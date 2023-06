Les inspections finales de Fukushima commencent avant le rejet des eaux usées de l’usine | Nouvelles du monde

Les inspections finales ont lieu à la centrale nucléaire de Fukushima au Japon avant le rejet d’eau radioactive traitée dans l’océan Pacifique.

Le dernier équipement nécessaire à la libération – la sortie du tunnel sous-marin creusé pour déverser plus d’1 million de tonnes d’eau à 1 km au large – a été installé par l’exploitant de la centrale, Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), ce qui signifie que les inspections peuvent commencer.

Les inspecteurs de l’Autorité de régulation nucléaire examineront jusqu’à vendredi les équipements mis en place pour l’évacuation des eaux et les systèmes de sûreté de la centrale.

Il faudra ensuite encore une semaine avant que le permis de libérer l’eau ne soit délivré, l’événement ayant lieu peu de temps après – bien qu’il n’y ait pas de date exacte.

Cependant, le plan a été critiqué par des groupes de pêcheurs locaux qui se disent préoccupés par la sécurité et n’ont pas donné leur accord – malgré la promesse de TEPCO et du gouvernement d’obtenir leur consentement en 2015.

La Corée du Sud, la Chine et certains pays insulaires du Pacifique ont également exprimé leurs inquiétudes.

Les eaux usées, selon les responsables, doivent être retirées de ses 1 000 réservoirs pour éviter les fuites accidentelles et ainsi l’usine peut être déclassée.

Ils ajoutent que l’eau traitée, mais encore légèrement radioactive, sera diluée à des niveaux plus sûrs que les normes internationales et sera libérée progressivement au fil des décennies, la rendant inoffensive pour les personnes et la nature.

Cependant, certains scientifiques disent que les impacts de l’exposition à long terme et à faible dose à l’eau radioactive sont inconnus, tandis que d’autres disent que le plan est sûr mais devrait permettre à d’autres experts de se joindre à l’échantillonnage et à la surveillance.

L’AIEA a apporté son soutien au lancement et a envoyé plusieurs missions au Japon au cours des 18 derniers mois, et bien qu’elle rendra bientôt son rapport final, elle ne peut pas arrêter le lancement.

Image:

Pêcheur coréen organisant une manifestation contre le projet de déverser l’eau de Fukushima. Photo : AP





Le chef de l’organisme, Rafael Mariano Grossi, devrait visiter le site le mois prochain et s’entretenir avec le Premier ministre du pays, Fumio Kishida.

La centrale de Fukushima a été frappée le 11 mars 2011 par un énorme tremblement de terre qui a détruit ses systèmes de refroidissement et fait fondre trois réacteurs, contaminant l’eau et provoquant des fuites continues.

Début 2024, les réservoirs de stockage qui retiennent l’eau traitée qui fuit atteindront leur capacité.