Les insectes essentiels en Asie de l’Est ont massivement diminué, selon une étude

Commentez cette histoire Commenter

Selon une étude publiée vendredi dans la revue Science Advances, les pyrales du chou, les foreurs du maïs et d’autres insectes phytophages cruciaux pour les écosystèmes ont considérablement diminué en Asie de l’Est au cours des deux dernières décennies, ainsi que les libellules et autres insectes prédateurs qui les mangent. Une équipe de scientifiques de l’Académie chinoise des sciences agricoles de Pékin a passé 18 ans à suivre les schémas de migration de millions d’insectes appartenant à près de 100 espèces. Les scientifiques ne cherchaient pas seulement à savoir comment l’abondance d’un seul type de bogue changeait au fil du temps. Ils voulaient également comprendre comment le changement pour l’un affecte les autres qui lui sont liés tout au long de la chaîne alimentaire.

Ils ont constaté que les niveaux globaux d’insectes volant à travers un corridor de migration clé entre la Chine, la péninsule coréenne et le Japon ont diminué de près de 8 %, et que les niveaux d’insectes prédateurs en été ont baissé de près de 20 %. La baisse des punaises phytophages a contribué à la diminution des insectes prédateurs, réduisant leur capacité à agir comme un contrôle au sommet de la chaîne alimentaire.

“Tout est lié”, a déclaré Kris Wyckhuys, professeur invité à l’Académie chinoise des sciences agricoles et l’un des co-auteurs de l’étude publiée dans la revue américaine. “Une espèce commencera à disparaître ou à connaître des déclins dramatiques de son abondance, et ces liens dans le réseau trophique commenceront également à s’affaiblir – finalement, tout le réseau s’effondrera.”

Les papillons disparaissent dans l’Ouest. Les scientifiques disent que le changement climatique est à blâmer.

Les libellules, coléoptères et autres insectes prédateurs contrôlent les insectes phytophages. Sans prédateurs, les mangeurs de plantes tels que les pucerons et les chenilles sont libres de se gaver. Les conséquences peuvent se répercuter sur les humains lorsque les mangeurs de plantes ciblent des cultures telles que le maïs, le soja et le coton dont les gens dépendent pour leur nourriture et leur croissance économique.

Chaque année, de 2003 à 2020, les scientifiques ont suivi des insectes survolant l’île de Beihuang dans la baie de Bohai entre la Chine et la péninsule coréenne. À l’aide de radars et de pièges lumineux qui attirent les insectes volant à haute altitude, ils ont découvert qu’à mesure que les insectes phytophages diminuaient, les insectes qui les mangeaient diminuaient également. Finalement, l’absence d’espèces prédatrices a laissé d’autres se développer sans contrôle, créant des effets d’entraînement le long de la chaîne alimentaire.

L’étude fait écho à d’autres recherches qui ont révélé des taux de disparition d’insectes tout aussi alarmants, notamment des papillons dans la prairie américaine, des coléoptères dans les forêts de Porto Rico et des mouches dans les marécages allemands.

Une étude « hyperalarmante » montre une perte massive d’insectes

Un déclin des insectes pourrait ne pas sembler poser de grands problèmes. Mais les insectes jouent un rôle crucial dans les écosystèmes en pollinisant les plantes et en contrôlant les ravageurs qui menacent les cultures essentielles. Certains scientifiques craignent qu’une mortalité massive d’insectes ne déséquilibre les écosystèmes du monde entier, ne provoque le démantèlement des chaînes alimentaires et n’entraîne une surabondance de certaines espèces et l’extinction d’autres. D’autres scientifiques se sont demandé si une mortalité massive était en cours dans le monde ou confinée à des endroits spécifiques.

Les découvertes de l’équipe de Pékin soulignent un principe fondamental de l’écologie : qu’un déséquilibre à un niveau de la chaîne alimentaire peut se répercuter sur tous les autres.

“À l’avenir, alors que le climat continue de changer, les réseaux trophiques vont changer radicalement, selon qui gagne et qui perd”, a déclaré Matthew Moran, professeur émérite de biologie au Hendrix College dans l’Arkansas. La perte d’une espèce clé pourrait avoir un impact plus important que le déclin d’une espèce relativement rare, a déclaré Moran.

Les loups emblématiques du parc national de Yellowstone en sont venus à symboliser l’importance des prédateurs pour la biodiversité. Au XXe siècle, les loups ont été absents du parc pendant 70 ans. Sans son prédateur supérieur, l’écosystème s’est déséquilibré; les wapitis et les cerfs ont surpâturé les arbres qui constituaient un abri essentiel pour les oiseaux. En 1995, un groupe de loups canadiens a été relâché dans le parc. Quelques années seulement après la réintroduction des loups, les wapitis et les cerfs avaient décliné, tandis que les arbres et les oiseaux avaient rebondi.

“La même chose se produit dans le monde des insectes”, a déclaré Wyckhuys. “Des prédateurs comme les libellules et les coccinelles, ce sont les loups du monde des insectes.”

Au fur et à mesure que les niveaux supérieurs de la chaîne alimentaire disparaissent, les niveaux inférieurs – tels que les pucerons et les chenilles – abusent de leurs sources de nourriture, ce qui déséquilibre également les plantes.

“Ces prédateurs qui se trouvent au sommet d’un réseau trophique sont très vulnérables à l’extinction”, a déclaré David Wagner, écologiste à l’Université du Connecticut. «Ils ont besoin que toutes les pièces d’en bas restent intactes. Ils font partie des espèces les plus vulnérables de la planète.

“C’est très alarmant !” : les insectes volants disparaissent des réserves naturelles

Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles les insectes meurent, selon les écologistes. Les routes, les terres agricoles et les espèces envahissantes empiètent sur leur habitat et les pesticides polluent ce qui reste. Le changement climatique a entraîné des conditions météorologiques irrégulières et des modèles saisonniers.

“Le nouveau climat créé par les humains va profiter à certains insectes et être préjudiciable à d’autres”, a déclaré Moran.

La mort pourrait ne pas être irréversible. Des études telles que celle menée par les scientifiques de Pékin montrant les relations du réseau trophique entre les prédateurs et les proies peuvent aider les écologistes à développer des projets de restauration qui incluent des actions telles que la réintroduction d’espèces prédatrices.

“Lorsque nous mettons en œuvre des mesures de restauration, nous réussissons généralement”, a déclaré Wagner. “Nous avons les connaissances et les outils pour changer les choses.”