Les installations d’isolation des maisons chutent de 50 %, ce qui s’ajoute à la douleur de la flambée des factures d’énergie

Les installations d’isolation des maisons ont chuté de 50% cette année alors que le gouvernement a mis fin à un programme de subventions défaillant, révèlent de nouveaux chiffres, ajoutant à la douleur de la flambée des factures d’énergie.

Les ministres sont accusés de ne pas avoir pris de mesures de base pour aider les gens à réduire leur consommation d’énergie avant que les factures moyennes atteignent 3 549 £ en octobre et 5 300 £ ou plus à partir de janvier.

Seuls 126 131 foyers ont reçu une aide pour des travaux tels que l’isolation des combles et des murs creux dans le cadre du programme Energy Company Obligation au cours des six premiers mois de 2022, selon les chiffres révélés par le Labour show. Il s’agit d’une baisse de 51% par rapport aux 261 315 installations réalisées au cours de la même période l’année dernière – qui elle-même faisait suite à une incapacité à agir “choquante” d’une décennie, ont déclaré des experts du climat.

En outre, les 35 000 foyers qui ont reçu une aide entre avril et juin de cette année représentent le chiffre trimestriel le plus bas depuis seulement 16 093 à la fin de 2018, selon les statistiques officielles.

“Le plafond des prix de l’énergie vient d’atteindre des niveaux records, et les gens sont terrifiés par ce que cela signifie pour leurs factures cet hiver”, a déclaré Kerry McCarthy, la ministre fantôme du changement climatique.

«Le gouvernement aurait dû travailler 24 heures sur 24 pour isoler les maisons et faire en sorte qu’autant de ménages que possible bénéficient de factures moins élevées. Son incapacité à le faire, malgré des avertissements répétés, risque de laisser des millions de personnes dans le froid.

Doug Parr, directeur des politiques du groupe de campagne Greenpeace UK, a déclaré: «Il est franchement étonnant que cette baisse des taux d’isolation survienne exactement au moment où nous devrions intensifier cette solution éprouvée à long terme à la crise du coût de la vie.

« Nous savons depuis des mois que les ménages vont devoir faire face à des factures d’énergie lourdes et effrayantes cet hiver. C’est un temps précieux qui aurait pu être utilisé pour alléger les factures en déployant un programme national d’isolation.

Et Mike Childs, responsable de la politique des Amis de la Terre, a déclaré : « Cet hiver, des millions de foyers paieront des factures exorbitantes pour la chaleur qui s’échappera simplement par les toits, les murs et les fenêtres et portes à courants d’air.

“Le prochain premier ministre doit faire de l’efficacité énergétique une priorité absolue et s’engager à financer un programme gratuit d’isolation des maisons, rue par rue, en se concentrant sur ceux qui en ont le plus besoin.”

Les experts calculent que 9 millions de ménages paient 170 £ de plus par an sur leurs factures d’énergie en raison de l’effondrement des travaux d’isolation après l’arrivée au pouvoir des conservateurs en 2010. Le directeur général du Comité indépendant sur le changement climatique a condamné la suppression du soutien il y a dix ans. , déclarant en mars: “Nous appelons cela choquant – c’est ce que c’est.”

La forte baisse des travaux d’isolation est révélée alors que des sondages pour les libéraux démocrates suggèrent que 23% des adultes britanniques n’allumeront pas du tout leur chauffage cet hiver. La proportion de personnes si désespérées d’économiser de l’argent qu’elles vivront dans une maison non chauffée s’élève à 27% parmi les parents ayant des enfants de moins de 18 ans, a déclaré le parti.

Le parti travailliste a souligné qu’il avait proposé un plan de maisons chaudes en septembre de l’année dernière, proposant une «mission nationale» urgente pour moderniser les 19 millions de maisons britanniques qui ont besoin d’être isolées. Un fonds de 60 milliards de livres sterling accorderait une subvention à chaque maison classée en dessous de la bande C sur son certificat de performance énergétique (EPC) officiel, réduisant potentiellement de 1 000 livres sterling les factures énergétiques annuelles.

Au lieu de cela, les installations d’isolation ont encore chuté, au milieu de la suppression du programme de subventions pour les maisons vertes de 1,5 milliard de livres sterling – qui a financé des améliorations à seulement 10% des 600 000 ministres de l’habitat déclarés éligibles.

Mais le Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle a défendu son bilan, pointant la transition entre les régimes comme une explication de la baisse des subventions.

“Nous investissons 6,6 milliards de livres sterling dans ce parlement pour améliorer l’efficacité énergétique dans tout le pays, la majorité de notre soutien ciblant les personnes à faible revenu et les ménages vulnérables”, a déclaré un porte-parole. « D’énormes progrès ont déjà été réalisés, le nombre de maisons ayant une cote d’efficacité énergétique de C ou supérieure à 46 % et en augmentation, par rapport à seulement 14 % en 2010. »

L’isolation des maisons est largement considérée comme le chaînon manquant dans les promesses d’aide du gouvernement face à la crise énergétique, qui ont été qualifiées d’inadéquates pendant le vide créé par la course à la direction des conservateurs.

Les maisons britanniques sont parmi les plus perméables à la chaleur en Europe après que les subventions « sont tombées d’une falaise » dans les années qui ont suivi 2012, a déclaré le Comité sur le changement climatique. Le chien de garde a également averti que le Royaume-Uni construisait des maisons inefficaces sur le plan énergétique qui nécessiteront une rénovation coûteuse dans les années à venir si elles veulent atteindre les objectifs de zéro émission nette.