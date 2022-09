Les installations sportives de Lucknow vont faire l’objet d’un lifting majeur dans le cadre du programme Smart City

Le stade KD Singh Babu et le stade Chowk à Lucknow feront l’objet d’un lifting majeur dans le cadre du programme Smart City.

Le secrétaire en chef supplémentaire (ACS), sports, Navneet Sehgal a déclaré que dans les deux jours, il finaliserait l’estimation de l’infrastructure sportive qui se présenterait au stade KD Singh Babu.

“Je viens au stade depuis de nombreuses années et j’ai joué au cricket ici. Je visiterai à nouveau le stade avec le commissaire divisionnaire pour discuter des plans », a-t-il déclaré.

Sehgal, qui a récemment pris la relève des sports de l’ACS, a également interrogé le directeur sportif RP Singh sur les installations nécessaires et a déclaré qu’il souhaitait donner un aspect grandiose au stade.

Il a également passé en revue les installations pour les joueurs de badminton, d’haltérophilie et de boxe.

Il a déclaré que l’ancien bâtiment était un patrimoine sportif et devrait être transformé en musée du sport et en bibliothèque, tandis qu’un nouveau bâtiment de direction des sports à plusieurs étages doté d’installations de haute technologie serait construit près du terrain de basket et du terrain de cricket.

« Le ring de boxe sera entièrement modernisé avec des cabanons et des chaises de repos. Les trois courts de la salle de badminton seront des courts synthétiques avec un bon éclairage. Une piste synthétique sera aménagée sur le terrain principal du stade. La salle d’haltérophilie sera correctement climatisée et embellie d’un faux plafond.

Il a déclaré que pour résoudre les problèmes d’espace, un parking souterrain serait aménagé sous le terrain d’entraînement de cricket.

« Des hangars en tôle, des chaises, des toilettes et des purificateurs d’eau seront fournis sur chaque terrain de sport. Un auditorium et une annexe sportive entièrement climatisés seront également construits », a-t-il déclaré, ajoutant que l’auberge de jeunesse serait également climatisée.

“Je me concentrerai sur la modernisation des infrastructures sportives en gardant à l’esprit les exigences des joueurs afin qu’ils ne subissent aucun inconvénient”, a ajouté Sehgal.

