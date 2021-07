Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis augmentent de manière inattendue à 373 000, alors que la croissance de l’emploi ralentit

Les demandes initiales d’assurance-chômage ont augmenté de manière inattendue la semaine dernière, un indice possible que la croissance rapide de l’emploi observée au premier semestre 2021 pourrait faire face à des obstacles dans les mois à venir, a rapporté jeudi le département du Travail.

Malgré la hausse du nombre de primo-demandeurs, la diminution du nombre de demandes en cours a représenté le niveau le plus bas pour le chômage assuré depuis mars 2020. La moyenne mobile sur quatre semaines pour les demandes en cours, qui lisse la volatilité hebdomadaire, a chuté de 44 500 à 3,44 millions, également le le plus bas depuis mars 2020.

Le rapport sur les demandes de chômage est arrivé moins d’une semaine après que le gouvernement a publié son rapport très attendu sur l’emploi de juin 2021, la dernière itération de ses mises à jour mensuelles sur le marché du travail américain au sens large.

Bien que ce rapport ait montré que les employeurs non agricoles ont ajouté 850 000 mieux que prévu le mois dernier, il a également révélé que le taux de chômage américain était supérieur à 5,9% par rapport à l’estimation de 5,6%.

Les programmes fédéraux de prestations améliorées expirent en septembre et de nombreux États ont déjà interrompu leurs propres programmes alors que les vaccins Covid-19 sont distribués et que les entreprises reprennent leurs activités normales. Cependant, il y a encore plus de 10 millions d’Américains inscrits dans des programmes liés à la pandémie.

Le total des bénéficiaires de prestations dans le cadre de tous les programmes a chuté de 449 642 à 14,2 millions, selon des données en retard de deux semaines.

