Les installations d’art public donnent un coup de fouet au centre-ville de Boston

Tout cela serait tellement bouleversant si Nichols n’était ni un artiste ni un conservateur. Il est président du Downtown Boston Business Improvement District. Sa mission : Amener plus de monde en ville.

«Je suis un peu chatouillé par le fait que nous ayons eu presse artistique sérieuse et des critiques sérieuses de critiques d’art », a déclaré Nichols lors d’une récente visite à pied de la collection de 16 pièces. « Nous sommes un quartier d’amélioration des affaires qui fait de l’art ! »

En tant que chroniqueur économique de longue date, voici ma revue économique : Bravo !

Winteractive, qui a été lancé le 17 janvier et se poursuivra jusqu’au 14 avril, est devenu le rêve de tout spécialiste du marketing. L’exposition est en passe d’enregistrer plus de 100 mentions dans les médias, que ce soit à la une du Globe, sur télévision localeou dans une histoire de suivi sur les pompiers de Boston devant retirer une sculpture réaliste représentant un pêcheur dangereusement perché au sommet d’un immeuble de trois étages.

Une sculpture réaliste représentant un pêcheur suspendu à un étage près de l’enseigne Macy’s au centre-ville de Boston fait partie d’une collection d’art public temporaire appelée Winteractive. David L. Ryan/équipe du Globe

Au fait, le pêcheur est de retour, cette fois, suspendu à un étage seulement, près de l’enseigne Macy’s. Non loin de lui se trouvent un ensemble de vélos qui s’illuminent et jouent de la musique pendant que vous pédalez, y compris « I’m Shipping Up to Boston » des Dropkick Murphys. (Oui, c’est un bon entraînement de midi.)

Il y a une licorne dans une boîte géante au coin des rues Washington et State, une baleine en acier devant les marches de Washington Street. Il y a un autre toboggan sur City Hall Plaza, en forme de guitare, qui joue “Dream On” d’Aerosmith.

Nous nous sommes promenés par un lundi après-midi glacial, qui est l’un des jours les plus calmes depuis que beaucoup travaillent à domicile. Pourtant, au cours de la visite d’une heure, nous avons croisé quelques dizaines de personnes s’arrêtant et prenant des photos non seulement des clowns, mais aussi des œuvres sans titre de l’artiste Mark Jenkins, notamment sa sculpture d’une fille se balançant au-dessus de Winter Street et les vêtements ludiques. ligne qui pèse sur la librairie Brattle.

Nichols n’occupe ses fonctions que depuis octobre 2022, après avoir été directeur exécutif de l’Association Esplanade. La pandémie a vidé le centre-ville, qui comprend le quartier des théâtres, Downtown Crossing et le quartier financier. La ville et Nichols ont déployé des programmes pour aider la région à se rétablir, et cette année, le Downtown BID – financé par les entreprises du district – prévoit de dépenser un peu plus d’un million de dollars en programmes, notamment Winteractive et d’autres événements.

La bonne nouvelle : le trafic piétonnier a augmenté régulièrement et a dépassé 34,3 millions de piétons en 2023, soit près du double de ce qu’il était en 2020, selon les statistiques du BID.

La mauvaise nouvelle : la situation est loin d’être celle d’avant la pandémie de 2019, lorsque la circulation piétonnière approchait les 60 millions de piétons.

Étant donné que le lieu de travail hybride est susceptible de rester, le quartier pourrait ne jamais revenir à la circulation piétonnière d’avant la pandémie. Mais ce qui compte le plus, ce sont les dépenses de ceux qui s’aventurent au centre-ville. Et si les gens ouvrent leur portefeuille, cela signifie que les magasins, les restaurants et autres entreprises voudront continuer à s’installer dans le centre-ville.

Du côté des dépenses, les chiffres sont plus prometteurs. Considérez ceci : toutes les dépenses de détail au centre-ville de Boston pour le troisième trimestre 2023 – y compris les vêtements et les restaurants – sont en baisse d’environ 27 % par rapport à la même période en 2019, selon l’étude la plus récente de la Boston Planning & Development Agency.

Un ensemble de vélos qui s’illuminent et jouent de la musique pendant que vous pédalez font partie des pièces exposées au centre-ville de Boston dans le cadre d’une collection d’art public temporaire appelée Winteractive. Sur la photo sur le vélo de droite, Jean Waterman de Canton. David L. Ryan/équipe du Globe

C’est impressionnant étant donné que le trafic piétonnier reste en baisse de 42 % depuis 2019. Cela est logique si je pense à mes propres habitudes de dépenses. Comme je ne suis pas au centre-ville tous les jours, je suis plus susceptible de préparer mon emploi du temps et de concentrer mes dépenses : acheter du café, déjeuner et prendre un verre lorsque je suis en ville.

Les vitrines vides sont visibles – un peu plus de 70, selon les données du BID. Les jours où il y a peu de monde, le centre-ville peut prendre un caractère granuleux et inquiétant, ce qui a rendu certaines personnes moins en sécurité.

Nichols a entendu des inquiétudes concernant la criminalité mais maintient que le centre-ville est sûr. Une preuve : les commerces continuent d’ouvrir dans le quartier. Aujourd’hui, dix bars et restaurants de plus sont ouverts au centre-ville qu’avant la pandémie. D’autres sont en route.

Parmi les autres commerçants qui ouvriront ce mois-ci et le prochain, citons le premier emplacement de l’immersion sur la côte Est Musée WNDRle magasin d’articles pour la maison Flourish & Foundry, et Bold Skin Babe, un salon qui s’adresse aux peaux noires et brunes.

Je pense maintenant emmener mes enfants le week-end pour découvrir les œuvres d’art et passer me voir. Place de la rue principale food hall pour prendre leur sandwich préféré – la porchetta chez Pennypacker’s. J’ai dit à Nichols que la semaine des vacances scolaires de février pourrait être l’occasion de réintroduire les familles au centre-ville. (Conseil de pro : le chocolat chaud gratuit attire généralement les foules.)

Une grande partie de la l’art de Winteractive est venu d’ailleurs – en particulier de conservateurs du Canada qui ont organisé des installations d’art public similaires pendant deux décennies. Vincent Roy — co-directeur général et directeur artistique d’Exmuro — utilise le mot français « insolite » pour décrire le style de la collection comme à la fois « ludique, « insolite » et « un peu dérangeant ».

«C’est comme une ligne entre ‘Wow, c’est magnifique’ et… ‘Oh, que s’est-il passé ?’ ” dit Roy.

Il s’agit d’un art dont le but est d’amener les gens à lever les yeux depuis leur téléphone portable, à profiter du moment présent et à faire passer le message pour découvrir quelque chose de nouveau dans la ville.

Ce n’est pas le cas, mais cela pourrait être une partie de la réponse à la relance économique du centre-ville.

Un toboggan en forme de guitare près de la place de l’hôtel de ville fait partie d’une collection d’art public temporaire. David L. Ryan/équipe du Globe

