Les insectes des graines de conifères de l’Ouest n’ont rien à envier – Kelowna Capital News

Ils sont partout.

Alors que je lève les yeux, j’en vois un qui rampe à l’extérieur de nos portes-fenêtres en verre.

Un autre enjambe le tapis du salon d’un pas lent et régulier.

J’en trouve 12 autres reposant sur le parement de la maison autour de la porte d’entrée.

Presque tout le monde dans le Shuswap connaît ces petits défis comme des « punaises puantes ».

Ils ont la réputation bien méritée de sentir très mauvais s’ils sont dérangés ou blessés. Les entomologistes (scientifiques qui étudient les insectes) les connaissent sous le nom de punaise des graines de conifères de l’Ouest.

Bien que ce soit un nom merveilleusement descriptif, il ne glisse pas facilement de la langue. En fait, le nom prend à peu près le même espace dans le papier journal que la longueur du corps de l’insecte dans la vie.

La puanteur d’une punaise a le même but que la puanteur d’une mouffette – c’est une défense chimique qu’elle libère lorsqu’elle est provoquée. Blessez-en un et vous pourriez vous souvenir de la rencontre pendant un temps désagréablement long.

Ma procédure de prédilection consiste à rassembler doucement le bogue sur un morceau de papier, puis à l’escorter à la porte. La plupart du temps, il battra immédiatement en retraite dans un bourdonnement de battements d’ailes.

Si vous regardez de plus près la punaise des graines, vous serez peut-être surpris de constater qu’elle est à peu près aussi bizarre et merveilleusement colorée que n’importe quel animal que vous pourriez jamais voir.

Leur dos est une étude de bruns contenus dans des triangles et des zigzags saupoudrés de blanc. Leurs pattes postérieures arborent une évasement en forme de cloche et la tête de l’insecte est allongée comme une prouesse extraterrestre de l’imagination.

Dans l’ensemble, la forme du corps semble à peu près parfaite pour se glisser dans n’importe quelle crevasse sombre qu’il pourrait choisir comme sa maison d’hiver.

Fidèle à son nom officiel, il se nourrit de conifères comme le douglas et le mélèze dans l’Ouest canadien et aux États-Unis. Après que les punaises adultes se soient accouplées au printemps, la prochaine génération de punaises commence par une rangée d’œufs pondus sur les feuilles en forme d’aiguilles d’un arbre hôte.

Les œufs éclosent et les nymphes trouvent bientôt une graine en croissance dans un cône. À l’aide de leurs pièces buccales en forme de seringue, les nymphes pénètrent dans la graine et commencent le processus régulier de transformation de la sève des graines en corps d’insectes.

Au fur et à mesure qu’elles grandissent, les nymphes franchissent plusieurs étapes jusqu’à ce qu’elles atteignent leur taille et leur forme adultes et soient prêtes à trouver un foyer pour l’hiver. C’est la partie de leur cycle de vie qui nous amène dans l’histoire.

Bien que les cavités naturelles et les espaces sombres derrière l’écorce des arbres puissent être leur habitat d’hivernage naturel, ils acceptent facilement des substituts artificiels tels que votre grenier ou ma remise.

Bien qu’ils ne fassent pas de mal et ne se reproduisent pas dans votre maison, vous n’êtes peut-être pas satisfait de l’invasion. La meilleure solution est de trouver tous les trous et fissures qu’ils utilisent et de les sceller. Vous pourriez considérer ces minuscules envahisseurs comme des inspecteurs de l’énergie domestique vous aidant à trouver où la chaleur est susceptible de s’échapper pendant l’hiver.

Cela me rappelle que mon marcheur de tapis a presque atteint l’autre côté de la pièce. Il est temps de le faire sortir et de s’assurer que je ferme plus étroitement nos portes et nos fenêtres.

newsroom@saobserver.net

NatureBras De Saumon