Les insectes pourraient bientôt frapper les supermarchés européens et faire partie de notre alimentation quotidienne.

La percée intervient après que le mois dernier, l’Autorité européenne des aliments et de la sécurité (EFSA) a publié un avis scientifique concluant que le ver de farine jaune séché est sans danger pour la consommation humaine.

C’est la première fois que l’EFSA, une agence indépendante de l’UE qui surveille la chaîne alimentaire, publie une évaluation complète d’un produit alimentaire dérivé d’insectes.

La décision est désormais entre les mains de la Commission européenne, qui a le pouvoir d’autoriser l’introduction de ce que l’on appelle les nouveaux aliments dans le marché unique de l’UE.

Selon la législation actuelle de l’UE, tout aliment qui n’a pas été consommé «de manière significative» avant mai 1997 est considéré comme un nouvel aliment. La catégorie englobe les aliments provenant de nouvelles sources, les nouvelles substances utilisées dans les aliments et les nouvelles méthodes et technologies de production des aliments.

Si la Commission finit par accorder le feu vert au ver de farine jaune, les consommateurs européens pourront bientôt trouver l’ingrédient dans des produits comestibles tels que des collations, des biscuits, des composants protéiques et des plats à base de légumineuses et à base d’antan.

Cependant, une aversion profondément enracinée pour les insectes pourrait empêcher le ver de farine d’être bien accueilli dans les cuisines européennes, du moins à court terme.

UNE Etude 2020 de l’Organisation européenne des consommateurs (BEUC) menée dans 11 pays de l’UE a constaté qu ‘ »à peine 10,3% des consommateurs en moyenne seraient prêts à remplacer la viande par des insectes (76,8% ne le feraient pas, 12,9% ne sont pas sûrs) ».

Les substituts de viande à base de plantes, tels que les hamburgers à base de plantes, qui sont disponibles sur le marché depuis des années, sont mieux acceptés par les citoyens.

« Je pense que nous devons faire de très bons plats délicieux qui ont bon goût. Je pense que pour les gens, il est très important que, lorsqu’ils mangent un hamburger avec des vers de farine, ce soit un bon hamburger », Lies Hackelbracht, le propriétaire de TOR Royal , une société de production d’insectes, raconte Euronews.

La lutte contre le changement climatique pourrait permettre de mobiliser des soutiens pour ce nutriment alternatif.

La même étude du BEUC a montré que les deux tiers des consommateurs sont prêts à changer leurs habitudes alimentaires pour des raisons environnementales, avec plus de 40% des répondants affirmant avoir soit arrêté de manger de la viande rouge, soit réduit leur consommation.

La viande rouge est devenue la cible de critiques intenses alors que la sensibilisation au changement climatique augmente dans le monde. Bétail représente 14,5% de toutes les émissions de gaz à effet de serre; la majorité de ceux-ci proviennent de bovins (élevés à la fois pour le bœuf et le lait).

« Quand nous serons 9 milliards d’habitants, il ne sera pas possible de laisser tout le monde manger de la viande, donc nous devons rechercher d’autres possibilités avec beaucoup de protéines et cela peut être dans les plantes, mais cela peut aussi être dans les insectes », remarque Hackelbracht.

L’industrie des insectes est convaincue que la moindre empreinte environnementale des insectes, ainsi que leurs avantages nutritionnels et la demande croissante d’aliments riches en protéines, feront progresser le secteur dans les années à venir.

L’industrie prédit que le nombre d’Européens consommant des aliments à base d’insectes montera en flèche au cours de la prochaine décennie, atteignant un total de 390 millions d’ici 2030.

Les agriculteurs partagent l’optimisme et voient des opportunités lucratives à l’horizon.

« Je pense que dans quelques années, il augmentera, et il est très important qu’il y ait maintenant une législation parce qu’avant nous n’avions même pas de législation, nous pouvons donc faire un pas de plus vers la popularisation des insectes », Alexander Maroy, propriétaire de Nusect , une ferme d’insectes belge, raconte Euronews.

Dans sa ferme, Maroy cultive une multitude d’insectes, notamment des vers de farine, des grillons et des sauterelles. Pour le moment, ses produits sont destinés uniquement à l’alimentation animale. Mais il est convaincu que, à mesure que l’UE approuvera de plus en plus de produits novateurs pour la consommation humaine, les Européens adapteront leurs palais et adopteront ouvertement la cuisine des insectes.