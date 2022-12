Les inscriptions dans les écoles de la N.-É. augmentent après avoir chuté pendant 50 ans

Le nombre d’élèves dans les écoles publiques de la Nouvelle-Écosse est à la hausse à la suite des décennies de baisse des inscriptions car la province a accueilli un nombre record d’immigrants et a vu une augmentation substantielle du nombre de Canadiens d’autres régions du pays s’installer dans la province.

Nouveaux chiffres publiés par le ministère de l’Éducation montrent que les inscriptions ont augmenté cet automne dans tous les centres régionaux d’éducation de la province.

C’est un changement radical pour la province, où les inscriptions ont régulièrement chuté de plus de 200 000 au début des années 1970 en raison du vieillissement de la population de la Nouvelle-Écosse, de la migration vers d’autres provinces et d’un taux de natalité en baisse.

Dans la plupart des districts, l’augmentation de l’automne 2021 à cet automne était de l’ordre de 1% à 3% – et la hausse provinciale était de 3,2%, passant de 125 124 étudiants à 129 121.

Immigration, migration interprovinciale

Jeremy Brown, directeur exécutif du Bureau des services communs de l’éducation de la Nouvelle-Écosse, a déclaré que la hausse des inscriptions au cours des deux dernières années est probablement due au fait que des personnes se sont installées en Nouvelle-Écosse en provenance d’autres régions du Canada, à une augmentation de l’immigration et à un afflux de réfugiés de L’Ukraine et la Syrie.

Entre 2011 et 2016, la population de la Nouvelle-Écosse n’a augmenté que de 0,2 %. Entre 2016 et 2021, il a augmenté de 5,2 %.

La plus forte augmentation des inscriptions en pourcentage a été enregistrée au Centre régional d’éducation des trois comtés dans le sud-ouest de la province, qui a connu une augmentation de 6,1 % de l’automne dernier à cet automne. La population étudiante du Centre régional d’éducation de la Rive-Sud a augmenté de 4,2 % et le district d’Halifax a connu une augmentation de 4 %.

La population étudiante croissante a créé des défis, a déclaré Brown, en particulier pour trouver suffisamment d’enseignants. Le Département de l’éducation prend des mesures pour embaucher plus d’enseignants, notamment en recrutant en tant que province plutôt que chaque centre régional d’éducation effectuant son propre recrutement.

“Nous allons donc faire la promotion de la Nouvelle-Écosse et dire que la Nouvelle-Écosse est un endroit où il fait bon vivre, c’est un endroit où il fait bon travailler et s’il vous plaît, venez en Nouvelle-Écosse”, a déclaré Brown.

“C’est plus un effort collectif maintenant. Comme, il y a beaucoup plus de partage et de réalisation que nous n’avons pas besoin de rivaliser les uns avec les autres. Nous devons juste nous soutenir les uns les autres, et tous les enseignants que nous pouvons amener en Nouvelle-Écosse, cela profite à tous. de nous.”

Le ministère de l’Éducation a réorienté sa stratégie de recrutement des enseignants vers une approche plus centralisée pour l’ensemble de la province. Auparavant, chaque centre régional d’éducation recrutait séparément. (Ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse)

Le département a participé à des salons de l’emploi virtuels pour partager des informations sur l’enseignement en Nouvelle-Écosse et pour présélectionner des candidats.

“Ensuite, nous jouons un genre d’entremetteur et disons, hé, nous avons trouvé des candidats en Ontario. Ils aimeraient enseigner ici, ici et ici.”

Le ministère travaille également avec d’autres ministères, comme la Santé, l’Immigration et le Tourisme, pour tirer parti de leurs expériences en matière de recrutement.

50 ans de baisse des inscriptions

Le nombre d’étudiants dans la province a atteint un creux d’environ 118 000 entre 2015 et 2017, mais a recommencé à grimper en 2018. L’apparition de la pandémie de COVID-19 a brièvement freiné la croissance à l’automne 2020, mais depuis lors, les chiffres n’ont cessé d’augmenter.

Le revirement est quelque peu surprenant après 50 ans de baisse des inscriptions. La chute du nombre d’élèves au fil des ans a incité fermetures d’écoles dans toute la province, compressions budgétaireset la réduction du personnel enseignant et autre.

L’école élémentaire Bass River dans le comté de Colchester a fermé ses portes en juin 2013, dans le cadre d’une tendance aux fermetures en raison de la baisse des inscriptions dans la province. L’école ne comptait que 20 élèves lorsqu’elle a été fermée.

Ryan Lutes, président du Nova Scotia Teachers’ Union, affirme que l’augmentation actuelle des inscriptions exacerbe les problèmes qui existaient déjà avant l’afflux d’étudiants, notamment un manque de personnel enseignant .

“Même avant le COVID, sans ce genre d’augmentation importante, il y avait des écoles de la province qui avaient vraiment du mal à trouver des enseignants suppléants”, a déclaré Lutes. “De manière anecdotique, nous entendons dire que, vous savez, les écoles ont plus de mal cette année que l’année dernière avec ce problème.”

En plus de la pénurie d’enseignants, il n’y a pas assez de conseillers d’orientation, d’orthophonistes et de psychologues scolaires, a déclaré Lutes.

Et c’est un problème, étant donné qu’une partie de l’augmentation des inscriptions est due à l’immigration et à l’arrivée de réfugiés, qui ont souvent besoin de services de soutien.

“Vous avez peut-être des problèmes de langues, mais vous avez probablement aussi vécu un traumatisme que vous, ou moi, ne pouvons même pas imaginer comprendre”, a déclaré Lutes.

“Je pense que pour la plupart, la plupart des enseignants vous diraient que les soutiens ne sont pas en place ou pas dans la mesure où ils devraient l’être.”

Ryan Lutes est président du Nova Scotia Teachers Union. (Jean Laroche/Radio-Canada)

Dave Jones, directeur exécutif du Centre régional d’éducation de la vallée d’Annapolis, a déclaré que jusqu’à présent, les écoles de cette région ont pu accueillir les élèves supplémentaires. Ce district a connu une augmentation de près de trois pour cent.

“Nous avons de la place dans nos écoles. Ce n’est pas une situation où nos écoles éclatent et tout d’un coup, nous n’avons plus de place”, a-t-il déclaré. “De temps en temps, nous devons ajouter une classe ici ou là en septembre s’il y a plus d’étudiants qui arrivent que nous ne nous attendions pas, et c’est certainement ce qui s’est produit cette année.”

Jones a déclaré que l’augmentation de cette année peut être attribuée au retour des élèves qui ont commencé l’enseignement à domicile lorsque la pandémie de COVID-19 a commencé. Il a déclaré que les nouvelles familles qui s’installent dans la région en provenance d’autres régions du Canada, ainsi que de l’étranger, contribuent également à l’augmentation.

Les étudiants internationaux qui choisissent de faire leurs études en Nouvelle-Écosse sont également revenus après une accalmie au début de la pandémie, a déclaré Jones.

Au Centre régional d’éducation de Chignecto-Centre, dans le nord de la province, le retour des étudiants internationaux a représenté environ 40 % de son augmentation cet automne. Ce district a connu une hausse de 1,8 %. Le nombre d’étudiants internationaux cet automne était de 164, comparativement à seulement 16 l’an dernier.

Le Strait Regional Centre for Education a connu une augmentation de 2,7 %, les inscriptions au Cape Breton-Victoria Regional Centre for Education ont augmenté de 1,4 % et celles du Conseil scolaire acadien provincial ont augmenté de 1,3 %.