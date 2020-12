Craignant de renvoyer ses deux enfants à l’école alors que la pandémie de coronavirus faisait rage dans le Mississippi, Angela Atkins a décidé de donner une chance à l’apprentissage virtuel cet automne.

Presque immédiatement, ce fut une lutte. Leur district du comté de Lafayette n’offrait pas d’enseignement en direct aux apprenants à distance, et la quatrième année d’Atkins était frustrée de faire des feuilles de travail toute la journée et manquait d’interagir avec les enseignants et les pairs. Son élève de septième n’a pas reçu le soutien supplémentaire qu’il a apporté à l’école grâce à son plan d’éducation spéciale – et a commencé à avoir des notes d’échec.

Après neuf semaines, Atkins est passé à l’enseignement à domicile.

«C’est arrivé au point où j’avais l’impression qu’il n’y avait pas d’autre choix à faire», a-t-elle déclaré. «J’étais inquiet pour la santé mentale de mes enfants.»

En retirant ses enfants des listes des écoles publiques, Atkins a rejoint un exode qui, selon un chef d’écoles publiques, pourrait devenir une crise nationale. Une analyse des données de 33 États obtenues par Chalkbeat et l’Associated Press montre que les inscriptions publiques de la maternelle à la 12e année ont chuté cet automne dans ces États de plus de 500000 étudiants, soit 2%, depuis la même période l’année dernière.

Il s’agit d’un changement important étant donné que les inscriptions dans l’ensemble de ces États ont généralement augmenté d’environ un demi pour cent ces dernières années. Et la baisse ne fera que s’accentuer, car plusieurs grands États n’ont pas encore publié d’informations. Chalkbeat et AP ont enquêté sur les 50 États, mais 17 n’ont pas encore publié de chiffres d’inscription comparables.

Les données, qui dans de nombreux États sont préliminaires, offrent l’image la plus claire à ce jour du bilan dévastateur de la pandémie sur les inscriptions dans les écoles publiques – une baisse qui pourrait à terme avoir des conséquences désastreuses sur les budgets scolaires basés sur les effectifs. Mais ce qui est encore plus alarmant, disent les éducateurs, c’est que certains des élèves qui sont partis ne sont peut-être pas du tout à l’école.

«Je voudrais espérer que beaucoup d’entre eux viennent de foyers où leurs parents ont assumé seuls la responsabilité de leur éducation», a déclaré Pedro Noguera, le doyen de la Rossier School of Education de l’Université de Californie du Sud, ajoutant que les familles aisées aura plus de facilité à le faire. «Ma crainte est qu’un grand nombre se soit simplement découragé et abandonné.»

Jusqu’à présent, de nombreux États ont hésité à faire des coupes budgétaires dans les écoles face à la baisse des inscriptions. Mais si les inscriptions n’augmentent pas, le financement sera touché.

«Nous essayons de crier depuis le sommet des collines depuis un certain temps que cela se produit», a déclaré Kirsten Baesler, directrice des écoles du Dakota du Nord, à propos du déclin des inscriptions. «Et ce pourrait être une crise nationale si nous n’y mettons pas d’huile de coude.»

Les déclins sont dus à une combinaison de facteurs provoqués par la pandémie. Moins de parents ont inscrit leurs enfants à la maternelle et certains élèves ont quitté les écoles publiques pour d’autres environnements d’apprentissage. Dans le même temps, les élèves qui ont du mal à suivre des cours, comme beaucoup le font actuellement, peuvent avoir été purgés des listes des écoles publiques pour avoir manqué plusieurs jours de suite. C’est une pratique typique, bien qu’il y ait plus de flexibilité maintenant.

L’analyse Chalkbeat / AP montre qu’une baisse des inscriptions à la maternelle représente 30% de la réduction totale dans les 33 États, ce qui en fait l’un des principaux moteurs de la baisse nationale. La maternelle n’est pas obligatoire dans plus de la moitié des États, et de nombreux parents ont choisi de l’ignorer.

Certains ne sont pas sûrs que cela en vaudrait la peine pour leurs enfants d’apprendre virtuellement, tandis que d’autres ne veulent pas que la première expérience de leurs enfants à l’école comprenne le port d’un masque.

Il est difficile de dire dans quelle mesure le déclin est dû au fait que les élèves quittent les écoles publiques pour les écoles privées et l’enseignement à domicile – car les parents recherchaient des environnements d’apprentissage qui pourraient mieux s’adapter à l’année inhabituelle – car tous les États ne le suivent pas. Dans les États qui le font, ce sont des facteurs contributifs mais ne sont pas responsables du déclin complet.

Le Massachusetts, par exemple, a vu ses inscriptions K-12 chuter de 3%, soit près de 28 000. Près de la moitié de ce montant était attribuable à une forte augmentation du nombre d’élèves scolarisés à domicile ou au passage dans des écoles privées, mais environ 7 000 élèves sont toujours portés disparus, ont déclaré des responsables de l’État. L’année précédente, les inscriptions dans l’État avaient diminué de moins d’un demi pour cent.

La première niveleuse de Kira Freytag, Landon, faisait partie des étudiants du Massachusetts qui ont été transférés dans une école privée cet automne. Il a été inscrit à la maternelle publique à Newton ce printemps, mais a eu des difficultés avec l’apprentissage à distance. Quand il semblait que cette configuration virtuelle se poursuivrait, Freytag et son mari ont postulé dans une école catholique avec des instructions en personne.

« Il y a beaucoup d’indépendance qui vient avec ces années », a déclaré Freytag. «C’est vraiment difficile d’enseigner cela avec Zoom.»

Certains États se sont donné beaucoup de mal pour essayer de savoir où se trouvaient les étudiants. Lorsque le directeur des écoles du Mississippi, Carey Wright, a vu que les inscriptions de la maternelle à la 12e année avaient chuté de 4,8%, soit près de 22000 élèves, elle a demandé aux responsables de retrouver tous les élèves inscrits l’année précédente. Ils ont posté des lettres, passé des appels et même fait des visites à domicile.

Ils ont constaté que les inscriptions à la maternelle ont chuté de 4 400 élèves et 6 700 élèves de plus inscrits à l’école à domicile que d’habitude, soit une augmentation de 36%. Plus d’étudiants que d’habitude ont également quitté l’État. Et quelque 2 300 élèves ont été transférés dans une école privée. Cela a laissé l’État avec environ 1 100 étudiants dont il ne pouvait pas tenir compte, bien qu’il essaie toujours.

«Nous ne pouvions pas nous permettre d’avoir des enfants à la maison, sans rien faire», a déclaré Wright.

De nombreux États n’ont pas été en mesure de retrouver tous les étudiants qui sont partis. Certains élèves peuvent être scolarisés à domicile, mais leur état n’oblige pas les familles à les inscrire. Certains peuvent avoir traversé les frontières des États et n’ont pas transféré leurs dossiers. D’autres peuvent avoir cessé d’aller à l’école parce qu’ils sont sans abri, manquent d’une connexion Internet stable, travaillent pour soutenir leur famille ou s’occupent de leurs frères et sœurs – et ont ensuite été rayés de la liste de leur district.

Renee Smith, qui aide les familles à faible revenu à naviguer dans les options scolaires grâce à son travail au sein du groupe de défense des parents Memphis Lift, a déclaré que certaines familles de sa ville se sont tournées vers Khan Academy, une source de cours en ligne gratuits, comme alternative au programme virtuel du district local. option d’apprentissage, mais d’autres «viennent de disparaître».

Une question ouverte est de savoir si les élèves qui ont quitté le système scolaire public reviendront lorsque l’enseignement se rapprochera de la normale. De nombreux éducateurs croient que les jeunes apprenants qui n’ont pas été à la maternelle reviendront, mais ils s’inquiètent pour les élèves plus âgés.

Et de nombreux surintendants d’État et défenseurs de l’éducation disent que les districts scolaires, les représentants de l’État et les agences de services sociaux doivent faire plus pour retrouver les élèves disparus.

« Les choses qui font la différence ne sont pas bon marché », a déclaré le révérend Larry Simmons, qui est impliqué dans un effort pour réduire l’absentéisme chronique à Detroit. «Les êtres humains se tournent vers d’autres êtres humains en disant: ‘Tu nous manques, nous te voulons à l’école.’»

Collin Binkley de l’AP et Caroline Bauman de Chalkbeat ont contribué à ce rapport.