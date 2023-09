Les installations solaires devraient établir un record en 2023

Les perspectives pour l’énergie solaire semblent bien ensoleillées. L’industrie solaire américaine s’attend à ajouter un record de 32 gigawatts de nouvelle capacité en 2023, selon un rapport publié jeudi. Cela représenterait une augmentation de 52 % par rapport à 2022.

Le rapport, publié par la Solar Energy Industries Association et le groupe mondial de recherche et de conseil Wood Mackenzie, note que le marché solaire a souffert ces dernières années des défis de la chaîne d’approvisionnement « provoqués par la pandémie de COVID-19 et exacerbés par une politique commerciale restrictive ». »

Ces défis commencent à s’atténuer, indique le rapport, et les politiques favorables contenues dans la loi sur la réduction de l’inflation s’imposent, d’où les attentes accrues. Vous pouvez consulter le guide de CNET sur les crédits d’impôt solaires disponibles, les remises et les incitations sur les améliorations énergétiques domestiques.

La capacité solaire totale en exploitation devrait passer de 153 GW aujourd’hui à 375 GW d’ici 2028.

« Les États-Unis sont désormais un acteur dominant dans l’économie mondiale des énergies propres, et des États comme la Floride, le Texas, l’Ohio et la Géorgie sont à l’avant-garde de cette croissance de l’emploi et de cette prospérité économique », a déclaré Abigail Ross Hopper, présidente et directrice générale de Solar. Association des industries de l’énergie. « L’industrie solaire et du stockage fournit une énergie propre et abondante qui génère des dizaines de milliards de dollars d’investissements privés, et ce n’est que la pointe de l’iceberg. »

Il n’est pas surprenant que le Sunshine State, en Floride, continue de dominer le classement solaire des États en 2023, en installant 2,5 GW de nouvelle capacité au cours du premier semestre 2023. Selon le rapport, c’est 52 % de plus que le deuxième État en importance, la Californie, et Cela représente déjà plus de capacité solaire que la Floride n’en a jamais installée en une seule année.

