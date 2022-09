Les inscriptions hebdomadaires au chômage baissent à nouveau, soulignant un marché du travail tendu

Le chiffre initial des réclamations hebdomadaires, qui est à son plus bas niveau en un peu plus de trois mois, est inférieur à celui de la semaine précédente à la baisse niveau révisé de 228 000 et inférieur aux attentes des économistes de 240 000, selon les estimations de Refinitiv.

Les demandes de chômage continues pour la semaine terminée le 3 septembre ont augmenté de 36 000 pour atteindre 1,47 million, le niveau le plus élevé en près de cinq mois, selon le Département du travail.

“Nous ne nous attendons pas à ce que les réclamations initiales continuent de baisser, mais ne vous attendez pas non plus à une forte hausse”, a déclaré Nancy Vanden Houten, économiste américaine en chef chez Oxford Economics, à CNN Business. “Même si l’économie est alourdie par des taux d’intérêt plus élevés, les marchés du travail commencent seulement à se détendre légèrement. Nous pensons donc que les employeurs seront réticents à licencier des travailleurs et commenceront par ralentir les embauches.”

Vanden Houten a ajouté qu’elle s’attend à ce que les réclamations continues suivent de plus près les réclamations initiales, et que la dernière hausse reflète probablement la volatilité des estimations non désaisonnalisées fournies par la Californie.