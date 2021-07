Les instances dirigeantes des fédérations de rugby lancent un plan d’action pour faire face à la réduction des impacts à la tête et des commotions cérébrales | Nouvelles du rugby à XV

Les chocs à la tête et les commotions cérébrales au rugby font l’objet d’un nouveau plan d’action

La Rugby Football Union, la Premiership Rugby et la Rugby Players’ Association ont lancé un plan d’action visant à réduire les chocs à la tête et les risques de commotion cérébrale lors des matchs et des entraînements des fédérations de rugby d’élite.

Le plan d’action explique comment la science et la technologie sont utilisées pour faire évoluer la pensée afin d’optimiser le bien-être des joueurs et la santé cérébrale des joueurs potentiels, actuels et passés.

Un accent accru sur l’exposition aux chocs à la tête s’accompagne de travaux en cours visant à améliorer le niveau de gestion des chocs à la tête et des commotions cérébrales dans le jeu professionnel et à l’introduction d’un nouveau service d’évaluation de la santé cérébrale pour les joueurs d’élite à la retraite.

Le domaine de la prévention primaire comprendra l’utilisation de « protège-dents intelligents » au cours des saisons 2021/22 et 2022/23, la RFU demandant que les 13 clubs de Premiership les utilisent dans le but de créer de nouvelles limites pour l’entraînement par contact – Équipe masculine des Harlequins et Bristol Bears Women ont déjà testé la technologie, qui permet au personnel de surveiller les impacts sur la tête en temps réel.

La prévention secondaire comprendra la mise en œuvre des protocoles de retour au jeu progressif de World Rugby et des examens des consultants indépendants en commotion cérébrale, ainsi que l’utilisation de vidéos Hawkeye en temps réel pour faciliter l’évaluation des blessures à la tête dans les Premier 15 féminin, ainsi que le redémarrage de la collecte d’échantillons de salive dans le le jeu des hommes (et le commencer chez les femmes)

Et il y aura un programme de prévention tertiaire pour les joueurs après la fin de leur carrière, l’Advanced BRAIN Health Clinic devrait ouvrir à Londres plus tard en 2021 permettant l’évaluation et la gestion de tout ancien joueur entre 30 et 55 ans qui a préoccupations concernant leur santé cérébrale.

Le directeur des services médicaux de la RFU, le Dr Simon Kemp, a déclaré Sky Sports News: « Sur la base de notre expérience avec les Harlequins et les protège-dents, il y avait un très grand intérêt de la part des joueurs et du personnel d’entraîneurs juste pour comprendre ce que leur intensité d’entraînement signifiait pour eux.

« Ils étaient très habitués à comprendre les charges de course, les données GPS et les charges d’accélération et de décélération. Ce que les protège-dents leur donnent, c’est une idée sur l’impact et les accélérations de la tête.

« Les deux clubs ont rapporté très positivement sur l’utilisation de cela dans le cadre du club, en dehors de la valeur de la recherche. »

Damian Hopley admet que les joueurs pourraient être préoccupés par les résultats d’une étude montrant qu’un cinquième a souffert d’anomalies des cellules cérébrales, mais il soutient le sport pour apporter les changements nécessaires

Le directeur général de la RPA, Damien Hopley, est convaincu que le sport reste à la pointe de la recherche et de la sécurité sur les commotions cérébrales, mais a admis que certains de ses électeurs s’inquiétaient probablement des résultats d’une étude de l’Imperial College qui a montré qu’un cinquième des joueurs d’élite montraient des signes. d’anomalies de la substance blanche du cerveau.

L’étude Drake Rugby Biomarker, qui impliquait la RFU, a enquêté sur 44 joueurs d’élite entre juillet 2017 et septembre 2019 et les résultats des deuxièmes analyses sur près de la moitié d’entre eux, prises un an après la première, ont révélé que 23% présentaient des anomalies dans leurs cellules cérébrales.

Hopley a déclaré: « De toute évidence, cela met les lièvres en marche. Il est clair que ce sera un titre qui effraiera certains joueurs, mais nous devons le prendre dans le tour de ce qui se passe actuellement, assurez-vous que nous examinons toutes les recherches disponibles et faisons des réponses éclairées au dos de celui-ci.

Hopley pense également que les joueurs actuels seraient en faveur d’une réduction du travail de contact complet effectué à l’entraînement.

Il a ajouté: « D’après les conversations que nous avons eues, je pense que le joueur apprécierait cela. Il s’agit de la façon dont nous gérons cela, de la façon dont nous le faisons de manière appropriée, en mariant les données médicales dont nous avons parlé.

« Essayer de donner une certitude sur ce qu’est le contact, la clarification et la réglementation autour de cela est un pas en avant important. »