Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour la 13e édition de la St. Charles Restaurant Week – Shaw Local

La St. Charles Business Alliance a annoncé que la 13e édition de la St. Charles Restaurant Week aura lieu du lundi 20 février au vendredi 24 février.

La St. Charles Restaurant Week encourage les repas dans les restaurants locaux pour aider les restaurants à se faire connaître et à attirer de nouveaux clients, selon un communiqué de presse.

Les restaurants participants offriront un rabais de 15 % sur une facture de 20 $ ou plus (n’inclut pas l’alcool, les taxes et le pourboire). Cette promotion s’applique à tout moment de la journée où le restaurant est ouvert et uniquement pour les repas sur place. Les clients doivent mentionner la promotion ou montrer le courrier de la semaine du restaurant de la St. Charles Business Alliance lors de la commande pour bénéficier du rabais.

Les restaurants St. Charles qui souhaitent participer à la Semaine des restaurants St. Charles 2023 doivent envoyer un e-mail à nlowe@stcalliance.org pour commencer l’inscription. Une fois contactés, les candidats recevront un formulaire de consentement.

Les formulaires de consentement doivent être remplis et retournés à la St. Charles Business Alliance au plus tard à 16 h 30 le 10 janvier.

Pour plus d’informations et des mises à jour sur la semaine du restaurant St. Charles, visitez www.stcalliance.org/restaurantweek. Pour de plus amples renseignements, appelez la St. Charles Business Alliance au 630-443-3967.