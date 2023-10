Les inscriptions de Latinos et de Noirs en mathématiques avancées ont augmenté après que la loi s’est attaquée aux préjugés

SAN ANTONIO — Dans un État qui a adopté des lois anti-diversité et tenté d’étouffer l’enseignement sur le racisme systémique, une nouvelle loi pourrait ouvrir les portes aux enfants latinos et noirs longtemps exclus des cours avancés de mathématiques.

Seule une poignée d’États ont pris la même mesure que le Texas cette année. En vertu d’une loi signée par le gouverneur Greg Abbott en mai, les districts scolaires et les écoles à charte à inscription ouverte doivent automatiquement s’inscrire à un cours avancé de mathématiques pour les élèves de sixième année qui obtiennent des résultats dans les 40 % supérieurs de la partie mathématique du test standardisé de l’État connu sous le nom de STAAR.

Les districts scolaires du Texas peuvent également prendre en compte le classement des classes ou la maîtrise des cours de mathématiques de cinquième année d’un élève pour le placer en mathématiques avancées.

Dans le système scolaire de Dallas, la politique a amélioré la proportion d’élèves latinos de sixième année inscrits en mathématiques spécialisées d’un tiers à près de 60 %, Le Dallas Morning News a rapporté pour le Collaboration sur les rapports sur l’éducation.

Pour les élèves noirs de sixième année, la part est passée d’environ 17 % à 43 %, et pour les élèves blancs, les gains ont été encore plus élevés, passant de moitié à environ 82 %.

Les experts ont déclaré que les préjugés sur les capacités des étudiants latinos et noirs dans les cours avancés ont souvent constitué un obstacle à leur entrée dans ces cours, car la pratique consiste à s’appuyer sur les recommandations des enseignants et des conseillers ou sur l’initiative des étudiants ou de leurs familles.

Depuis des années, cela signifie qu’il y a plus d’étudiants blancs dans les cours avancés de mathématiques. que les étudiants latinos et noirs et moins de cours de ce type dans les écoles à forte population latino-américaine et noire.

La nouvelle pratique au Texas est souvent qualifiée de loi ou de politique de « non-participation », car plutôt que d’avoir à entrer dans la classe avancée, l’étudiant qualifié est automatiquement inscrit mais peut se désinscrire s’il ne se sent pas prêt.

Au Texas, l’agence d’éducation de l’État est encore en train de rédiger les règles d’application de la nouvelle loi.

« Des enfants qui nous manquent »

Hays Consolidated Independent School District, dans une zone au sud d’Austin et au nord-est de San Antonio, utilise depuis 2018 une politique « d’adhésion » qui va au-delà de la loi de l’État.

En plus des tests standardisés de l’État, que certains critiquent pour leur propre biais, le district examine les performances des élèves de cinquième année aux tests. Croissance MAP test et d’autres données pour voir s’ils montrent une aptitude à s’inscrire en mathématiques avancées lorsqu’ils entrent en sixième année. Les recommandations des enseignants et les demandes des élèves et des parents sont également utilisées.

Le district a vu la part des élèves de sixième année en hausse en mathématiques avancées passer de 26 % en 2018 à 42 % trois ans plus tard, a déclaré Derek McDaniel, directeur du programme et de l’enseignement du Hays CISD. Une répartition de l’augmentation par race n’était pas disponible dans le district.

« C’était une préoccupation que les enseignants blancs maintiennent les étudiants noirs et bruns à l’écart de ces cours de mathématiques », a déclaré McDaniel.

« J’ai commencé ma carrière en tant que professeur de mathématiques au collège et j’étais dans le district scolaire le plus pauvre de la région. … Je rencontrais souvent des étudiants à faible revenu qui fréquentaient ces classes ordinaires et je pensais : « Vous savez quoi ? « Vous pourriez absolument réussir dans mon cours d’algèbre avec un peu de soutien. » C’est à ce moment-là que nous avons commencé à remarquer qu’il y avait des enfants qui nous manquaient », a déclaré McDaniel.

Jeremy Thomas, professeur de mathématiques avancées à la Chapa Middle School, qui se trouve à Kyle, au Texas, et qui fait partie de Hays CISD, a déclaré qu’il avait eu une « grande floraison » d’élèves latinos et noirs dans ses cours de mathématiques avancés dans ce collège à prédominance latino.

Pour aider à recruter davantage d’élèves dans des cours de mathématiques avancés et à faire passer le message, il participe à l’organisation d’un « camp de transition d’été » où les enfants réalisent des projets STEM en sciences, technologies et ingénierie, comme demander aux futurs élèves de cinquième année d’apprendre les fractions grâce à une recette avec pâte à biscuits.

Sans l’inscription facultative, « il nous manquerait des centaines d’élèves qui pourraient suivre des cours de mathématiques avancées et réussir », a déclaré Thomas.

Les étudiants latinos représentaient environ un quart des élèves de huitième année à l’échelle nationale et seulement 18 % des élèves de huitième année en algèbre 1, tandis que les étudiants noirs représentaient 15 % des élèves de huitième année et 10 % des inscrits en algèbre 1, selon un rapport de janvier 2020 de La fiducie pour l’éducation.

Mais en Caroline du Nord, l’un des premiers États à disposer d’une loi de « non-participation » pour les cours avancés, et dans certains des moins de six autres États dotés de telles lois, « nous avons constaté une augmentation des inscriptions, en particulier pour les étudiants noirs et latinos. « , a déclaré Eric Duncan, directeur de la politique P-12 à The Education Trust, qui se concentre sur l’élimination des barrières raciales dans l’éducation. Le groupe a suivi les lacunes dans inscription à des cours avancés pour plusieurs années.

Contourner les barrières

Alliance E3, un groupe de transformation de l’éducation basé à Austin, au Texas, a examiné de près les résultats des tests standardisés du Texas. En utilisant les résultats des tests des élèves de cinquième année de 2014-2015, ils ont étudié les élèves dont les résultats en mathématiques se situaient dans le quintile supérieur (90 % à 100 %) pour voir s’ils avaient suivi l’algèbre 1, selon Jennifer Saenz, directrice principale des initiatives stratégiques et des politiques. .

Ils ont constaté que parmi tous les étudiants se situant dans le quintile supérieur, 90 % des étudiants asiatiques et 70 % des étudiants blancs étaient en algèbre 1, contre seulement 50 % des étudiants latinos et 35 % des étudiants noirs.

« Tous ces étudiants ont obtenu des résultats exactement dans la même fourchette », a déclaré Saenz. « Il y avait une grande disparité parmi ceux qui étaient réellement placés sur la voie avancée. »

Dans le centre du Texas, la politique de non-participation a contribué à réduire l’écart entre les Noirs et les Blancs en matière d’inscriptions en mathématiques avancées, a déclaré Saenz.

Souvent, les familles plus aisées ou les familles blanches et asiatiques demanderont l’accès à ces cours avancés, a déclaré Duncan, parce qu’elles comprennent le parcours et les taux de réussite lorsque les enfants suivent des cours plus avancés tels que l’algèbre 1 dès le collège.

Mais de nombreux parents ne sont tout simplement pas conscients de la façon dont cela peut aider un élève, a-t-il déclaré.

Même parmi les étudiants qui le savent, « beaucoup d’étudiants de couleur que nous voyons ne croient pas ou n’ont pas cultivé cette identité selon laquelle ils pourraient réussir dans les cours de mathématiques, de sciences, d’ingénierie ou de mathématiques, il existe une variété de problèmes », a déclaré Duncan. a déclaré : « mais nous pensons que la politique de non-participation est un moyen de garantir l’équité. »

L’algèbre comme « passerelle »

UN Rapport fédéral 2018 intitulé « Une fuite dans le pipeline STEM : prendre l’algèbre tôt » a examiné les données de 2015-2016 et a découvert qu’environ un quart seulement des élèves de huitième année étaient inscrits en algèbre 1.

L’algèbre est considérée comme la porte d’entrée vers les cours de mathématiques supérieurs et vers les domaines STEM. À l’échelle nationale, sur ce quart des élèves de huitième année inscrits en algèbre 1, plus d’un tiers étaient d’origine asiatique et près d’un quart étaient blancs. Seulement 13 % étaient hispaniques et 12 % étaient noirs, selon l’analyse des données du ministère de l’Éducation.

Certains seront peut-être surpris de voir combien de temps les barrières ont persisté, en particulier dans un État comme le Texas, où 52 % de la population étudiante des écoles publiques est latino et où les Latinos sont désormais plus nombreux que les Blancs.

Dans les années 1980, la question de la sous-estimation des capacités des étudiants latinos, notamment en mathématiques, a été exposée au niveau national grâce au film hollywoodien. « Lève-toi et livre » basé sur l’histoire vraie du professeur de mathématiques de Los Angeles, Jaime Escalante, qui a enseigné des cours avancés de mathématiques à des étudiants latino-californiens à partir du milieu des années 1970 et a choqué le monde lorsque ses élèves ont réussi l’examen de calcul Advanced Placement.

McDaniel a déclaré que l’approche d’inscription volontaire à Hays CISD s’est accompagnée d’un soutien aux étudiants et d’une formation pour les enseignants, de sorte qu’il existe une aide pour un étudiant avancé en mathématiques qui pourrait avoir des difficultés.

« Nos professeurs font un excellent travail pour les soutenir. Nous n’allons pas abandonner ces enfants », a déclaré McDaniel.

Il a déclaré que les enseignants ont suivi une formation par l’intermédiaire de l’Alliance nationale pour les partenariats pour l’équité afin de les informer sur les questions d’équité, non seulement sur la race, mais aussi sur les jeunes filles qui pourraient ne pas être encouragées à suivre des cours avancés en mathématiques et en sciences. Ils veillent également à ce que les étudiants immigrants ne soient pas laissés pour compte.

« Ce n’est pas parce que l’anglais n’est pas votre langue maternelle que vous ne pouvez pas apprendre l’algèbre en huitième année », a déclaré McDaniel.

Le district a augmenté le financement du programme d’inscription avec option de non-participation, a déclaré McDaniel. L’argent fédéral fourni au district scolaire pendant Covid a également aidé, même s’il s’épuise.

Le Texas est sur le point d’entamer une session législative sur l’éducation, mais le gouverneur Greg Abbott a fait le choix des écoles prioritaires et des bons d’éducation, ce qui permettrait d’utiliser l’argent public pour les écoles privées.

McDaniel s’inquiète du fait que « quel que soit l’argent que nous recevrons à court terme, grâce aux bons d’achat, il sera moindre ».

Le représentant Joaquin Castro du Texas et le sénateur Cory Booker du New Jersey, tous deux démocrates, envisagent de réintroduire une législation visant à mettre en place un programme de subventions compétitif pour les écoles et les districts afin de les aider à augmenter les inscriptions et les performances des étudiants sous-représentés dans les cours avancés.