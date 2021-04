Les instances dirigeantes du football écossais s’uniront pour soutenir un boycott des médias sociaux ce week-end en réponse à « la poursuite des abus racistes et discriminatoires ».

Des clubs à travers l’Écosse rejoindront la Scottish FA (SFA), la Scottish Professional Football League (SPFL), le Scottish Women’s Football et la PFA Scotland pour le boycott, qui durera de 15 heures le vendredi 30 avril à 23 h 59 le lundi 3 mai.

Sous le hashtag de la campagne #FootballUnites, les équipes seront invitées à limiter leurs publications ou à s’abstenir entièrement de publier sur leurs réseaux sociaux.

Dans un communiqué, le directeur général du SPFL, Neil Doncaster, a déclaré: «La discrimination de quelque nature que ce soit n’a absolument pas sa place dans le football écossais et les abus en ligne dont certains sont impliqués dans notre jeu national sont absolument odieux.

« La SPFL s’est engagée à faire en sorte que le football écossais soit inclusif et accueillant pour tous. Les joueurs et les supporters d’horizons divers ont joué et continuent de jouer un rôle extrêmement positif et apprécié dans notre sport.

















1:04



Le président de Kick It Out, Sanjay Bhandari, déclare qu’un boycott collectif des médias sociaux d’un week-end contre le football anglais est un « appel à l’action » pour les entreprises de technologie et le gouvernement pour aider à éradiquer les abus en ligne



«La diversité fait partie de ce qui fait du football écossais ce qu’elle est, elle doit être protégée et défendue.

«En tant que société, nous avons tous la responsabilité d’éliminer les comportements abusifs et de veiller à ce que tout le monde, quel que soit son origine, puisse profiter du football dans ce pays sans craindre de recevoir des messages haineux en ligne.

«Les réseaux sociaux constituent une formidable plateforme pour que les clubs de toutes tailles puissent communiquer avec leurs fans. C’est une plateforme que nos clubs ont utilisée à bon escient ces dernières années, mais c’est aussi un média qui est abusé par une minorité vile et insensée.

«Ces lâches se cachent souvent derrière des comptes anonymes et il incombe aux entreprises de médias sociaux de lutter activement et agressivement contre ce problème.

« La SPFL continuera à travailler avec nos clubs membres et partenaires, y compris Show Racism the Red Card, la Scottish FA et Police Scotland pour faire passer le message qu’il n’y a pas de place dans notre jeu pour la discrimination de quelque nature que ce soit. »

Image:

Le boycott prévu vise à attirer l’attention sur la question du racisme et des abus sur les plateformes de médias sociaux



Ian Maxwell, directeur général de la SFA, a déclaré: « La Fédération écossaise est encouragée par le fait que le football s’est uni contre le fléau croissant des abus en ligne et nous sommes fiers de jouer notre rôle en soutenant le boycott des médias sociaux.

«Grâce au travail de notre Conseil pour l’égalité et la diversité, nous avons mis en place Football Unites, un cadre d’égalité qui souligne notre engagement en faveur de l’équité, de la justice, du respect, de l’inclusion et de l’élimination des barrières.

« Lors de notre récent sommet auquel ont participé des clubs et des représentants du football, nous avons été témoins d’une vague de fond de personnes motivées pour lutter contre les inégalités sous toutes ses formes.

« Nous sommes également en dialogue avec les entreprises de médias sociaux pour garantir la mise en place de mesures préventives adéquates pour lutter contre le problème spécifique des abus en ligne via ces canaux. »

















1:32



Le PDG de Kick It Out, Tony Burnett, a salué le boycott des médias sociaux par un certain nombre de clubs et de joueurs, mais estime qu’il ne doit s’agir que d’une seule initiative dans la lutte contre la haine en ligne.



Vivienne MacLaren, présidente du football féminin écossais, a ajouté: «La visibilité que le football féminin continue de faire passer sur tous les canaux médiatiques est extrêmement excitante pour nous tous.

« Ce qui est malheureusement arrivé avec cette portée plus large a été une augmentation du langage abusif et discriminatoire ciblant les personnes impliquées dans notre jeu. »

«Cela a été particulièrement répandu sur les réseaux sociaux et nous avons clairement indiqué que nous ne tolérerions pas cela.

« Nous espérons que cette action rappellera aux propriétaires de médias qu’ils doivent s’opposer à ce comportement abusif et faire réfléchir les auteurs à deux fois. »

L’annonce suit les traces des instances dirigeantes du football anglais, ainsi que de l’Angleterre et du Pays de Galles Cricket Board (ECB), de la Premiership Rugby et de la Lawn Tennis Association (LTA), qui boycottent également.

La haine ne nous arrêtera pas

Sky Sports s’engage à faire de skysports.com et de nos chaînes sur les plateformes de médias sociaux un lieu de commentaires et de débats exempt d’abus, de haine et de blasphème.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: www.skysports.com/hatewontstopus

Si vous voyez une réponse à Sky Sports messages et / ou contenu avec une expression de haine sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la nationalité, de l’appartenance ethnique, du handicap, de la religion, de la sexualité, de l’âge ou de la classe, veuillez copier l’URL du message haineux ou capturez-le et envoyez-nous un e-mail ici.

Kick It Out signalant le racisme

Formulaire de rapport en ligne | Kick It Out

Kick It Out est l’organisation du football pour l’égalité et l’inclusion – qui travaille dans les secteurs du football, de l’éducation et de la communauté pour lutter contre la discrimination, encourager les pratiques inclusives et faire campagne pour un changement positif.

www.kickitout.org