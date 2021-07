Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis ont augmenté beaucoup plus que prévu la semaine dernière

Les inscriptions hebdomadaires au chômage inattendues ont augmenté la semaine dernière malgré les espoirs que le marché du travail américain est prêt pour une forte reprise à l’approche de l’automne.

Les demandes initiales d’assurance-chômage ont totalisé 419 000 pour la semaine terminée le 17 juillet, bien au-dessus des 350 000 estimations du Dow Jones et plus que les 368 000 révisées à la hausse par rapport à la période précédente, a rapporté jeudi le département du Travail.

La nouvelle a fait chuter les contrats à terme sur les marchés boursiers de leurs sommets de la matinée, Wall Street pointant vers une ouverture plate.

Le total était le décompte hebdomadaire le plus élevé depuis le 15 mai et survient alors que l’on s’attend à ce que la situation de l’emploi s’améliore nettement à mesure que l’augmentation des allocations de chômage prend fin et que les entreprises deviennent plus agressives pour pourvoir les postes vacants.

Du côté positif, les réclamations continues, qui ont une semaine de retard sur le nombre global, ont diminué de 126 000 à 3,24 millions, un nouveau creux pandémique. Le total a été plus élevé pour la dernière fois le 14 mars 2020, juste après la déclaration de pandémie de Covid-19 et alors que les gouvernements des États-Unis ordonnaient la fermeture d’entreprises, envoyant plus de 22 millions de personnes au chômage.

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez revenir ici pour les mises à jour.