palestiniens.

À Gaza et en Cisjordanie occupée, une catastrophe de santé publique aux proportions sans précédent se produit actuellement. Et pourtant, nos institutions médicales et de santé publique restent silencieuses.

Si ces institutions, y compris les facultés de médecine qui forment la prochaine génération de professionnels de la santé, continuent de plaider et d’enseigner l’importance de la justice sociale, d’une réponse appropriée aux crises et de la prise en compte des déterminants sociaux de la santé, alors elles doivent dénoncer le génocide qui se déroule sous nos yeux. yeux à Gaza. Ils doivent condamner les attaques contre le personnel soignant et les infrastructures à Gaza et exiger la fin des punitions collectives infligées à une population assiégée.

Garder le silence maintenant, alors que le plaidoyer et l’opinion publique peuvent influencer le cours de cette catastrophe, constitue un manquement à notre devoir de respecter les principes médicaux et de santé publique, en particulier dans une crise sanitaire.

Ceux d’entre nous qui s’expriment ont été confrontés à des efforts visant à réduire au silence, à réprimer, à intimider et à des accusations d’antisémitisme. Les étudiants de Harvard et des universités américaines craignent pour leur emploi et leur sécurité personnelle simplement parce qu’ils dénoncent les atrocités qui se déroulent à Gaza. Plutôt que de créer une atmosphère hostile dans laquelle les professionnels de la santé ont peur de dénoncer la punition collective infligée par Israël à la population de Gaza, nos institutions devraient nous soutenir dans le respect de notre engagement en faveur du bien commun.

Les professionnels de la santé et les dirigeants de la santé publique ont la responsabilité de défendre la santé de tous et de s’attaquer aux systèmes et aux structures qui causent des inégalités injustes en matière de santé entre les individus. Nous ne pouvons pas rester silencieux pendant qu’une campagne génocidaire et un blocus illégal des ressources se poursuivent à Gaza, sachant que cela portera atteinte à la santé du peuple palestinien pour les générations à venir. Nous ne pouvons pas nous cacher dans les tours d’ivoire du monde universitaire ou nous cacher derrière la bureaucratie de nos institutions de santé publique. Nous devons prendre collectivement position pour le peuple palestinien et exiger son droit à la santé. Il est hypocrite de la part de personnes ayant une formation en médecine et en santé publique d’ignorer ce qui se passe.

Il est désormais temps pour nos institutions médicales et de santé publique de faire preuve de fermeté et de plaider pour mettre un terme aux pertes civiles et mettre fin au blocus de Gaza. Soutenez les étudiants et les professeurs qui font de même. Cela fait partie de notre devoir, de notre philosophie et de notre travail.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.