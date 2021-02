Les installations américaines de bombes en Syrie utilisées par des milices soutenues par l’Iran

WASHINGTON – Les frappes aériennes américaines ont visé des bases en Syrie utilisées par des groupes militants iraniens soupçonnés d’attaquer les forces américaines et alliées dans le nord de l’Irak la semaine dernière, a annoncé jeudi le Pentagone.

Les frappes, les premières autorisées par le président Joe Biden, ont touché plusieurs cibles utilisées par les milices que le Pentagone blâme pour des attaques à la roquette sur une base dans le nord de l’Irak qui ont tué un entrepreneur et blessé des troupes américaines et alliées.

« L’opération envoie un message sans ambiguïté: le président Biden agira pour protéger le personnel américain et de la coalition », a déclaré le porte-parole du Pentagone, John Kirby, dans un communiqué. «Dans le même temps, nous avons agi de manière délibérée qui vise à désamorcer la situation globale à la fois dans l’est de la Syrie et en Irak.»

La décision de Biden d’attaquer en Syrie ne semble pas indiquer une intention d’élargir l’implication militaire américaine dans la région, mais plutôt démontrer une volonté de défendre les troupes américaines en Irak.

« Je suis confiant dans la cible que nous avons poursuivie, nous savons ce que nous avons atteint », a déclaré le secrétaire à la Défense Lloyd Austin aux journalistes volant avec lui de Californie à Washington, selon l’Associated Press. S’exprimant peu de temps après les frappes aériennes, il a ajouté: «Nous sommes convaincus que cette cible a été utilisée par les mêmes militants chiites qui ont mené les frappes», faisant référence à une attaque à la roquette le 15 février dans le nord de l’Irak qui a tué un entrepreneur civil et blessé un Membre du service américain et autre personnel de la coalition.

Austin a déclaré qu’il avait recommandé l’action à Biden.

« Nous avons dit à plusieurs reprises que nous répondrions sur notre calendrier », a déclaré Austin. « Nous voulions être sûrs de la connectivité et nous voulions être sûrs d’avoir les bons objectifs. »

Auparavant, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré que l’action américaine était une « réponse militaire proportionnée » assortie de mesures diplomatiques, y compris la consultation des partenaires de la coalition.

« L’opération envoie un message sans ambiguïté: le président Biden agira pour protéger le personnel américain et de la coalition », a déclaré Kirby. « Dans le même temps, nous avons agi de manière délibérée qui vise à désamorcer la situation globale dans l’est de la Syrie et en Irak. »

De plus amples détails n’étaient pas immédiatement disponibles.

Les responsables de l’administration Biden ont condamné l’attaque à la roquette du 15 février près de la ville d’Irbil dans la région semi-autonome d’Irak dirigée par les Kurdes, mais aussi récemment que cette semaine, les responsables ont indiqué qu’ils n’avaient pas déterminé avec certitude qui l’avait menée. Les responsables ont noté que dans le passé, des milices chiites soutenues par l’Iran ont été responsables de nombreuses attaques à la roquette qui ont visé le personnel ou les installations américains en Irak.

Kirby avait déclaré mardi que l’Irak était chargé d’enquêter sur l’attaque du 15 février.

« Pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de vous donner une certaine attribution quant à qui était derrière ces attaques, quels groupes, et je ne vais pas entrer dans les détails tactiques de chaque arme utilisée ici », a déclaré Kirby. « Laissons les enquêtes se terminer et se terminer, et quand nous aurons plus à dire, nous le ferons. »

Un groupe militant chiite peu connu se faisant appeler Saraya Awliya al-Dam, en arabe pour la Brigade des Gardiens du Sang, a revendiqué l’attaque du 15 février. Une semaine plus tard, une attaque à la roquette dans la zone verte de Bagdad a semblé viser l’enceinte de l’ambassade américaine, mais personne n’a été blessé.

L’Iran a déclaré cette semaine qu’il n’avait aucun lien avec la Brigade des Gardiens du Sang.

La fréquence des attaques de groupes de milices chiites contre des cibles américaines en Irak a diminué à la fin de l’année dernière avant l’investiture du président Joe Biden, bien que maintenant l’Iran presse les États-Unis de revenir à l’accord nucléaire de Téhéran de 2015. Les États-Unis sous la précédente administration Trump ont blâmé les groupes soutenus par l’Iran pour avoir mené les attaques. Les tensions ont monté en flèche après une frappe de drone dirigée par Washington qui a tué le général iranien Qassem Soleimani et le puissant chef de la milice irakienne Abu Mahdi al-Muhandis l’année dernière.

Trump avait déclaré que la mort d’un entrepreneur américain serait une ligne rouge et provoquerait une escalade américaine en Irak. L’assassinat en décembre 2019 d’un entrepreneur civil américain lors d’une attaque à la roquette à Kirkouk a déclenché une bataille acharnée sur le sol irakien qui a conduit le pays au bord d’une guerre par procuration.

Les forces américaines ont été considérablement réduites en Irak à 2 500 hommes et ne participent plus aux missions de combat avec les forces irakiennes dans les opérations en cours contre le groupe État islamique.

Contribution: Lolita C. Baldor et Robert Burns de l’Associated Press