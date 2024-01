Les installations médicales de Khan Younis ont été touchées par l’attaque israélienne, affirment des responsables palestiniens à Gaza, alors que le nombre de morts s’alourdit

CNN

Les installations médicales de Khan Younis, dans le sud de Gaza, ont été touchées lundi par une attaque israélienne dans la région, ont déclaré les responsables palestiniens de la santé, alors que le nombre de personnes tuées dans le siège israélien de Gaza continue d’augmenter.

Des dizaines de personnes ont été tuées et blessées lors de la dernière offensive dans l’ouest de Khan Younis, selon le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas à Gaza. Des installations médicales, notamment le complexe médical Nasser, l’hôpital Al Amal et le siège de la Société du Croissant-Rouge palestinien, sont situées dans la zone.

« La situation ici est complètement catastrophique. Nous n’avons pas dormi la nuit dernière. L’hôpital est entièrement assiégé », a déclaré Ahmad Al Moghrabi, médecin du complexe médical Nasser dans une vidéo partagée lundi sur sa page Instagram.

« Nous n’avons aucun moyen de sortir de l’hôpital ni aucune possibilité d’évacuation. Les troupes sont partout et les seules routes d’évacuation sont remplies de cadavres », a-t-il déclaré.

Le complexe médical Nasser reçoit plus de blessés graves qu’il ne peut en accueillir, a indiqué le ministère de la Santé, ajoutant que les unités de soins intensifs sont saturées.

Le personnel de Médecins Sans Frontières (MSF) à l’hôpital Nasser a déclaré « qu’il y a un sentiment de panique parmi le personnel, les patients et les personnes déplacées qui s’abritent à l’intérieur du bâtiment », car ils sentent le sol trembler pendant les frappes, a déclaré MSF sur les réseaux sociaux.

Les salles d’hôpital sont pleines et les voies de sortie sont bloquées, empêchant l’évacuation du personnel médical et des patients de l’hôpital, a ajouté MSF.

Les responsables de la santé ont également déclaré que les forces israéliennes ont pris d’assaut lundi l’hôpital Al Khair, à l’ouest de Khan Younis, et arrêté un certain nombre de membres de son personnel médical, au milieu d’un « siège » continu de la zone.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle ciblait les avant-postes, les infrastructures et les centres de commandement et de contrôle du Hamas à Khan Younis et que cette action exigeait des « opérations précises » en raison des zones civiles densément peuplées.

L’opération militaire, lancée dimanche, est dirigée par la 98e division de parachutistes israélienne et devrait durer plusieurs jours, ont indiqué les Forces de défense israéliennes (FDI), sans fournir plus de détails sur le calendrier.

« Le démantèlement du cadre militaire du Hamas dans l’ouest de Khan Younis est au cœur de la logique derrière l’opération », ajoute le communiqué.

L’armée israélienne a déclaré avoir vu des militants sur des « sites sensibles » tels que des hôpitaux et des abris dans des zones civiles très peuplées.

La Société du Croissant-Rouge palestinien a déclaré que son siège et l’hôpital Al-Amal, situés dans le même quartier, sont « assiégés » par les forces israéliennes, et que les soldats « ciblent quiconque tente de se déplacer dans la zone ».

Un point d’ambulance de campagne a été établi à l’extérieur du quartier d’Al-Amal, où se trouvent les installations médicales, pour assurer la continuité des opérations.

Mais l’organisation a déclaré que la situation reste « extrêmement dangereuse » et qu’environ 80 pour cent des entrées et sorties d’Al-Amal sont obstruées. Les équipes d’ambulance sont confrontées à « d’importantes difficultés pour atteindre les blessés et les blessés en raison des bombardements continus dans le gouvernorat ».

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s’est dit « profondément préoccupé » par les informations faisant état de combats, avertissant que ces violences près de l’hôpital d’Al-Amal et le raid sur Al-Khair n’ont pas seulement « mis les patients et les personnes en quête de sécurité dans ces installations à un niveau de sécurité élevé ». mais ils empêchent également les personnes nouvellement blessées en dehors des hôpitaux d’être contactées et de recevoir des soins.

Le siège israélien à Gaza a dévasté des pans entiers du territoire, réduit les approvisionnements en nourriture, en carburant et en eau et détruit le système médical de l’enclave. Plus de 1,9 million de Palestiniens ont été déplacé de forceà plusieurs reprises, selon l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA).

Seize des 36 hôpitaux fonctionnent partiellement dans la bande de Gaza, dont neuf dans le sud de Gaza et sept dans le nord, a rapporté dimanche le bureau des affaires humanitaires de l’ONU.

Dans le sud de Gaza, trois hôpitaux – l’hôpital des martyrs d’Al Aqsa à Deir El-Balah et les hôpitaux européens Nasser et Gaza à Khan Younis – « risquent d’être fermés en raison de l’émission d’ordres d’évacuation dans les zones adjacentes et de la conduite continue des hostilités à proximité. », a déclaré OCHA.

L’hôpital Kamal Adwan, dans le nord de Gaza, fonctionne dans une « mesure limitée » depuis la mi-janvier, a ajouté OCHA.

Le ministère de la Santé a déclaré lundi que le nombre de Palestiniens tués dans les attaques israéliennes à Gaza depuis le 7 octobre s’élevait à 25 295, avec au moins 63 000 blessés. Au moins 190 personnes ont été tuées et 340 blessées au cours des dernières 24 heures, indique le communiqué du ministère.

CNN ne peut pas vérifier de manière indépendante les chiffres des victimes à Gaza en raison de l’accès limité à la zone.

La branche militante du Hamas, les Brigades Al Qassam, a déclaré lundi dans un communiqué qu’elles combattaient dans la région occidentale de Khan Younis, tuant un certain nombre de soldats israéliens avec des missiles antipersonnel.

Ahmed Naseem, un habitant du quartier d’Al-Amal à Khan Younis, a déclaré lundi à CNN que des bombardements « intenses » sur la zone avaient commencé tôt lundi.

« Il y a eu de violents bombardements dans la région depuis les premières heures de lundi. Je pouvais le ressentir intensément depuis le bâtiment dans lequel je vis », a déclaré Nassem. « Nous n’osons même pas ouvrir les fenêtres pour voir où se déroulent ces attaques », a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’il était « terrifié à l’idée de filmer les scènes qui se déroulent à proximité » car il craint de se faire tirer dessus si un drone le surprend en flagrant délit.

“Nous ne pouvons même pas aller sur le toit parce que nous ne pouvons pas déterminer si des drones vont nous tirer dessus”, a-t-il déclaré. « Il y a quelques jours, des réservoirs d’eau ont été endommagés par des tirs de drones. Mon cousin, qui faisait le plein d’eau au moment de la grève, a failli être touché, mais a survécu », a-t-il ajouté.

Cette histoire a été mise à jour avec des informations supplémentaires.