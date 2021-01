Les insolvabilités australiennes plongent malgré la récession de Covid au milieu des craintes que JobKeeper soutienne les entreprises zombies

Les taux d’insolvabilité ont chuté malgré le ralentissement économique le plus marqué depuis la Grande Dépression des années 1930, ce qui fait craindre que JobKeeper garde les entreprises en difficulté sur le plan de la survie.

En novembre 2020, seules 306 entreprises se sont tournées vers l’administration externe, contre 748 en novembre 2019 avant l’arrivée du premier cas de Covid en Australie.

Le nombre national d’insolvabilité a chuté de 59% au cours d’une année qui a vu l’économie sombrer dans une récession pour la première fois en 29 ans.

Cela s’est produit alors que les fermetures d’entreprises liées aux coronavirus ont provoqué une chute record de sept du produit intérieur brut en seulement trois mois au cours du trimestre de juin.

Les données de l’Australian Securities and Investments Commission sur les insolvabilités ont montré une tendance constante face à la crise économique.

Le comptable vétéran Ben Johnston, directeur du groupe consultatif de comptabilité, de fiscalité et d’affaires Johnston Advisory, a déclaré que la fin de JobKeeper le 28 mars entraînerait à nouveau une augmentation des faillites.

« Vous recevez cet argent artificiel », a-t-il déclaré au Daily Mail Australia.

« Les gens ont retardé la liquidation parce qu’ils ont droit à JobKeeper et je pense que vous constaterez que lorsque leur éligibilité à JobKeeper prendra fin, vous aurez à nouveau cet énorme pic d’insolvabilité. »

L’Australian Taxation Office a également été plus indulgente envers les petites entreprises en difficulté.

« L’ATO a vraiment cessé de courir après les gens pour la dette », a déclaré M. Johnston.

« Pour beaucoup de petites entreprises, l’ATO est leur plus gros créancier. »

En juillet 2019, 846 entreprises sont entrées en administration, mais un an plus tard, en juillet 2020, ce nombre a diminué de plus de moitié à 373.

Le comptable vétéran Ben Johnston, directeur du groupe consultatif de comptabilité, de fiscalité et d'affaires Johnston Advisory. Sur la photo, Lygon Street de Melbourne à Carlton en octobre pendant les dernières étapes du verrouillage

Les taux d’insolvabilité ont chuté à partir d’avril 2020, lorsque les entreprises en difficulté ont commencé à recevoir des subventions salariales fixes de 1500 $ par quinzaine de JobKeeper.

Les chiffres sont passés de 683 en mars 2020, lorsque l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie de coronavirus, à 410 un mois plus tard.

Les insolvabilités mensuelles n’ont pas dépassé 400 depuis mai ni dépassé 300 depuis juillet, les entreprises de restauration et d’hébergement et de construction constituant une grande partie des entreprises en liquidation.

Ces chiffres ont été communiqués avant que le trésorier Josh Frydenberg n’annonce en septembre que les entreprises en difficulté seraient autorisées à négocier en insolvabilité si elles devaient moins d’un million de dollars aux créanciers.

Les règles temporaires, inspirées du code américain des faillites du chapitre 11, ont été adoptées par le Parlement en décembre et couvrent plus des trois quarts des entreprises qui ne peuvent pas payer toutes leurs dettes.

Le trésorier Josh Frydenberg a annoncé en septembre que les entreprises en difficulté seraient autorisées à négocier en insolvabilité si elles devaient moins d’un million de dollars aux créanciers

Au lieu d’avoir à nommer des administrateurs, les petites entreprises en difficulté sont autorisées à restructurer leurs dettes existantes tout en gardant le contrôle de leur entreprise.

Ils auront 20 jours ouvrables pour élaborer un plan de restructuration avec un comptable spécialisé avant que les créanciers ne disposent de 15 jours pour voter sur le plan.

Des administrateurs coûteux ne seraient plus nécessaires à moins que les créanciers refusent d’accepter le plan de restructuration de la dette, mais ces arrangements d’insolvabilité plus cléments prennent fin au début du mois d’avril.

Cela coïncide avec la fin des subventions salariales JobKeeper le 28 mars 2021.

Les subventions bimensuelles ont, depuis le 4 janvier, été diluées à 1 000 $ de 1 200 $, pour ceux qui travaillent 20 heures ou plus par semaine.

Les travailleurs à temps partiel qui travaillaient moins d’heures ont vu leurs subventions tomber à 650 $ toutes les deux semaines, contre 750 $ la quinzaine.