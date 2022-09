Les chiffres d’inscription préliminaires pour les écoles publiques du centre de l’Okanagan pour l’année scolaire 2022-23 réaffirment ce qui est déjà largement reconnu – le district scolaire continue de croître.

À l’heure actuelle, 24 332 élèves suivent des cours en classe, y compris des élèves de l’enseignement international et alternatif, et 227 élèves fréquentent eSchoolBC, l’option de programme d’enseignement à domicile du district scolaire.

Au printemps dernier, l’effectif prévu pour septembre était de 23 574 étudiants inscrits en classe, soit une augmentation de 366 par rapport au printemps 2021, qui n’incluait pas non plus les inscriptions à l’éducation internationale ou alternative.

Au 13 septembre, l’inscription réelle s’élevait à 23 499, ce qui représente une diminution de 46 par rapport aux projections initiales, mais de 314 par rapport aux chiffres du 30 septembre de l’année dernière (23 185).

Le surintendant/PDG de l’école publique d’Okanagan, Kevin Kaardal, a informé les administrateurs du nombre d’inscriptions lors de la réunion du conseil de l’éducation de mercredi, avec une confirmation finale qui sera présentée lors de la réunion du conseil du 28 septembre.

Kaardal a déclaré aux administrateurs que le programme d’éducation internationale verrait une inscription de 569 étudiants au cours de l’année scolaire 2022-23, avec 475 étudiants payants déjà arrivés et 94 autres confirmés pour la seconde moitié de l’année scolaire.

L’initiative du centre d’accueil du district scolaire a également aidé à installer 507 étudiants immigrants et leurs familles.

“Le personnel de notre centre d’accueil a accueilli 298 étudiants et leurs familles de 43 pays dans le centre de l’Okanagan, par rapport à la nouvelle inscription de 119 étudiants l’année dernière en septembre”, a déclaré le rapport de Kaardal au conseil.

“Le centre de l’Okanagan est devenu une destination d’établissement et a vu un afflux constant de familles d’un nombre toujours croissant de pays à travers le monde.”

Kaardal a également reconnu les efforts « miraculeux » du personnel de soutien du district scolaire, de l’administration et des enseignants au cours de l’été pour ouvrir l’élémentaire Webber Road réaménagé pour le début des cours la semaine dernière, ainsi que la tâche de réaménager l’école Bellevue Creek Elementary.

Kaardal a déclaré qu’au cours de ses sept années avec le district scolaire, il avait déjà vu le personnel accomplir un miracle lorsque l’inondation de l’AS Matheson Elementary le week-end de la fête du Travail a déversé deux millions de litres d’eau à l’intérieur de l’école, mais l’école est toujours ouverte pour les classes deux jours plus tard dans les délais.

“Nous en sommes venus à appeler cela le” Miracle à Matheson “mais l’ouverture de l’élémentaire Webber à l’heure a demandé un effort tout aussi miraculeux de la part de toutes les personnes impliquées pour être prêtes lorsque les élèves sont arrivés mardi dernier”, a-t-il déclaré.

« Je ne suis pas un spécialiste de la construction, mais quand j’ai vu ce qu’il fallait faire cet été, j’ai eu des inquiétudes quant à l’ouverture de l’école à temps. Mais merci au personnel du SCFP, au personnel administratif, aux enseignants, au directeur et au directeur adjoint d’avoir rendu cela possible, de créer un bel endroit pour apprendre.

Parmi les défis relevés, mentionnons l’ajout de six portatifs au site munis de raccordements aux égouts, à l’eau et au gaz; mise à jour du système électrique du bâtiment pour l’éclairage, le système d’alarme et le système de sonorisation ; amélioration du stationnement avec 32 places de stationnement et une voie réservée aux autobus; et des rénovations au gymnase, aux toilettes et aux bureaux administratifs.

“C’était un personnel compétent, attentionné et dévoué qui s’est réuni pour y arriver”, a déclaré le directeur des opérations du district scolaire, Rob Drew, à propos de l’ouverture de Webber.

« Il y avait beaucoup d’optimisme et tout le monde était si positif malgré les délais serrés. Nous avons tous réalisé qu’il était important d’avoir l’école pour les élèves lorsque les cours ont repris.