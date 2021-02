Les inscriptions dans les collèges communautaires américains chutent au milieu d’une pandémie

PHOENIX (AP) – Peniella Irakoze appelle à froid une liste de 1001 camarades qui ne sont pas revenus au Phoenix College ce semestre, vérifiant comment ils se débrouillent pendant la pandémie de coronavirus.

Les appels sont devenus une partie régulière de son travail dans un collège communautaire comme d’autres aux États-Unis qui ont connu une baisse importante des inscriptions alors que les étudiants sont confrontés à des problèmes de finances, de vie de famille et d’apprentissage virtuel.

«Je ne savais pas que tant de gens luttaient», a déclaré Irakoze, 20 ans, qui étudie la science de laboratoire médical et travaille à temps partiel pour l’université. «Tant d’étudiants ne reviennent pas.»

Dans tout le pays, les inscriptions dans les collèges communautaires – qui offrent des diplômes de deux ans et une formation professionnelle et attirent souvent des étudiants plus âgés qui cherchent à acquérir de nouvelles compétences – ont chuté de 10% de l’automne 2019 à l’automne 2020, selon le National Student Clearinghouse.

Ils ont été les plus durement touchés parmi tous les collèges et les universités de quatre ans n’ont connu que de légères baisses, dépassant de nombreuses prévisions selon lesquelles le résultat serait pire.

Bien qu’il ne soit pas surprenant que moins d’étudiants de première année se soient inscrits dans des collèges de quatre ans et des collèges communautaires, retardant les études jusqu’à la réouverture complète des campus, la pandémie a eu un impact beaucoup plus lourd sur les étudiants adultes plus âgés qui choisissent fréquemment la voie des collèges communautaires. Beaucoup ont perdu un emploi ou n’ont pas le temps de suivre leurs propres études alors qu’ils supervisent les cours en ligne de leurs enfants.

«La majorité d’entre eux travaillent, beaucoup d’entre eux dans des industries décimées par la pandémie», a déclaré Martha Parham, vice-présidente principale de l’American Association of Community Colleges. «Essayer de s’y retrouver et de suivre des cours est un défi de taille en ce moment.»

La dépression et l’anxiété ont également perturbé la carrière académique des étudiants des collèges communautaires, dont Stephanie Cruz Vazquez.

Elle a dit que sa grave anxiété était tellement amplifiée par ses inquiétudes virales qu’elle a décidé l’année dernière de prendre un an de congé des cours de design de mode au Mesa Community College près de Phoenix.

«La pandémie m’a vraiment poussé à bout», a déclaré Cruz Vazquez, 20 ans.

Elle a fini par être infectée par le COVID-19 avec ses parents. Ils ont tous récupéré et Cruz Vazquez travaille maintenant pour une campagne de course du conseil municipal local avec des plans pour retourner à l’université cette année.

De plus en plus d’Américains se tournent généralement vers l’enseignement dans les collèges communautaires en période de ralentissement économique, cherchant à acquérir de nouvelles compétences professionnelles ou à changer de carrière. Mais l’ampleur du ralentissement de la pandémie, qui a obligé de nombreuses personnes à rester chez elles, semble avoir bouleversé les tendances habituelles, ont déclaré des experts en éducation.

Cela trouble les défenseurs et les décideurs qui citent les collèges communautaires comme des options importantes pour les Américains à faible revenu. Lors d’une audience du Sénat ce mois-ci, Miguel Cardona, le choix du président Joe Biden pour le secrétaire à l’éducation, a appelé à un soutien financier fédéral pour aider à nuire aux collèges communautaires, les qualifiant de «secret le mieux gardé de cette nation».

Même en période de conjoncture économique favorable, de nombreux étudiants des collèges communautaires ont du mal à rester à l’école tout en jonglant avec les exigences de soutien aux familles, de paiement du loyer et des frais de scolarité.

Le défi supplémentaire de la pandémie était trop lourd pour de nombreux étudiants, a déclaré Ralph Thompson, doyen par intérim des étudiants du Phoenix College.

Son inscription était de 10978 à l’automne 2019, mais est tombée à 9446 un an plus tard, soit une baisse de 14%, selon le Maricopa County Community College District, qui compte le Phoenix College parmi ses 10 collèges communautaires.

Thompson a chargé Irakoze d’appeler ses camarades pour voir comment ils s’en sortent, disant qu’ils «ont besoin de se sentir engagés» pendant leur isolement.

«Les élèves ont besoin d’entendre que quelqu’un comprend ce qu’ils vivent», a déclaré Thompson.

Partout aux États-Unis, les collèges communautaires ont signalé une demande croissante d’étudiants qui ont besoin d’aide pour se nourrir, ce qui les a incités à élargir les garde-manger et les programmes d’épicerie – triplant dans certains cas la quantité de nourriture distribuée ces dernières années.

Au MassBay Community College, près de Boston, les demandes de bourses d’aide aux repas ont augmenté de 80% depuis l’année dernière. Dinora Torres – une mère célibataire avec quatre jeunes filles – a déclaré que le programme l’avait aidée à rester inscrite.

«Si je n’avais pas cela, je ne sais pas si j’aurais pu y arriver», a déclaré Torres, 29 ans, qui espère être transféré dans une université de quatre ans et obtenir un baccalauréat en comptabilité. «Cela a été vraiment difficile. Beaucoup de nuits je ne dors pas. Certains jours, je devais envoyer mes enfants chez mes parents pour que je puisse travailler toute la journée pour rattraper le retard. »

MassBay a subi une baisse de 10% des inscriptions, mais les autorités ont augmenté l’aide humanitaire pour les étudiants. Torres a déclaré que les donateurs arrangés par l’université avaient acheté à sa famille un repas de Thanksgiving et des cadeaux de Noël pour ses filles.

«Ils ont offert à chacune de mes filles un cadeau. Je n’allais même pas fêter les fêtes cette année parce que je n’avais pas d’argent », a déclaré Torres, retenant ses larmes.

Les défenseurs espèrent que le ralentissement des inscriptions est temporaire et certains prédisent que de nombreux étudiants retourneront en classe lorsque les campus rouvriront et que les emplois reprendront.

Mais au moins certains devraient renoncer à l’enseignement supérieur, ce qui, selon les experts, pourrait se traduire par une durée de vie de revenus inférieurs et de défis financiers.

«Nous craignons de perdre certains d’entre eux de façon permanente», a déclaré David Podell, président de MassBay. «Ils peuvent faire un suivi plus tard, mais chaque année où ils reportent leurs études, moins ils gagneront dans leur vie et plus tard la stabilité viendra.»

Ce changement illustre également comment la pandémie a creusé les inégalités raciales en matière d’éducation.

Selon le National Student Clearinghouse, la baisse des inscriptions dans les collèges communautaires était la plus prononcée parmi les étudiants noirs et les Amérindiens, groupes qui ont tous deux connu une baisse de 13% au cours de la dernière année. Les inscriptions dans les collèges communautaires blancs et hispaniques ont chuté de 10% et les inscriptions asiatiques de 5%.

Environ 60% des étudiants du Phoenix College sont des minorités raciales, mais les responsables ont déclaré qu’il était trop tôt pour déterminer si les minorités avaient subi des baisses disproportionnées.

Angelica Larraga, qui participe à un programme de parajuriste du Phoenix College, a déclaré que la pandémie l’avait forcée à renoncer à travailler comme coiffeuse itinérante parce qu’elle ne pouvait pas visiter les maisons des clients.

Larraga, 35 ans, a des fils âgés de 7 et 10 ans et a déclaré que l’année dernière avait été stressante avec eux aux prises avec l’apprentissage à distance.

Les bourses d’études paient les frais de scolarité et les livres de Larraga, mais les finances de la famille étaient si serrées l’été dernier qu’elle a obtenu l’aide de la banque alimentaire locale.

«J’essaie juste de faire en sorte que tout fonctionne», a déclaré Larraga.

___

Binkley a rapporté de Cambridge, Massachusetts.